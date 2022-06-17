طبيب تركي في برلين

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طبيب تركي يتحدث عن عمله وحياته في برلين.
قد يحتاج المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي عام إلى الإنتظار طويلاً للحصول على موعد لدى الطبيب. لكن الآن يمكن أن يكون نسيان هذا الموعد مكلفاً أيضاً، وفق ما نشرت مجلة ألمانية. فكيف ذلك؟
أوصى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بالحصول على جرعة تعزيزية ضد كورونا للمرة الرابعة، من أجل الاستمتاع بالصيف. جاء ذلك عقب توصية مماثلة من الاتحاد الأوروبي ولكن لمن هم فوق الستين.
وسائل إعلام ألمانية تكشف أن طبيباً من أصول عربية شارك في حملة حكومية دعائية للحث على تلقي لقاح كورونا، مشتبه بنشره محتويات معادية للسامية ومؤيدة لحركة حماس. الحكومة الألمانية سحبت الفيديو المذكور من مواقعها الرسمية.
ألغى كثير من دول العالم عقوبة الإعدام، فحكم الإعدام قد يصدر أو ينفذ بشكل خاطئ. وتكافح الحكومة الألمانية من أجل حظر وإلغاء تلك العقوبة عالميا، وتمارس ضغوطا لذلك وتستضيف المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام.
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