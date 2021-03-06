طرد كلب بايدن من البيت الأبيض لأسباب أمنية!

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد "حادث عض" تعرّض له ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية الاثنين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.
وأشار المصدران إلى حصول "حادث عض" من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الفائت.
وتبنى جو بايدن وزوجته ميجور العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض ، بما يمثل ذلك من رمزية كبيرة للأمريكيين الذين تربطهم علاقة مميزة بـ"أوفى صديق للإنسان".
وحتى خلال حملته الانتخابية لم يتردد بايدن في اللعب على هذا الوتر. وقد نشر خصوصا عبر "إنستغرام" صور كلاب ترتدي ألوان حملته وكتب في تعليق "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أرى أن تشامب وميجور سيكونان كلبين أوليين رائعين!"
وعلى العكس علق منتقدو دونالد ترامب باستمرار على عدم اهتمامه بالكلاب وهم وضعوا على قمصان قطنية عبارة "هو لا يملك كلبا حتى" في دليل برأيهم إلى عدم تعاطفه التام. ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.
وفي مقابلة أجريت معها الشهر الفائت، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن. وقالت لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية "عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس".
ع.ج.م/م.س (أ ف ب)
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"
نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
بطل حرب ونجم سينما
على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
كلب برتبة رائد!
لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
التدريب منذ الولادة
تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
الكلب الذي غير القانون
في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا
صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف