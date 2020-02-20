 طرق بسيطة وفعالة لتجنب الإصابة بـ″أمراض الطيران″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.02.2020

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منوعات

طرق بسيطة وفعالة لتجنب الإصابة بـ"أمراض الطيران"

لطالما انهالت الانتقادات على شركات الطيران بسبب مساهمتها في تلوث البيئة. لكن هل السفر عبر الطائرة مضر أيضاً بالصحة؟. نظرة عامة عن "أمراض الطيران" الأكثر شيوعاً وكيف يمكن تجنبها بخطوات بسيطة وفعالة.

هناك ما يعرف بـأمراض الطيران لكن كيف يمكن تجنبها؟

هناك ما يعرف بـ"أمراض الطيران" لكن كيف يمكن تجنبها؟

التواجد على بعد آلاف الأمتار من سطح الأرض ليس بالفكرة التي تبعث على الثقة، إلاّ أن الطائرات تُعتبر واحدة من أكثر وسائل النقل أماناً في العالم. لكن كيف يبدو الأمر عندما يتعلق بإحصائيات انتقال الأمراض، وضغط الهواء وغير ذلك من "أمراض الطيران"؟

أمراض معدية

تساهم الطائرات في انتشار الأوبئة، إذ يرجع ذلك بشكل أساسي إلى حركة تنقل الأشخاص من بلد إلى آخر. بيد أن انتشار العدوى خلال رحلة طيران لم يثبت بعد. وتشير منظمة الصحة العالمية، أنه يتم تغيير الأوكسجين داخل الطائرة تقريباً بين 20 و 30 مرة في الساعة الواحدة. كما أنه في معظم الطائرات الحديثة، يمر الهواء عبر مرشح للجسيمات، حيث تلعب هذه المرشحات دوراً مهماً في "اصطياد" الفيروسات والبكتيريا.

مختارات

هناك من يفضل الجلوس في الأمام أو الخلف، بجوار النافذة أو قرب الممر. وهناك من لديه خوف من الطيران أو معدة حساسة، ومن يحتاج متسعا لرجليه ومن يحتاج للهدوء أو النزول بسرعة وغيره ذلك. فماهو أفضل مكان للجلوس في الطائرة؟ (28.10.2019)

في طائرة متجهة من مانشستر إلى اليكانتي في إسبانيا تسبب غياب قائد الرحلة في تأخيرها. الحل جاء على يد سيدة كانت مع طفلها، التي طلبت من زوجها قيادة الطائرة إلى وجهتها حيث تقضي الأسرة إجازتها!. (06.09.2019)

"سندوتش الشاورما" يتمتع بشعبية كبيرة في دول عديدة، فهو المنقذ في ساعات الليل المتأخرة، كما يفي بالغرض لسد الجوع بين الوجبات. شركة طيران قررت ضم الأكلة المحببة لقائمة طعامها أثناء رحلات الطيران. قرار أثار سخرية وتساؤلات. (07.02.2020)

لا فيروس إنفلونزا على متن الطائرة

في دراسة صدرت سنة 2018، جمع خبراء ما يقرب من 230 عينة هواء من 10 رحلات جوية. وبعد تحليل هذه العينات لم يجد الخبراء أي فيروسات إنفلونزا، رغم أن الرحلات الجوية وقعت في منتصف موسم الإنفلونزا.

بيد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إذا كان شخص ما يجلس بجوار مسافر مريض، حيث يرتفع خطر الإصابة بالعدوى، كما هو الحال عليه في بعض وسائل المواصلات على غرار: الحافلة والسيارة وغيرها.

مُطهرات وأقنعة وجه تحمي من العدوى

من يريد أن يحمي نفسه من الإصابة بالأمراض أثناء السفر على متن الطائرة، فإنه يتحتم عليه أن يحمل معه مطهرات في حقيبة يده، ويستعملها قبل الأكل أو الشرب أو وضع يده على الطاولة القابلة للطي في الطائرة. أما من يعاني من نزلة برد ويرغب في حماية المسافرين، فيمكنه التفكير في قناع للوجه. بشكل عام، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض مُعدية تأجيل الرحلة المُخطط لها.

 ضغط على الأذنين

الضغط الجوي المنخفض، يمكن أن يُسبب نسبياً بعض المشاكل في الأذنين. غير أن مضغ العلكة والتثاؤب قد يساعد في التعامل مع الأمر. زيادة على ذلك، هناك طريقة أخرى يُطلق عليها "مناورة فالسالفا"، حيث تتم عملية الزفير عند إغلاق المجرى التنفسي (إغلاف الفم والضغط على الأنف)، وذلك بهدف إخراج الهواء. أما من يعاني من التهاب الجيوب الأنفية، فيُفضل أن يتجنب السفر عبر الطائرة.

مرطبات وقطرات عين

في المتوسط، تبلغ درجة الرطوبة الجوية حوالي 20 في المائة. وتؤدي الرطوبة المنخفضة إلى جفاف بشرة الوجه وجفاف العين. وتُساعد المرطبات وقطرات العين في التعامل مع هذا الأمر. كما يُستحسن أن يتم استخدام النظارات من طرف الأشخاص، الذين يرتدون العدسات اللاصقة، لاسيما في الرحلات طويلة المدى.

صوفيا فاغنر/ر.م

  • Palmenstrand auf dem Fuvahmulah-Atoll der Malediven (Foto: Imago/Zumapress/A. Nekrasov

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    رحلة الأحلام..كابوس للبيئة!

    جزر المالديف؟ رحلة يحلم بها الكثيرون، ولكن هل تعلم أن رحلة الطيران والعودة من ألمانيا إلى المالديف (ثمانية آلاف كيلومتر للرحلة الواحدة) تثقل كاهل البيئة بأكثر من خمسة أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وهي نفس النسبة التي تنبعث من سيارة متوسطة بعد رحلة طولها 25 ألف كيلومتر؟

  • Schleifenförmige Kondensstreifen am Himmel (Foto: picture alliance/dpa/H. Tittel)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    "غيمة الطائرة" عبء على البيئة

    انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست المشكلة الوحيدة، فالخطوط العريضة التي تتكون خلف الطائرات والمعروفة بغيمة الطائرة، تؤثر على حالة الطقس بالبرودة أو السخونة، بحسب وضع الشمس وارتفاع تحليق الطائرة.

  • Wurst auf einem Holzkohle-Grill (Foto: picture alliance/CTK)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    رحلة طيران أم وجبة نقانق؟

    تؤدي معظم أنشطتنا اليومية لارتفاع درجة حرارة الأرض، سواء تعلق الأمر هنا باستهلاك الكهرباء أو التدفئة أو التغذية والملابس، فكلها أمور تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووفقا للإحصائيات فإن تحقيق الهدف المنشود بمنع زيادة درجة حرارة الأرض لأكثر من 5ر1 درجة، يتطلب وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأن يلتزم به كل شخص، سواء تعلق الأمر برحلة طيران أو بوجبة نقانق.

  • Ein Flugzeug fliegt an einem Wohngebäude vorbei (Foto: picture alliance/dpa/H.Ossinger)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    علاقة الطيران بأمراض القلب وضعف التركيز

    حركة الطيران لا تؤذي البيئة فحسب، بل إن الضوضاء المستمرة الناتجة عن الطيران، تزيد من مخاطر التعرض للسكتات القلبية وأمراض القلب والدورة الدموية. ووفقا للخبراء فإن الأشخاص الذين يتعرضوا بشكل مستمر لضوضاء الطيران، تقل لديهم القدرة على التركيز والتعليم، كما أن الهواء في تلك المناطق يكون أكثر تلوثا.

  • Mann mit Benzinschlauch an einer Tankstelle

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    عوادم دون ضرائب!

    على عكس وسائل النقل الأخرى، يحصل النقل الجوي على دعم كبير، ففي ألمانيا على سبيل المثال، لا يتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة على رحلات الطيران العابرة للحدود، كما لا توجد حتى الآن ضرائب على الكيروسين في الاتحاد الأوروبي.

  • Ryanair Flugzeug im Flug

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    دعم غير مباشر

    يتواصل دعم الطيران أيضا من خلال استثمارات كبيرة لأموال الضرائب في المطارات الجديدة وفي توسعة المطارات، ما يمثل أحد أشكال الدعم غير المباشر. في الوقت نفسه تواجه شركات الطيران منخفض التكلفة، انتقادات شديدة بسبب ظروف العمل غير المناسبة التي تفرضها على العاملين بها من أجل التوفير في التكاليف.

  • Mann mit Anzug freut sich am Meeresstrand (Foto: Fotolia/drubig-photo)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    الطيران...إمبريالية جديدة؟

    تقول الإحصائيات إن نحو 20 بالمائة فقط من سكان العالم، قاموا برحلة طيران لمرة واحدة، في حين أن 70 بالمائة من الانبعاثات الغازية الضارة تحدث نتيجة رحلات تقوم بها الأقلية، التي تتمتع بدخل عالٍ ومستوى تعليمي مرتفع. جانيت كفينك/ ا.ف


مختارات

7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

تسجل رحلات الطيران على مستوى العالم زيادة مستمرة في أعداد الركاب، فالطائرة هي غالبا الحل الأقرب لتحقيق رحلة الأحلام. قبل أن تحجز رحلتك المقبلة، عليك معرفة هذه المعلومات عن الطيران وتأثيره على البيئة. (17.07.2019)  

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