 طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات | مسائية DW | DW | 03.10.2022

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مسائية DW

طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات

حكومتا الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس وتركيا توقعان اتفاقيات مبدئية بشأن الاستثمار في قطاع النفط والغاز وسط انتقادات محلية وإقليمية.. فما حيثيات هذه الاتفاقيات؟ وما دلالات توقيت توقيعها؟

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