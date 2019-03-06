طبيب يبلغ مريضه بقرب وفاته عن طريق "روبوت"

قبل أيام من وفاته، تلقى أحد المرضى خبر موته من طبيبه. حصل ذلك عبر رسالة متلفزة حية عُرضت على شاشة روبوت. وقد تلقى الرجل المدعو؛ إرنست كوينتانا، 78 عاماً، الخبر في مركز طبي بفيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما نشر موقع "دايلي ميل".

الطريقة التي اختارها الطبيب لإبلاغ مريضه، أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المستشفى إنها تأسف "لتقصيرها" في أن ترقى إلى مستوى تطلعات أسرة المريض.

ونشرت جوليان سبانغلر، صديقة ابنة كوينتانا، صورة للروبوت على "فيسبوك"، وقالت إن الطبيب أخبره بأنه "لم تتبق لديه رئتان تساعدانه على التنفس، ما يجعل الخيار الوحيد هو أن يخلد للراحة (في انتظار موته)، وخلع القناع الذي يساعده على التنفس، ووصف له جرعات مورفين عبر التنقيط حتى وفاته"، حسب ما جاء في المصدر نفسه.

وعندما طُلب من حفيدة المتوفي التعبير عن مشاعرها بعد أن قيل لها أن جدها سيموت، قالت إنها ببساطة إنها "انهارت". وأضافت: "كنا نعلم أن هذا قادم وأنه كان مريضا جدا، لكن لا أعتقد أن أحدا يجب أن يحصل على الأخبار بهذه الطريقة".

وتعد المستشفى واحدة من بين 100 منشأة أمريكية تقريبا يتم فيها الاعتماد على الروبوت RP-VITA، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) عام 2012. إذ تم تصميم هذا النوع من الروبوتات لهذه الأغراض بالضبط، حسب ما أورد المصدر.

م.م/ ع.خ