 طحالب الكمأة: هل تنضم لأغذية ″سوبرفود″؟ | يوروماكس | DW | 06.03.2022

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يوروماكس

طحالب الكمأة: هل تنضم لأغذية "سوبرفود"؟

الأعشاب البحرية صحية للغاية ومذاقها يشبه مذاق الكمأة أحيانا. خبيرتا طحالب في النرويج تجمعان أنواعا مختلفة من الطحالب في جزر لوفوتن، حيث تتميز هناك بمذاق طيب.

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