طحالب الكمأة: هل تنضم لأغذية "سوبرفود"؟

مرض الثعلبة قد يصبك أنت أو طفلك بالصلع ..ما العمل؟

عندما يسقط الشعر من أماكن متفرقة كثيرة، قد يرجع ذلك لأسباب عديدة، منها مرض الثعلبة، والذي قد يحدث لأي شخص بسبب العدوى الفطرية في فروة الرأس، هذا المرض غير خطير لكنه معدي، ما العمل؟ نقدم أسهل طرق الوقاية والعلاج الطبيعي.