طرق لبنان الخطرة

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أعاد الحادث الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي على الطريق السريع بين لبنان وسوريا موضوع السلامة على الطرقات الى الواجهة. فحسب جمعية "اليازا" التي تعنى بالتوعية بالسلامة المرورية، ارتفع عدد حوادث السير عام 2022 بنسبة 30%
كثيرون من الطائفة الأحمدية يخشون ترحيلهم من ألمانيا إلى باكستان، حيث حياتهم مهددة هناك. في حين تعترف دول عديدة بتعرض أبناء هذه الطائفة للملاحقة في باكستان وتوفر لهم الحماية وتمنحهم حق اللجوء.
في ديسمبر / كانون الأول، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية خطاب رفض إلى طالب لجوء سوري، معللة الرفض بأن عودته إلى سوريا باتت آمنة. كانت هذه أول حالة من نوعها في المملكة المتحدة، والآن تغيرت نبرة السلطات هناك. فما الجديد؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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