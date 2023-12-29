طرد كبير طهاة فندق فرنسي بعد اتهامات بـ"تقييد وتعرية مساعده"

نشرت صحيفة فرنسية مزاعم بأن مساعدا شابا بفندق فخم تم تقييده عارياً مع وضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته، بحضور كبير طهاة. ونُشرت صور للواقعة في الانترنت. ونفى الطاهي الاتهامات مندداً بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير".

أعلنت مجموعة "حياة" (Hyatt) الفندقية طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا بعد "حادث مثير للقلق"، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه "مضايقات مهينة" جرى تصويرها بحق مساعد له.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، لوكالة فرانس برس، والذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى نشر الوكالة الخبر، إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف.

وبحسب صحيفة "سود ويست" (Sud Ouest) اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لـ. (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 كانون الأول/ ديسمبر. وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق "أوتيل دو باليه" Hotel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الماضي.

وذكرت "سود ويست" أن الأحداث وقعت صباح الثاني من كانون الأول/ ديسمبر في المطبخ. ويُزعم أن موظفاً شاباً كان مقيَّداً عارياً إلى كرسي لساعات، مع وضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته، أمام أفراد من طاقم العمل، بحضور أوريليان لـ.

وقد نُشرت صور عن هذه الواقعة عبر الشبكات الاجتماعية قبل حذفها لاحقاً.

ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير". وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.

وقال مسؤولة في مجموعة "حياة" التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة فرانس برس إن "إدارة أوتيل دو باليه على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق وبالصور التي تم تداولها".

ولفتت أمس الخميس (28 كانون الأول/ ديسمبر) إلى أن "هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة"، مضيفة "سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ولم ترغب مدينة بياريتز، المساهم الرئيسي في شركة الاقتصاد المختلط التي تمتلك أرض الفندق، والتي تم تفويض إدارة شؤون الموظفين فيها إلى مجموعة "حياة"، في التعليق على الأمر.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)