 طرق جديدة لحاويات الشحن الصينية | صنع في ألمانيا | DW | 01.03.2023

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صنع في ألمانيا

طرق جديدة لحاويات الشحن الصينية

على حاويات الشحن الصينية أن تصل إلى ألمانيا وأوروبا عبر طريق الحرير الجديد، الذي يتم بناؤه الآن. وبسبب رفض الجميع تقريباً نقل بضائعهم عبر روسيا وبيلاروسيا، يجري تغيير المسار. تقرير عن أعمال بناء خط النقل الجديد في جورجيا.

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