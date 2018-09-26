 طرق بديلة وعنف وموت: الوضع على طول ″طريق البلقان″ | سياسة واقتصاد | DW | 17.04.2019

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سياسة واقتصاد

طرق بديلة وعنف وموت: الوضع على طول "طريق البلقان"

عاد موضوع المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى دول غرب أوروبا عبر "طريق البلقان" إلى الواجهة من جديد، بعد اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية. هنا لمحة عامة على وضع "طريق البلقان".

Griechenland Kämpfe zwischen Polizei und Migranten in Diavata (AFP/S. Mitrolidis)

في بداية الشهر الحالي استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع بالقرب من مدينة سالونيك، شمال البلاد، لمنع مهاجرين من الوصول إلى الحدود الشمالية مع دولة شمال مقدونيا (مقدونيا سابقاً). هدف هؤلاء المهاجرين هو الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا. أما ما دفعهم للتوجه إلى الحدود فكان انتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه تم فتح الحدود اليونانية مع شمال مقدونيا وألبانيا. واستناداً على هذا الأخبار، توجه ألفا شخص إلى شمال اليونان، لكنهم عادوا إلى إلى أماكن إقامتهم خائبين بعد ثلاثة أيام.
يسعى العديد من المهاجرين، البالغ عددهم حوالي 70 ألف شخص في اليونان ومنطقة غرب البلقان، إلى التوجه إلى الشمال للوصول إلى دول غرب أوروبا، لكن تواجههم سلسلة من العقبات. فشمال مقدونيا وهنغاريا وضعتا شبكة أسلاك شائكة على حدودهما الجنوبية منذ عدة سنوات، كما أن بلغاريا معروفة بقمعها للمهاجرين. ورغم الانتقادات الشديدة من منظمات حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية، إلا أن هذه الأسباب أدت إلى نشوء طريق بديل لـ"طريق البلقان".

Griechenland Flüchtlinge verlassen Flüchtlingscamp bei Diavata (Reuters/A. Avramidis)

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لمنع مهاجرين من الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد.


اليونان
لا تزال اليونان إحدى نقاط انطلاق المهاجرين إلى غرب أوروبا. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن حوالي 60 ألف شخص (بين مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين) مازالوا في اليونان ويعيشون إما في منشآت سكنية أو مخيمات للاجئين. وتنتقد منظمات الإغاثة بشدة ظروف المعيشة في المخيمات الموجودة في الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية، حيث أنها مكتظة بالناس، ولا يستطيع اللاجئون فيها الوصول إلى حاجات أساسية، مثل المياه الصحية أو دورات المياه النظيفة.
وقد انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا في عام 2016. فبعد أن تجاوز عددهم مليون شخص في عامي 2015 و2016 ، بلغ هذا العدد في العام الماضي 34 ألف شخص، بحسب الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس". بينما وصل عدد الذين عبروا إلى اليونان في العام الجاري إلى 5600 شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن هذا العدد قد يرتفع مجدداً.
في عام 2018 لقي 174 شخصاً حتفهم خلال محاولة العبور إلى اليونان، فيما بلغ عدد الوفيات هذا العام 10 على الأقل. وفي بداية الشهر الجاري تم غسل ثلاث جثث في جزيرة رودس.

Griechisch - Mazedonische Grenze (Imago/ZUMA Press)

الحدود بين اليونان وشمال مقدونيا


البوسنة والهرسك
لا يمكن للمهاجرين الذين لا يحملون تصاريح دخول أن يعبروا الحدود من اليونان إلى مقدونيا ومن صربيا إلى المجر، وذلك فقد ظهر طريق بديل عبر ألبانيا والبوسنة والهرسك إلى كرواتيا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن هناك 10 آلاف مهاجر حالياً في غرب البلقان، منهم حوالي 4 آلاف في البوسنة. وهذا ما يظهر أن منحى طريق المهاجرين في البلقان تغير إلى الشمال.
وتتوقع الحكومة البوسنية زيادة أخرى في عدد المهاجرين الذين يريدون عبور البلاد في طريقهم إلى دول غرب أوروبا. وتحدث وزير الأمن البوسني دراغان ميكتيتش في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية عن "تصاعد مشكلة الهجرة". في العام الماضي قدم الاتحاد الأوروبي حوالي تسعة ملايين يورو للبوسنة من أجل استيعاب اللاجئين.
وتفصل بين البوسنة وكرواتيا حدود برية جبلية طويلة. لكن المهاجرين الذين يستطيعون عبور الحدود "تتم إعادتهم إلى البوسنة دون القيام بإجراءات اللجوء"، كما تقول منظمة العفو الدولية، التي تنتقد بشدة طريقة تعامل حرس الحدود الكرواتي مع المهاجرين.
وقالت المنظمة في تقرير نشر في آذار/مارس 2019: "وصف كثيرون (من المهاجرين) كيف تعرضوا للضرب والتخويف والسرقة وإتلاف وثائق سفرهم وهواتفهم المحمولة". لكن كرواتيا تنفي هذه الادعاءات.

Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/dpa/A. Emric)

يقول المهاجرون إنهم يتعرضون للضرب من قبل الشرطة الكرواتية

ألبانيا
تقع ألبانيا على الطريق من اليونان إلى البوسنة. وهي واحدة من أفقر الدول في أوروبا، حيث أن حوالي 20 ألف ألباني يقدمون سنوياً طلبات لجوء في إحدى الدول الأوروبية. ومنذ نشوء طريق البلقان البديل، تهاجم الشرطة الألبانية المهاجرين بشكل كبير. ففي حين كان عدد حالات اعتداء الشرطة على المهاجرين في عام 2017 نحو 750 حالة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، وصل عدد هذه الحالات إلى 3400 في عام 2018.

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حرمان مهاجرين من الطعام لفترات طويلة لإجبارهم على التخلي عن طلبات اللجوء ومغادرة البلاد. هذا ما تتهم به منظمات لحقوق الإنسان الحكومة المجرية، ما حقيقة ذلك، وهل تجاوزت السلطات الهنغارية "الخط الأحمر"؟ (22.02.2019)

تتحدث منظمات غير حكومية عن حالات لجأ فيها رجال شرطة كروات إلى إجبار مهاجرين بالقوة والعنف على العودة إلى البوسنة والهرسك، إلا أن قيادة الشرطة في عاصمة كرواتيا زغرب تنفي الاتهامات ولها رأي آخر. (16.08.2018)

تصاعدت التحذيرات من أن الظروف في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية قد تتحول لكارثة إنسانية. حيث أن عشرات الآلاف من المهاجرين يدخلون اليونان بصورة غير قانونية قادمين من تركيا، أملا في الانتقال للدول الأوروبية. (21.11.2018)

وفي وقت سابق من هذا العام منظمة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وقّعت اتفاقية مع ألبانيا لمنع المهاجرين من عبور الحدود بطريقة غير قانونية. وتوجد اتفاقية مشابهة بين "فرونتكس" والجبل الأسود. لكن لم يتم حتى الآن تأكيد بعض التقارير الإعلامية التي تزعم ان ألبانيا ستوفر مركز استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم من البحر المتوسط.
شمال مقدونيا وبلغاريا
منذ أن اغلقت شمال مقدونيا حدودها مع اليونان بوجه المهاجرين، ماتزال تشهد هدوءاً في حركة المهاجرين. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة يوجد في مقدونيا حالياً 35 مهاجراً.

وبعد الاشتباكات بين المهاجرين والشرطة اليونانية، عزّزت بلغاريا حماية حدودها، كما أعلن وزير الداخلية البلغاري. وقد أدت حملة بلغاريا ضد قدوم المهاجرين إلى تراجع واضح في أعدادهم. ففي حين تقدم نحو 20 ألف شخص بطلب اللجوء في بلغاريا في عامي 2015 و2016، بلغ عدد طلبات اللجوء فيها العام الماضي 2500 طلب، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
دوريس بوندي/م.ع.ح – مهاجر نيوز

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

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  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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