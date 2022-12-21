 طرق وأفكار خلاقة لجعل موسم عيد الميلاد "صديقا للبيئة" | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

طرق وأفكار خلاقة لجعل موسم عيد الميلاد "صديقا للبيئة"

موسم الأعياد موسم البهجة والأطعمة المميزة والهدايا. ويترافق ذلك بالطبع بالكثير من الهدر. ومن الممكن أن يكون لخياراتنا كمستهلكين تأثير كبير على الكوكب، لهذا السبب يجب التخطيط بشكل جيد ليكون عيد الميلاد صديقا للبيئة.

شجرة عيد الميلاد

من الممكن أن يكون لخياراتنا كمستهلكين تأثير كبير على الكوكب

قد يكون  عيد الميلاد  هو أروع وقت في السنة، كما تقول معظم الأغاني المخصصة لهذه المناسبة، ولكنه أيضا يعتبر موسم الاستهلاك المفرط. ففي المملكة المتحدة وحدها، تنفق الأسرة المتوسطة 700 جنيه إسترليني (811 يورو ، 853 دولارا) أكثر في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالأشهر الأخرى على الهدايا والطعام وغير ذلك بسبب أعياد الميلاد المسيحية.

مختارات

مع هذه الزيادة في الاستهلاك، تأتي زيادة في القمامة. النفايات المنزلية في الولايات المتحدة ترتفع بنحو 25 في المائة خلال فترة الأعياد.

على سبيل المثال، إذا لم يتم التخلص من العبوات البلاستيكية بشكل صحيح، يمكن أن ينتهي بها الأمر في الأنهار والبحيرات والمحيطات حيث تلحق الضرر بالحيوانات. من جهة أخرى، ينتهي الأمر بفضلات عيد الميلاد المهدورة في مقالب القمامة حيث تتعفن وتساهم في 8-10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية التي تساهم بارتفاع درجات حرارة الكوكب بسبب الطعام المهدور.

الهدايا: من المستعملة إلى يدوية الصنع

يعتبر تقديم  الهدايا  وتلقيها من السمات المميزة لعيد الميلاد. فكر جيدا فيما تشتريه وابحث عن الأشياء المنتجة محليا المصنوعة من مواد مستدامة أو معاد تدويرها. حاول أيضا التأكد من أن الهدايا متينة وقابلة لإعادة الاستخدام، بدلا من الأشياء الجديدة التي قد تستخدم لمرة واحدة ثم يتم التخلص منها.

وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في المجلة العلمية "Nature" ، فإن الهدايا التي يصنعها الناس يدويا أكثر قيمة من غيرها. لذا بدلا من المساهمة في زيادة الانبعاثات الكربونية، ابحث في المتاجر القديمة أو المستعملة سواء عبر الإنترنت أو الأسواق، حيث يمكنك العثور على جميع أنواع الأحجار الكريمة الفريدة للأشخاص المميزين في حياتك.

أما بالنسبة لأولئك الذين ينعمون بمهارات خاصة أو بملكة الطهي، هناك أيضا الكثير من الأفكار لتقديم هدايا ذكية، من ألبومات الصور إلى الحلويات المنزلية. كما يمكن أن تكون الهدايا عبارة عن دعوة لحضور عروض مسرحية وغيرها من الفعاليات.

مخبوزات عيد الميلاد

الحلويات المنزلية كهدايا مميزة

التقليل من نفايات عيد الميلاد

تجنب الهدايا التي تحتوي على عبوات زائدة، وقلل من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وكن على دراية بكيفية تغليف الهدايا.

يتم قطع حوالي 50 ألف شجرة سنويا لصنع 227 ألف ميل من ورق التغليف المستخدم في المملكة المتحدة سنويا. وعلى الرغم من أنها قد تبدو جميلة، إلا أن الورق المزخرف بالأقواس أو البلاستيك أو اللامع غير قابل لإعادة التدوير ينتهي به المطاف في مكب النفايات.

تتمثل إحدى طرق اختبار ما إذا كان ورق التغليف قابلاً لإعادة التدوير في جعله على شكل كرة. إذا ظل مجعدا، فيمكنك وضعه في سلة إعادة التدوير.

يمكنك أيضا تجنب الهدر عن طريق إعادة استخدام ورق التغليف القديم أو تغليف الهدايا في جرائد قديمة. كما تعتبر الأكياس القماشية القابلة لإعادة الاستخدام بديلا جيدا أيضا.

الورق المزخرف بالأقواس أو البلاستيك أو اللامع غير قابل لإعادة التدوير ينتهي به المطاف في مكب النفايات

الورق المزخرف بالأقواس أو البلاستيك أو اللامع غير قابل لإعادة التدوير ينتهي به المطاف في مكب النفايات

عشاء عيد الميلاد

نتج حوالي 61 في المائة من إجمالي 931 مليون طن من الطعام المهدور في عام 2019 من المنازل، ويمكن أن يكون عيد الميلاد أحد أسوأ الأوقات للتخلص من الطعام غير المأكول.

يمكنك مساعدة جيبك والبيئة من خلال التخطيط للكمية التي ستحتاجها لعدد الأشخاص الذين تستضيفهم. ويمكن أن يساعد استخدام آلة حاسبة على ذلك، وكذلك العثور على وصفات جيدة لبقايا عيد الميلاد.

احتفالات عيد الميلاد

يمكنك مساعدة جيبك والبيئة من خلال التخطيط للكمية التي ستحتاجها بحساب عدد الأشخاص الذين تستضيفهم

فكر أن تصبح نباتيا

 أفضل طريقة لخفض انبعاثات الكربون في عشاء عيد الميلاد هي أن تصبح نباتيا. وفي حين أن الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، أقل سوءا بالنسبة لغيرها من اللحوم كمسببات للكربون، فإنها لا تزال تفوق بكثير البقوليات والخضروات.

مشاركة السيارة

أفضل نصيحة لخفض انبعاثات النقل الخاصة بك هي مشاركة السيارة مع صديق أو جار قريب عندما تذهب للتسوق. إذا كنت تعيش بالقرب من السوبر ماركت المحلي أو سوق المزارعين، فاستثمر في العربة ذات العجلتين المحبوبة للجدات على مر العصور والتي يمكن استخدامها على مدار العام.

الزينة

بدلا من شراء زينة عيد الميلاد الجديدة كل عام، قم بإعادة تدوير الزينة القديمة. أو استمتع ببعض المرح مع العائلة أو الأصدقاء، عن طريق صنع بعضها بمواد متوفرة أو معاد تدويرها. وإذا كنت تشتري أخرى جديدة، فعليك الابتعاد عن البلاستيك والبحث عن الزينة المستعملة أو تلك المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو مستدامة.

 شجرة عيد الميلاد

وأخيراً، إلى شجرة عيد الميلاد. هل من الأفضل أن تكون حقيقية أم صناعية؟ تقول المنظمة البيئية إن شراء شجرة صناعية أمر منطقي فقط إذا كنت ستستخدمها لمدة 10 سنوات على الأقل.

توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار

ولكن إذا كنت تبحث عن شجرة حقيقية، فينصح بشرائها من غابة مستدامة معتمدة من FSC والتأكد من تحويلها إلى رقائق خشبية بعد عيد الميلاد.

إضافة إلى وجود بدائل أخرى، فقد ظهرت بعض خدمات تأجير الأشجار في السنوات الأخيرة. يتم إرجاع أشجار عيد الميلاد المحفوظة بوعاء  وزراعتها بمجرد انتهاء موسم الأعياد.

ر.ض

  • Advent wreath with three burning candles, Foto: picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    إكليل شموع عيد الميلاد

    عادة ما يتألف إكليل عيد الميلاد من أربعة شمعات، تُخصصُ كل شمعة منها ليوم أحدٍ محدد من الشهر يسبق الاحتفال بعيد الميلاد، وعادة يضم الإكليل المصنوع من الخشب 24 شمعة، وقد اخترعه عالم اللاهوت البروتستانتي هنريتش ويشرن في عام 1839 لمساعدة الأطفال على متابعة العد التنازلي لموعد قدوم عيد الميلاد.

  • A Christmas market from above, Photo: picture-alliance/dpa/W. Thieme

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد المزدحمة

    كان الناس في العصور الوسطى يتوافدون على أسواق أعياد الميلاد قُبيل موسم قدوم العيد بفترة محددة، وحينئذ لم يكونوا يشربون النبيذ المعتق بل كانوا يشترون مؤونتهم التي ستكفي حاجاتهم طوال فصل الشتاء، وفيما بعد انضم الحرفيون صناع الدمى والحلويات إلى أسواق أعياد الميلاد التي يُمكن مشاهدتها في شتى أنحاء العالم.

  • A woman facing a snowman (Photo: picture-alliance/beyond/J. Fankhauser)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    رومانسية الشتاء!

    تغيرت وجهات النظر التي ترتبط بفصل الشتاء في القرن التاسع عشر، في الماضي كان يُنظر إلى هذا الفصل على أنه ذلك الفصل القاسي، غير أن تلك الصورة القاتمة والشرسة تبدلت وحلت مكانها صورة فرحة إرتسمت على وجوه الناس وأصبحت تعبر عن الجانب الرومانسي لديهم، وها هو رجل الثلج المصنوع من أخشاب أشجار أعياد الميلاد.

  • Tokyo Shinjuku Christmas tree (Photo: Reuters/Y. Shino)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    شجرة عيد الميلاد للغني والفقير

    أغصان دائمة الخضرة تحمي هدايا سانتا كلوز. في البداية كانت شجرة عيد الميلاد حكراً على الطبقات الثرية إلا أن المشاتل والمزارع في القرن التاسع عشر تمكنت من توفيرها للجميع، وقد انتشرت التقاليد الألمانية في دول أوربا الغربية و وصلت حتى إلى اليابان. الصورة التقطت في مدينة طوكيو عام 2015.

  • Christ Child figure, Foto: Fotolia/ChaotiC_PhotographY

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    يسوع المسيح

    في العصور الوسطى كان الأطفال في ألمانيا يتلقون هداياهم من القديس نيكولاس في السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول، غير أن هذا التقليد لم ينل رضى البروتستانت في ألمانيا، ومن المُرجح أن الإصلاحي مارتن لوثر قام بتبديل موعد تقديم الهدايا إلى 24 ديسمبر / كانون الأول، ومنذئذ يُنظر إلى الهدايا على أنها مُقدمة من الطفل يسوع المسيح.

  • A girl with a present next to a Christmas tree (Photo: picture alliance/chromorange/E. Weingartner)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    الهدايا المُقَدَسة

    الأطفال لايستطيعون الإنتظار لفتح هداياهم عشية عيد الميلاد. والكلمة الألمانية التي تعبر عن هذه الفعالية هي بيشيرونغ وهي كلمة مأخوذة من اللغة الألمانية القديمة وتعني "هبة أو هدية من الله"، ولا زال الكثير من الأطفال ولا سيما في جنوب ألمانيا يعتقدون أن "كرايسكيند" أو الطفل يسوع المسيح هو من أرسل إليهم هداياهم تلك.

  • A church in Stuttgart illuminated at night (photo: picture alliance / Bildagentur Huber)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    قداس عيد الميلاد

    يستقطب قداس منتصف الليل أعداد كبيرة من الناس بما فيهم أشخاص قلما يحضرون القداس في بقية أيام العام. يُقام القداس في ألمانيا عادة في منتصف ليلة عيد الميلاد. وحتى مطلع القرن الثامن عشر كان القداس يُقام في ساعات الصباح الباكر من 25 ديسمبر/ كانون الأول. ولم تتبدل مراسم القداس تبدلاً كبيراً من ذلك الوقت.

  • Nativity play (Photo: picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    مسرحية المهد

    طوال قرون من الزمن قام الممثلون الهواة بتقديم قصة عروض الميلاد، كما قام الفنانون بتقديم قصص مأخوذة من الإنجيل تحكي عن طرد سيدنا آدم و حواء من الجنة. وقد ركزت العروض بمرور الوقت على ميلاد السيد المسيح وأمست تُعرف بعروض مسرحية المهد.

  • Christmas goose (Photo: Fotolia)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    طيق الأغنياء وطبق الفقراء

    بينما بعض العائلات الألمانية لا تستطيع أن تتخلى عن طبق أوزة عيد الميلاد نرى عائلات أخرى تكتفي بطبق يتضمن سلطة البطاطا والنقانق. ويعود هذا التقليد لزمن قديم حيث كان بمقدور الأغنياء وحدهم الحصول على طبق أوزة عيد الميلاد، وكان على أغلب الناس أن يكتفوا بطبق سلطة البطاطا والنقانق.

  • A woman walks her dog across a park in Munich. (Photo: picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    الشجرة والأوزة والهدايا .. أشهر طقوس أعياد الميلاد

    اللبان ضد الأرواح الشريرة

    في أماكن كثيرة من أوربا تُعرف فترة الـ 12 يوماً التي تفصل بين عيد الميلاد والسادس من شهر يناير/ كانون الثاني باليوم الثاني عشر، وعادة ما يتميز هذا اليوم بالبرد الشديد. وفي الأزمنة القديمة كان الناس يخشون من الشياطين الذين يرتدون الفراء ويتجولون طوال الـ 12 ليلة، وكان على الناس أن يطردوا الأرواح الشريرة عن طريق حرق نبات اللبان. إعداد: فليكس شلاجفاين/غالية داغستاني