طبيب تركي في برلين

نسيان موعد الطبيب قد يكلفك الآن الكثير في ألمانيا

قد يحتاج المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي عام إلى الإنتظار طويلاً للحصول على موعد لدى الطبيب. لكن الآن يمكن أن يكون نسيان هذا الموعد مكلفاً أيضاً، وفق ما نشرت مجلة ألمانية. فكيف ذلك؟