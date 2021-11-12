طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات

اشتباكات تهز ضواحي طرابلس.. وتعيين باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا

اشتبكت عدة فصائل ليبية مسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس مساء أمس في قتال امتد إلى صباح اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا.