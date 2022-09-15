 طرق لبنان الخطرة | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

طرق لبنان الخطرة

أعاد الحادث الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي على الطريق السريع بين لبنان وسوريا موضوع السلامة على الطرقات الى الواجهة. فحسب جمعية "اليازا" التي تعنى بالتوعية بالسلامة المرورية، ارتفع عدد حوادث السير عام 2022 بنسبة 30%

المزيد من المركز الإعلامي

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟ 15.09.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب 15.09.2022

كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا

كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا 15.09.2022

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا 15.09.2022

المزيد DW الأخبار

رئيسة وزراء السويد ماجدلينا أندرسون تعلن استقالتها من منصبها بعد خسارة حزبها في الانتخابات البرلمانية

رئيسة وزراء السويد تعلن استقالتها من منصبها بعد خسارة حزبها في الانتخابات البرلمانية 15.09.2022

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إصلاح كامل لقطاع التيار الكهربائي إلى حماية الاقتصاد من الإفلاس

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إصلاح كامل لقطاع التيار الكهربائي إلى حماية الاقتصاد من الإفلاس 15.09.2022

HANDOUT - 29.11.1979, Ukraine, Isjum: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto ist Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw von Soldaten umgeben. Die ukrainischen Truppen setzten die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte am 13.09.2022 unter Druck. Sie drangen tiefer in die besetzten Gebiete ein und schickten weitere Kreml-Truppen in die Flucht vor der Gegenoffensive, die dem militärischen Ansehen Moskaus einen empfindlichen Schlag versetzte. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

الحرب في أوكرانيا .. قصف روسيا لمنشآت مدنية في مناطق محررة 15.09.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟ 15.09.2022

اقرأ أيضا

Ahmadi Gemeinde in Leipzig, Abschiebung. Schlagwörte: Ahmadis, Ahmadiyya, Pakistan, Abschiebungen, Flüchtlinge Datum: 13.03.2021

"لا أريد العودة للموت" لاجئون أحمديون يخشون ترحيلهم إلى باكستان 14.04.2021

كثيرون من الطائفة الأحمدية يخشون ترحيلهم من ألمانيا إلى باكستان، حيث حياتهم مهددة هناك. في حين تعترف دول عديدة بتعرض أبناء هذه الطائفة للملاحقة في باكستان وتوفر لهم الحماية وتمنحهم حق اللجوء.

Migrants onboard a Border Force rescue boat line up to disembark at Dover harbour, after having crossed the channel, in Dover, Britain, November 24, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

"الفرار" من الخدمة العسكرية.. هل تراجعت بريطانيا عن اعتبار سوريا "آمنة"؟ 15.01.2022

في ديسمبر / كانون الأول، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية خطاب رفض إلى طالب لجوء سوري، معللة الرفض بأن عودته إلى سوريا باتت آمنة. كانت هذه أول حالة من نوعها في المملكة المتحدة، والآن تغيرت نبرة السلطات هناك. فما الجديد؟

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.