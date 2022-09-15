طرق لبنان الخطرة

"الفرار" من الخدمة العسكرية.. هل تراجعت بريطانيا عن اعتبار سوريا "آمنة"؟

في ديسمبر / كانون الأول، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية خطاب رفض إلى طالب لجوء سوري، معللة الرفض بأن عودته إلى سوريا باتت آمنة. كانت هذه أول حالة من نوعها في المملكة المتحدة، والآن تغيرت نبرة السلطات هناك. فما الجديد؟