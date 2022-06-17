 طبيب تركي في برلين | صنع في ألمانيا | DW | 30.11.2022

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صنع في ألمانيا

طبيب تركي في برلين

طبيب تركي يتحدث عن عمله وحياته في برلين.

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