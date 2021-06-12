طبيب منتخب الدنمارك: نجحنا في إعادة إريكسن إلى الحياة

تحدث طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن عن تدخل فريقه لانقاذ حياة صانع ألعاب المنتخب كريستيان إريكسن الذي أغمي عليه وسقط أرضا أثناء مباراة فريقه ضد فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم أمس السبت (13 يونيو/ حزيران 2021) في كوبنهاغن.

وقال بويسن في مؤتمر صحافي عقد بعد المباراة "تمّ الطلب منّا النزول الى أرضية الملعب عندما انهار كريستيان، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد الوعي". وأضاف "عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وانعاشه". وتابع "وصل الفريق الطبّي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به. لقد نجحنا في إعادة كريستيان الى الحياة".

وسرعان ما تم نقل كريستيان الى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت له الاسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات، فيما أصدر الاتحاد الأوربي لكرة القدم بياناً أكد فيه بأنّ الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، وكشف الاتحاد الدنماركي أن إريكسن "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

وسقط نجم انتر ميلان المتوّج حديثا بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، نُقل اللاعب من الملعب على حمّالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي زملاءه في المنتخب الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل ان تستكمل وتنتهي بفوز مفاجئ لفنلندا 1-صفر، علماً أن الأخيرة تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها. وعند استكمال المباراة، أظهر لاعبو فلندا تعاطفا كبيرا مع زملاءهم الدنماركيين، في مشهد قام يويفا بتوثيقه على حسابه الخاص بموقع توتير.

وبعد ساعات من الواقعة، تواصل إريكسن مع زملائه في فريق إنتر ميلان الإيطالي، حسمبا أعلن

رئيس النادي جوزيبي ماروتا الذي قال في تصريحات لشبكة "راي سبورت" أن إريكسن بعث برسالة عبر مجموعة التواصل لفريق إنتر ميلان على شبكة "واتس اب" للتواصل الإجتماعي.

وأوضح "شاهدنا اللقطات عبر التلفاز وتوقعنا شيئا دراميا يحدث، وهو أمر للأسف شاهدناه في الملاعب الإيطالية من قبل". وأضاف "اللاعبون متقاربون للغاية وتواصلنا على الفور مع بعضنا البعض بعد مشاهدة هذه الصور ، لم نرغب في التطفل ، لذا حاولنا احترام تعافيه بمجرد تأكدنا من الأمر". وأوضح "يمكنني التأكيد على إنه قبل عشر دقائق فقط بعث إريكسن برسالة على مجموعة التواصل الخاصة بنا الأمر الذي طمأن اللاعبين".

وانتظر عشاق الكرة المستديرة عاما كاملا هذا العرس الكروي الذي أرجأ بسبب جائحة كورونا، وكان الأمل كبيرا في أن تصبح البطولة مؤشرا على عودة الحياة في أوروبا التي أنهكتها الجائحة العالمية. لكن ما وقع السبت على ملعب كوبنهاغن أثار صدمة قوية لدى جمهور كرة القدم.

و.ب/ ا.ف (سيد، أ ف ب، د.ب.أ)