طحالب الكمأة: هل تنضم لأغذية "سوبرفود"؟

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الأعشاب البحرية صحية للغاية ومذاقها يشبه مذاق الكمأة أحيانا. خبيرتا طحالب في النرويج تجمعان أنواعا مختلفة من الطحالب في جزر لوفوتن، حيث تتميز هناك بمذاق طيب.
تتمتع الأعشاب البحرية بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وفي الوقت الحالي تبحث العديد من الدراسات في إمكانية أن تكون الطحالب بديلاً غذائياً في المستقبل.
عندما يسقط الشعر من أماكن متفرقة كثيرة، قد يرجع ذلك لأسباب عديدة، منها مرض الثعلبة، والذي قد يحدث لأي شخص بسبب العدوى الفطرية في فروة الرأس، هذا المرض غير خطير لكنه معدي، ما العمل؟ نقدم أسهل طرق الوقاية والعلاج الطبيعي.
استطاع علماء، حقن طحالب في أدمغة الشراغيف، ما مكنها من الاستمرار في العمل دون الحاجة للتنفس. هذه التجربة الجديدة تفتح المجال لإمكانية التنفس تحت الماء أو لإنقاذ ممن أصيبوا بجلطات دماغية.
أقر الشاب الذي صفع الرئيس ماكرون، بفعلته لكنه أكد أنها لم تكن مع سبق الإصرار. محكمة فرنسية حكمت عليه بالسجن 18 شهرا منها 14 مع وقف التنفيذ. ماكرون وصف ما تعرض له بالعمل "العنيف والغبي" محملا وسائل التواصل المسؤولية.
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