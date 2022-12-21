طرق وأفكار خلاقة لجعل موسم عيد الميلاد "صديقا للبيئة"

قد يكون عيد الميلاد هو أروع وقت في السنة، كما تقول معظم الأغاني المخصصة لهذه المناسبة، ولكنه أيضا يعتبر موسم الاستهلاك المفرط. ففي المملكة المتحدة وحدها، تنفق الأسرة المتوسطة 700 جنيه إسترليني (811 يورو ، 853 دولارا) أكثر في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالأشهر الأخرى على الهدايا والطعام وغير ذلك بسبب أعياد الميلاد المسيحية.

مع هذه الزيادة في الاستهلاك، تأتي زيادة في القمامة. النفايات المنزلية في الولايات المتحدة ترتفع بنحو 25 في المائة خلال فترة الأعياد.

على سبيل المثال، إذا لم يتم التخلص من العبوات البلاستيكية بشكل صحيح، يمكن أن ينتهي بها الأمر في الأنهار والبحيرات والمحيطات حيث تلحق الضرر بالحيوانات. من جهة أخرى، ينتهي الأمر بفضلات عيد الميلاد المهدورة في مقالب القمامة حيث تتعفن وتساهم في 8-10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية التي تساهم بارتفاع درجات حرارة الكوكب بسبب الطعام المهدور.

الهدايا: من المستعملة إلى يدوية الصنع

يعتبر تقديم الهدايا وتلقيها من السمات المميزة لعيد الميلاد. فكر جيدا فيما تشتريه وابحث عن الأشياء المنتجة محليا المصنوعة من مواد مستدامة أو معاد تدويرها. حاول أيضا التأكد من أن الهدايا متينة وقابلة لإعادة الاستخدام، بدلا من الأشياء الجديدة التي قد تستخدم لمرة واحدة ثم يتم التخلص منها.

وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في المجلة العلمية "Nature" ، فإن الهدايا التي يصنعها الناس يدويا أكثر قيمة من غيرها. لذا بدلا من المساهمة في زيادة الانبعاثات الكربونية، ابحث في المتاجر القديمة أو المستعملة سواء عبر الإنترنت أو الأسواق، حيث يمكنك العثور على جميع أنواع الأحجار الكريمة الفريدة للأشخاص المميزين في حياتك.

أما بالنسبة لأولئك الذين ينعمون بمهارات خاصة أو بملكة الطهي، هناك أيضا الكثير من الأفكار لتقديم هدايا ذكية، من ألبومات الصور إلى الحلويات المنزلية. كما يمكن أن تكون الهدايا عبارة عن دعوة لحضور عروض مسرحية وغيرها من الفعاليات.

الحلويات المنزلية كهدايا مميزة

التقليل من نفايات عيد الميلاد

تجنب الهدايا التي تحتوي على عبوات زائدة، وقلل من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وكن على دراية بكيفية تغليف الهدايا.

يتم قطع حوالي 50 ألف شجرة سنويا لصنع 227 ألف ميل من ورق التغليف المستخدم في المملكة المتحدة سنويا. وعلى الرغم من أنها قد تبدو جميلة، إلا أن الورق المزخرف بالأقواس أو البلاستيك أو اللامع غير قابل لإعادة التدوير ينتهي به المطاف في مكب النفايات.

تتمثل إحدى طرق اختبار ما إذا كان ورق التغليف قابلاً لإعادة التدوير في جعله على شكل كرة. إذا ظل مجعدا، فيمكنك وضعه في سلة إعادة التدوير.

يمكنك أيضا تجنب الهدر عن طريق إعادة استخدام ورق التغليف القديم أو تغليف الهدايا في جرائد قديمة. كما تعتبر الأكياس القماشية القابلة لإعادة الاستخدام بديلا جيدا أيضا.

الورق المزخرف بالأقواس أو البلاستيك أو اللامع غير قابل لإعادة التدوير ينتهي به المطاف في مكب النفايات

عشاء عيد الميلاد

نتج حوالي 61 في المائة من إجمالي 931 مليون طن من الطعام المهدور في عام 2019 من المنازل، ويمكن أن يكون عيد الميلاد أحد أسوأ الأوقات للتخلص من الطعام غير المأكول.

يمكنك مساعدة جيبك والبيئة من خلال التخطيط للكمية التي ستحتاجها لعدد الأشخاص الذين تستضيفهم. ويمكن أن يساعد استخدام آلة حاسبة على ذلك، وكذلك العثور على وصفات جيدة لبقايا عيد الميلاد.

يمكنك مساعدة جيبك والبيئة من خلال التخطيط للكمية التي ستحتاجها بحساب عدد الأشخاص الذين تستضيفهم

فكر أن تصبح نباتيا

أفضل طريقة لخفض انبعاثات الكربون في عشاء عيد الميلاد هي أن تصبح نباتيا. وفي حين أن الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، أقل سوءا بالنسبة لغيرها من اللحوم كمسببات للكربون، فإنها لا تزال تفوق بكثير البقوليات والخضروات.

مشاركة السيارة

أفضل نصيحة لخفض انبعاثات النقل الخاصة بك هي مشاركة السيارة مع صديق أو جار قريب عندما تذهب للتسوق. إذا كنت تعيش بالقرب من السوبر ماركت المحلي أو سوق المزارعين، فاستثمر في العربة ذات العجلتين المحبوبة للجدات على مر العصور والتي يمكن استخدامها على مدار العام.

الزينة

بدلا من شراء زينة عيد الميلاد الجديدة كل عام، قم بإعادة تدوير الزينة القديمة. أو استمتع ببعض المرح مع العائلة أو الأصدقاء، عن طريق صنع بعضها بمواد متوفرة أو معاد تدويرها. وإذا كنت تشتري أخرى جديدة، فعليك الابتعاد عن البلاستيك والبحث عن الزينة المستعملة أو تلك المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو مستدامة.

شجرة عيد الميلاد

وأخيراً، إلى شجرة عيد الميلاد. هل من الأفضل أن تكون حقيقية أم صناعية؟ تقول المنظمة البيئية إن شراء شجرة صناعية أمر منطقي فقط إذا كنت ستستخدمها لمدة 10 سنوات على الأقل.

توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار

ولكن إذا كنت تبحث عن شجرة حقيقية، فينصح بشرائها من غابة مستدامة معتمدة من FSC والتأكد من تحويلها إلى رقائق خشبية بعد عيد الميلاد.

إضافة إلى وجود بدائل أخرى، فقد ظهرت بعض خدمات تأجير الأشجار في السنوات الأخيرة. يتم إرجاع أشجار عيد الميلاد المحفوظة بوعاء وزراعتها بمجرد انتهاء موسم الأعياد.

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