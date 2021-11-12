طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات

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حكومتا الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس وتركيا توقعان اتفاقيات مبدئية بشأن الاستثمار في قطاع النفط والغاز وسط انتقادات محلية وإقليمية.. فما حيثيات هذه الاتفاقيات؟ وما دلالات توقيت توقيعها؟
وقعت تركيا مذكرة تفاهم حول النفط والغاز مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اعتبر مذكرة التفاهم غير قانونية وغير ملزمة لأن ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونا".
الآمال في "ربيع ليبي" تبخّرت منذ زمن طويل. فبعد الإطاحة بالدكتاتور معمّر القذافي وقتله في عام 2011 من قِبَل متمردين مدعومين من فرنسا، مزّقت ليبيا الحرب الأهلية.
اشتبكت عدة فصائل ليبية مسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس مساء أمس في قتال امتد إلى صباح اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا.
بينما عبرت المظاهرات العنيفة التي شهدتها ليبيا مؤخرًا عن استياء الليبيين من الركود السياسي والفساد، يزداد القلق الأوروبي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع في ليبيا، خصوصًا بسبب النفوذ الروسي فيها.
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