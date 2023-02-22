طرق جديدة لحاويات الشحن الصينية

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على حاويات الشحن الصينية أن تصل إلى ألمانيا وأوروبا عبر طريق الحرير الجديد، الذي يتم بناؤه الآن. وبسبب رفض الجميع تقريباً نقل بضائعهم عبر روسيا وبيلاروسيا، يجري تغيير المسار. تقرير عن أعمال بناء خط النقل الجديد في جورجيا.
أزمة السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس، تدفع شركات الشحن اليابانية للبحث عن طرق تربط شرق آسيا بالأسواق الأوروبية، بدلا من القناة التي تعد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي.
في الوقت الذي يئن فيه العالم تحت وطأة كورونا، يصيب تعطيل المرور في قناة السويس بسبب جنوح سفينة عملاقة اقتصاد مصر والتجارة العالمية بضربة موجعة. ما هي الدول الأكثر تضررا، وهل يقلل الحادث من أهمية القناة لصالح ممرات جديدة؟
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