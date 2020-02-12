طريقة إندونيسية لتحرير الأطفال من قيود الهواتف الذكية!

أعلن عمدة لإحدى المدن الإندونيسية نجاح حملة، تهدف إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف الذكية، عن طريق إبقائهم مشغولين بتربية الدجاج. وكان أوديد دانيال، عمدة باندونغ، أطلق برنامج "تربية الدجاج"، بمنح 2000 دجاجة صغيرة لتلاميذ المدارس في (تشرين الثاني/نوفمبر الماضي).
وقال أوديد لإذاعة محلية: "لاحظت أن الكتاكيت، التي قام تلاميذ المدارس بتربيتها قد كبرت بصورة جيدة، حيث أن وزنها الآن يتراوح بين كيلوغرام وكيلوغرامين اثنين". وأوضح أنه قد عرض شراء الدجاج من جديد مقابل 200 ألف روبية (14 دولارا) لكل منها.
ولم يوضح أوديد ما إذا كان الأطفال قد توقفوا عن ممارسة الألعاب على الإنترنت، أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر موقع "يوتيوب" على هواتفهم الذكية. من ناحية أخرى، قال جين جين جيناندجار، رئيس شؤون الزراعة في المدينة، إنه من المقرر أن يتم توزيع 10 آلاف دجاجة على طلاب المدارس مجانا، هذا العام.
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية أن حملة تربية الأطفال للدجاج لإبعادهم عن الهواتف الذكية، تهدف أيضاً إلى تعليم الأطفال كيفية حب الحيوانات، وكذلك تحمل المسؤولية.
ر.م/أ.ح ( د ب أ)
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