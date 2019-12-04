طرق مبتكرة للاستفادة من الأطعمة منتهية الصلاحية

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل يعني هذا التخلص منه؟ يجيب خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال بالنفي، إذ تقول يانينا ديلب من مبادرة "أفضل من أن يتم التخلص منها": "إذا ما كان يبدو جيداً من حيث الشكل والرائحة والمذاق، يمكن تناوله".
تساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد "يفضل الاستخدام قبله"، وكذلك إلى تاريخ الصلاحية. وتقول ديلب: "التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي، وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح ذلك".
فيما يلي بعض اقتراحات الخبراء بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها:
البطاطس: هل لديك كمية من البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم؟ لا يزال بالإمكان استخدامها في بطاطس مهروسة بالكريمة رائعة.
زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجاً لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه. لكن إذا ما بدأ يتجمد، لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرودة وسوف يعود إلى طبيعته مجدداً إذا ما ظل قليلاً خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.
البيض: لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض منتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائماً لاستخدامه في إعداد الأطباق التي يكون فيها طازجاً، ولكن ما يزال ممتازاً للخبز. لاختبار مدى طزاجة البيض، ضعه في كوب مليء بالماء. البيضة الطازجة سوف تغرق وترقد على جانبها. لكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم قليلاً، ولكن ما يزال بالإمكان استخدامها. وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.
ر.م/ ي.أ ( د ب أ)
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
حمراء كالدم
تعود أصول الطماطم إلى أميركا الجنوبية، وبالخصوص إلى حضارة الأزتيك، حيث ظهر اسمها أول مرة. وتحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم، أحدها هو ليكوبين، وهو مركب عضوي مهم يساعد في تحييد الجذور الحرة المضرة بالجسم. كما يحمي خلايا الجلد من الاشعاعات فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أن هذا المركب العضوي يقي من أنواع مختلفة من السرطان، وجيد للدورة الدموية، ويساعد على التخلص من المواد الضارة في الأوعية الدموية.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
تصلب الشرايين
لا تحتوي الطماطم على "فيتامين سي" فقط، بل على "فيتامين بي" أيضا. كما أن الحديد الموجود في مركبها يمنح الطاقة للجسم، ويلعب حامض الفوليك دورا في مكافحة التصلب العصيدي للشرايين. بذلك تمنح الطماطم قوة أكبر للجهاز المناعي.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
الحيوانات المنوية
باحثون في جامعة شيفيلد في بريطانيا توصلوا إلى فائدة أخرى لليكوبين، إذ يشير بحث قاموا به إلى تحسن ملحوظ في حجم ونشاط الحيوانات المنوية لرجال كانوا يعانون من نقص في عدد وضعف حركة الحيوانات المنوية، بعد تناولهم مادة مركزة من الليكوبين.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
أين تحفظ؟
خبراء التغذية لا ينصحون بحفظها في الثلاجة بل في درجات حرارة الغرفة، لأن الطماطم تنضج وتحصل على رائحتها الزكية في درجات حرارة غير منخفضة. ولا ينصح بحفظها مع خضروات أخرى، لأنها تطلق غاز الإيثلين خلال نضوجها، ما يؤثر على نوعية هذه الخضروات. ويجب تناول الناضجة من الطماطم بعد 4 أيام على أقصى حد، كما يحبذ عدم تعرضها للضوء والحرارة.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
الرشاقة
لأن نحو 95 بالمئة من مركبها هو الماء، فإنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط. ولهذا ينصح خبراء التغذية بتناولها مع أنواع أخرى من الخضروات لغرض فقدان الوزن.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
طعمه أفضل في الجو
عصير الطماطم مفضل جدا عند كثير من الألمان، ويستهلك منه نحو 1.7 مليون لتر سنوياً خلال الرحلات الجوية لخطوط لوفتهانزا الألمانية. إذ اظهرت دراسة في عام 2010 أن طعمه على الأرض مختلف جدا في الجو. دراسة في جامعة مورسيا الإسبانية بينت أن عصير الطماطم مفيد جدا في حماية الكبد وتنظيفه.
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الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة
ملونة ومختلفة
هناك أكثر من 3800 نوع من الطماطم حول العالم. ويعتقد أن العدد قد يبلغ 7 آلاف نوع، لأن هناك أنواع منها تزرع بالحدائق الخاصة وليست للبيع. فهناك طماطم خضراء وصفراء، وصغيرة جدا، ومدورة وعرموطية الشكل، ولكل نوع منها خصائص وفوائد مختلفة واستعمالات متنوعة في المطبخ، كما تستعمل أحيانا كنباتات زينة بسبب شكلها الجميل. إعداد: عباس الخشالي.
الكاتب: عباس الخشالي