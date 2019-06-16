 طرابلس.. المعارك والانسداد السياسي يفاقمان الأوضاع الإنسانية | سياسة واقتصاد | DW | 17.06.2019

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سياسة واقتصاد

طرابلس.. المعارك والانسداد السياسي يفاقمان الأوضاع الإنسانية

أوضاع حياتية صعبة للغاية تلك التي يعيشها سكان العاصمة الليبية طرابلس. فمع نقص إمدادات الوقود وارتفاع أسعار الغذاء زادت وطأة الحياة بنزوح عشرات الآلاف من سكان جنوب طرابلس بسبب المعارك الدائرة هناك.

Libyen Kämpfe um Tripolis (Getty Images/AFP/M. Turkia)

تشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات رجل ليبيا القوي خليفة حفتر، المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي"، والقوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان حفتر، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي عن عملية عسكرية لـ "تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

أوضاع حياتية ضاغطة

يعيش سكان طرابلس وما حولها أوضاعاً معيشية شديدة الصعوبة، قد تزيد وطأتها خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين من جنوبي طرابلس، وهي المدن التي تتعرض لقصف عنيف وعشوائي من جانب قوات حفتر بحسب رباب نور الدين الناشطة المدنية والمتطوعة لمساعدة النازحين.

وتضيف رباب في تصريح خاص بـ DW عربية أن هناك أزمات حياتية يومية تتعلق بعدم توافر الوقود وانقطاع مستمر للكهرباء قد يصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة يومياً، بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية "وهو الأمر الذي يحدث مع كل بداية أزمة لتتحول العملية إلى تجارة بمعاناة الناس، ففي الوقت الذي كان يجب فيه على وزارة الحكم المحلي التدخل لضبط الأمور وتوفير السلع تركت الناس للتجار، حتى عمليات دعم النازحين لا تحتل مركزاً متقدماً في أولويات الحكومة أو الوزارة".

حديث الناشطة المدنية أكدته أكثر من وسيلة إعلامية ليبية، خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء:

الأمر نفسه أكده لـDW  عربية طارق الرويمض، الصحفي الليبي من طرابلس، والذي أضاف بأن سماع المواطنين لأصوات الانفجارات أمر يؤثر نفسياً بشدة على سكان طرابلس وينزع منهم الإحساس بالأمان.

ويلفت إبراهيم دكنا رجل الأعمال الليبي النظر إلى أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من 40 ألف ليبي انتقلوا إلى طرابلس "وهؤلاء يعيشون وضعاً إنسانياً يؤسف له بشدة حيث فقد بعضهم أسرته ودمرت بيوتهم أو نهبت وسرقت أو تحولت لثكنات عسكرية وأماكن ارتكاز لقوات حفتر بخلاف الأعداد المتصاعدة من القتلى والمصابين".

ويضيف دكنا في حديثه لـDW  عربية بأن "البنية التحتية لكثير من المرافق تضررت بشدة ولم يتم عمل أي صيانة لها وزاد الوضع سوءاً مع بدء العملية العسكرية على طرابلس حتى أن المستشفيات الخاصة والعامة كلها تقريباً تحولت إلى الإسعافات الطارئة للمصابين في العمليات القتالية ما خلق نقصاً شديداً في الأدوية والمعدات الطبية".

Bildkombo Fayiz as-Sarradsch und Khalifa Haftar (imago/Xinhua)

الشارع "منقسم" ولكن!

على شبكات التواصل الاجتماعي كان واضحاً وجود انقسام في ليبيا بوجه عام وفي طرابلس بوجه خاص بين مؤيدي حفتر وحكومة الوفاق الوطني، لكن الفجوة بين الجانبين بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، فيما تتزايد أعداد المؤيدين للتوصل إلى اتفاق بين المتحاربين بما يقود إلى وضع حد للحرب:

يعزي طارق الرويمض الصحفي الليبي من طرابلس الأمر إلى إنه "مع انتشار فيديوهات تظهر فيها قوات حفتر وهي تطلق صواريخ غراد عشوائياً على مدن الجنوب وفيديوهات أخرى شديدة البشاعة تظهر عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وعسكريين كل هذه الأمور روعت الناس في طرابلس وجعلتهم يخشون بشدة من عواقب دخول حفتر إلى المدينة لتتناقص أعداد مؤيدي حفتر بشدة حتى أن كثيرين صاروا يرون فيه قذافي آخر متذكرين ما حدث لمدينة بنغازي التي دخلتها قواته بعد أن سويت بالأرض تماماً"، على حد تعبيره.

الأمر نفسه ذهب إليه إبراهيم دكنا رجل الأعمال الليبي والذي قال إن "البعض داخل طرابلس لازال يؤيد حفتر لكن ليس كما كان عليه الحل أبداً قبل بدء العملية على طرابلس.

ومن جهته يؤكد منصور عيوني، المحلل السياسي التونسي والخبير في الشأن الليبي، لـ DW عربية أن المبادرة التي تعمل عليها كل من مصر وتونس والجزائر لحلحلة الأزمة ستحظى بقبول نطاق واسع من الليبيين وتقلل من الفجوة بين أنصار الجانبين بشكل كبير، "باعتبار أن تونس خارج الاصطفافات الإقليمية الحالية إلى جانب أن تونس يبدو وكأنها تحاول تليين موقف مصر وهي التي تدعم حفتر - ومعها الإمارات- بشكل كبير للغاية، فإذا تم إقناع مصر بضرورة إسقاط خيار الحسم العسكري فإن الأمل في التوصل لاتفاق مصالحة وإنهاء الصراع سيكون كبيراً".

Auseinandersetzungen zwischen Haftars Streitkräften und der libyschen Regierung in Tripolis (Reuters/E. Al-Fetori)

يخشى كثير من سكان طرابلس أن يطول أمد الحرب بين الفرقاء فيما يذهب المدنيون ضحية للنزاع

طرح السراج "غير واقعي"

وبحسب منصور عيوني فإن أهل طرابلس وليبيا عموماً يأملون في وصول الطرفين إلى حل سياسي ولم يعد التأييد لطرف بعينه أمراً له هذه القيمة لأنهم يفهمون أن الاتفاق هو السبيل للأمن واستعادة الحياة كما أن أغلب الليبيين أصبح لديهم قناعة بأن الحل للأزمة هو التوصل إلى صيغة يكون حفتر موجود وفقها في المشهد، حسب تقييمه.

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وأضاف منصور أن حديث السراج الأخير مثير للقلق برفضه الجلوس مع حفتر ومحاولة إلغائه من المشهد ما يُعد طرح غير واقعي، "فربما كان هذا يحتمل بعض الواقعية قبل بدء عملية طرابلس لكن اليوم هناك وضعية جديدة على الأرض تستوجب جلوس الطرفين سوياً وأول خطوة على طريق الحل هي ضرورة اعتراف الطرفين ببعضهما وإيجاد تفاهم بينهما لأنه إذا لم يتواجد حفتر في العملية السياسية فإنه سيظل خارجها بأشكال أخرى ستعكر الوضع ليس سياسياً فقط وإنما عسكرياً وإنسانياً خاصة وأن له امتدادات ليس على الأرض داخل ليبيا فقط وإنما دولياً أيضاً".

الحل بيد الليبيين وحدهم؟

لكن إبراهيم دكنا رجل الأعمال الليبي لا يبدو متفائلاً بقرب الوصول إلى اتفاق بين الجانبي، "فلكي يحكم حفتر قبضته على بنغازي -وهي شارعين فقط- استمر في حرب لمدة 4 سنوات دمر خلالها المدينة بشكل كامل ما جعل الناس في طرابلس تخشى كثيراً من تكرار التجربة في العاصمة وهو السيناريو الذي يبدو أننا نسير في اتجاهه مع مدة ستكون أطول كثيراً بسبب الدعم الدولي للطرفين، بخلاف أن أعداد القوات المتقاتلة ضخم للغاية تستعمل أسلحة ثقيلة وتقاتل بشراسة بالغة".

ويقول دكنا: "للأسف الشديد لا يبدو الحل في يد الليبيين وإنما في الغرب فإذا اتفق هؤلاء بالجلوس سوياً على طاولة واحدة وتقاسموا الكعكة الليبية سوياً فربما يكون هناك حل وتتم الانتخابات أما دون اتفاق الغرب مع بعضه فسيكون من الصعب جداً الوصول لحل"، على حد تعبيره.

على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن هناك من يدعم رؤية ابراهيم دكنا:

وقد تسببت المعارك في مقتل 653 وإصابة أكثر من 3000، ونزوح 90 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة، فيما وصل عدد النازحين من مواقع المعارك إلى 94 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

عماد حسن

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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