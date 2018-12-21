 طبيب ألماني في كوباني: ″ألمح الخوف في وجوه الناس″ | سياسة واقتصاد | DW | 22.12.2018

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سياسة واقتصاد

طبيب ألماني في كوباني: "ألمح الخوف في وجوه الناس"

خوف كبير يدب بين أهالي كوباني من عودة الحرب والموت إلى مدينتهم الواقعة شمالي سوريا. الطبيب الألماني غيرهارد ترابرت يتحدث في تقرير له من هناك عن هذا الخوف ويوجه نداءات عاجلة إلى الأوروبيين.

Mediziner Gerhard Trabert (picture alliance/dpa/P. Zschunke)

مرة أخرى أنا في طريقي إلى شمال سوريا للمرة الثالثة هذا العام. البلد، الناس الذين يعيشون هناك، الحرب، الفقر، كلها عناوين اختفت من وسائل الإعلام في أوروبا إلى حد كبير. أحيانا ينتابني الشعور، بأننا في ألمانيا وأوروبا لا نريد حقيقة معرفة المزيد عن وضع الناس في منطقة الحرب. يبدو أن نضال العديد من السوريين من أجل الحرية والديموقراطية في بلادهم، نضال ضائع. في لعب القوى العظمى الدائر على السلطة والمصالح الاقتصادية للشركات المتعددة، سيتم سحق بذور الحركة الديمقراطية.

الخوف يسيطر على  كوباني

سكان شمال سوريا، في منطقة روج آفا، يشعرون بالخوف مجدداً من الحرب والدمار. أستطيع قراءة ذلك على ملامحهم. العديد من الأشخاص، ألتقي بهم الآن لمرات متكررة، أستطيع رؤية شعورهم بعدم الأمان وخيبة أملهم، من دون كلمات. والخوف من تركهم لوحدهم. أستطيع أن أرى وأحس بخوفهم. أحد الأطباء الجراحين الممارسين، والذي فضل عدم ذكر اسمه – حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته قال :"لقد ولدنا هنا في كوباني، حيث يشكل الخوف والفقر والمعاناة والموت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا". وأضاف: "نحن جميعنا قلقون للغاية، ونشعر بقدر كبير من عدم الأمان، ومع كل يوم يمر، نصبح أقل دراية بما سيكون عليه الغد".

روح الحرية

كوباني، هي مدينة تم فيها بناء وتفعيل هيكلية المشاركة الشعبية واتخاذ القرار. بالنسبة لي هي مدينة تسكنها روح الحرية والمساواة والأخوة، والتعاون السلمي القائم على التسامح بين مختلف الأعراق والأديان. ما يثير اعجابي دائماً هو الطاقة والالتزام في إعادة بناء كوباني. حتى الآن سنحت لي الفرصة للمرة الخامسة على التوالي لزيارة كوباني، و تعرفت على العديد من المباني الجديدة التي شُيدت مؤخراً: منازل جديدة، مرافق صحية، مرافق تعليمية، دار للأيتام خاصة بالأطفال. كوباني، المدينة التي تمثل رمز المقاومة ضد تنظيم"الدولة الإسلامية"، وضد الإرهاب. مدينة عانى سكانها وبنيتها التحتية كثيراً في معارك درات فيها بوحشية (في خريف عام 2014، احتدمت معركة شرسة ضد كوباني، عندما حاولت ميليشيا داعش الاستيلاء على المدينة، التي غالبية سكانها من الأكراد، ومن خلال الدعم، بما في ذلك  من الولايات المتحدة الأمريكية- حُررت المدينة في كانون الثاني/ يناير 2015).

Gerhard Trabert (rechts) mit einer Mitarbeiterin des Waisenhauses Rainbow in Kobane (Gerhard Trabert)

الطبيب الألماني، غيرهارد ترابرت (يمين الصورة) مع إحدى الموظفات في دار الأيتام "قوس قزح" في كوباني

المساعدة الطبية من ألمانيا

خلال زيارتي الحالية، أحمل معي جهازاً طبياً يسمح بزراعة الجلد، لاسيما زراعة الجلد السليم الخاص على الجروح الكبيرة المنتشرة على أجزاء أخرى من الجسم. ويمكن استخدام هذا الجهاز لعلاج الجروح الكبيرة والحروق التي تسببها الحرب والتي تحدث أيضاً  بشكل متكرر بسبب المتفجرات، التي يزرعها عناصر "داعش". ويمول الجهاز الخاص الجديد بقيمة  12 ألف يورو من قبل جمعية "الفقر والصحة" من  مدينة ماينتس. وبحوزتي أيضاً أدوية خاصة بظروف طبية محددة، وهي علاجات غير موجودة في شمال سوريا. ونتلقى الدعم هنا من قبل "Medicine for Rojava"، وهي منظمة إغاثة ملتزمة مقرها في غيلزنكيرشن. كما ندعم بناء وصيانة دار الأيتام في كوباني الذي استمر أكثر من عامين، والتي افتُتحت مؤخراً في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

مختارات

بعد الاتهامات السورية لتركيا بأن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين شنوا هجوماً على كوباني دخلوها من تركيا ونفي أنقره لهذه الاتهامات، اتهمت زعيمة حزب كردي حكومة بلادها بالمشاركة في "المذبحة" التي وقعت اليوم في كوباني. (25.06.2015)

تابع العالم لعدة أشهر المعارك التي شهدتها مدينة كوباني (عين العرب) بين الأكراد وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". والآن وبعد توقف المعارك التي دمرت المدينة بشكل كامل، تستمر أعمال إعادة الإعمار هناك، ولكن بشكل بطئ جداً. (11.05.2015)

 وعلى الفور وجد العديد من الأطفال، الذين قُتل آباؤهم في الحرب منازل جديدة هناك. كما يتم تنظيم بعثة الإغاثة الخاصة بي ودعمها من قبل "شراكة مدينة فرانكفورت - كوباني" (التي كانت قادرة على تمويل دار الأيتام بشكل كبير في كوباني) و "مؤسسة المرأة الحرة من روج آفا". وعلى الرغم من كل المآسي والأزمات، من الجيد رؤية منظمات إغاثة مختلفة في ألمانيا تعمل معاً لتحسين الظروف المعيشية للشعب  في سوريا.

التهديد من أردوغان

مباشرة على الحدود مع تركيا، يتعرض الناس للتهديد العسكري من قبل الرئيس التركي المناهض للديمقراطية، رجب طيب أردوغان. وقام أردوغان وأتباعه مراراً وتكراراً بالتشهير بالمقاومة الكردية العربية ضد داعش ونعتهم بالإرهابيين. ويقول طبيب جراح صديق: "نحن قلقون من أن يستغل أردوغان اللاجئين العرب لإعادتهم إلى المناطق التي يحتلها الجيش التركي في روج آفا". لا يهتم أردوغان بمكافحة الإرهاب، فهو مهتم بنرجسيته وبالتوسع الإقليمي لتركيا، وبالأخص بقمع وإبادة الشعب الكردي. وقد شن أردوغان حرباً في منطقة عفرين في انتهاك للقانون الدولي وقام عمداً في التسبب بقتل مدنيين.

Flüchtlingslager 40 Kilometer nördlich von Rakka (Gerhard Trabert)

مخيم للاجئين على بعد 40 كيلومتراً شمالي مدينة الرقة

أوروبا تصمت

كل هذا نعرفه في العالم الديمقراطي الحر، لكننا صامتون. حلف الناتو، وهو تحالف عسكري من العالم الحر والديمقراطي، يضم ألمانيا أيضاً، يقبل بأن يرتكب شريك الناتو جرائم حرب. نحن نقبل  إرهاب الدولة هذا، لأننا نخاف من فقدان شريكنا في حلف الناتو، تركيا، والخوف من فرار المزيد من الناس إلى أوروبا الحرة.

وبفعل هذا نحن نفقد هويتنا الخاصة: فهم أوروبي حر، قائم على التسامح والتعاطف واحترام حقوق الإنسان كأساس لتعايشنا. ما هي القيم الفعلية التي تقوم عليها الديمقراطيات الغربية؟ السماح للناس بالغرق في البحر الأبيض المتوسط، وإغلاق الحدود والنظر بعيداً عما يحدث للناس في مناطق الحرب والأزمات. يقبلون بذلك عندما تقوم الدول التي تتعاون معهم بشن حروب غير مشروعة وارتكاب جرائم حرب.إن نظام المجتمع الديموقراطي الأساسي في كوباني بشمال سوريا هو التهديد الحقيقي لإدارة أردوغان، ويجب علينا حماية ودعم هذه النبتة الهامة للبشرية والديمقراطية. أُخبرت في كوباني بأنّ "تاريخ المعاناة الكردية يتكرر كل 20 أو 25  سنة". دعونا جميعا نقاوم بشكل سلمي، لكن بشكل محدد وحازم هذه الكارثة الإنسانية!

غيرهارد ترابرت من مدينة ماينس، طبيب وأستاذ في الطب النفسي الاجتماعي. منذ أكثر من 20 عاماً سافر إلى مناطق الأزمات لمساعدة السكان المحليين. وهو مؤسس جمعية "الفقر والصحة" في مدينة ماينس في ولاية راينلاند بفالتس.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Motorradfahrer, Statue (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    رمز المقاومة

    في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 قام عناصر "الدولة الإسلامية" بحصار مدينة عين العرب (كوباني الكردية السورية). أدى الهجوم إلى نزوح جماعي من البلدة والمناطق الريفية المحيطة بها إلى تركيا، في حين بقى الكثيرون لخوض المعركة ضد العدو. ويرمز هذا التمثال في مدخل المدينة إلى المقاومة حيث تم نحته تكريما للمرأة التي نفذت هجوما انتحاريا استهدف أحد مواقع تنظيم داعش وهي "أرين ميركان".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Zerstörung (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    كوبانيغراد

    ساعدت الغارات الجوية الأمريكية القوات الكردية البرية حتى تم تحرير كوباني رسميا في 26 يناير / كانون الثاني2017 . لكن 70 بالمائة من المدينة التي كانت مزدحمة وتقع على الحدود التركية السورية تم تسميتها بـ "ستالينغراد الكردية" أو "كوبانيغراد". ويقول مسؤولون لـ "DW" إن 50٪ من المناطق المتضررة قد أعيد بناؤها.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wiederaufbau (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    إعادة البناء من الصفر

    على الرغم من وعود المجتمع الدولي بإعادة بناء المدينة، قال مسؤولون محليون لـ DW إن الأموال تأتي إما من الشتات الكردي أوالتبرعات الخاصة. وفي حين تغطي إدارة كوباني تكلفة البنية الأساسية مثل الطرق والصرف الصحي، يتعين على السكان المحليين دفع ما يقرب من 20000 دولار (17000 يورو) لإعادة بناء منازلهم.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Bazar (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    البازار الصاخب

    يعد سوق المدينة مرة أخرى نقطة محورية للزوار والمقيمين. إلا أن السلع ليست متاحة بسهولة للسكان المحليين نتيجة الحظر الذي تفرضه كل من أنقرة وأربيل على سوريا التي يسيطر عليها الأكراد. وتؤدي هذه المظالم السياسية أيضا إلى نقص مواد البناء الأساسية، التي تشكل عقبة رئيسية أمام عملية إعادة الإعمار حسبما ذكرت مصادر من داخل المدينة ل DW

  • Syrien Bilder aus Kobane | Graffiti, Motorradfahrer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    "الصحة هي الحياة"

    ومنذ أن أعاد الهلال الأحمر الكردستاني فتح المستشفى الأول في عام 2016، أُضيف اثنان آخران إلى القائمة. وقد أرسلت منظمة اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود معدات طبية خاصة لتلك المستشفيات، ولكن هناك حاجة متزايدة للأدوية. فالمستشفيات أيضا تقوم بتلقي العديد من الجرحى الذين يأتون يوميا من الرقة، حيث يستمر القتال بين قوات الأكراد و"الدولة الإسلامية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Erinnerung gefallene Kämpfer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للذكرى

    تمتلئ المدينة بصور الرجال والنساء الذين قتلوا أثناء حصار كوباني أو على جبهات أخرى. كما أن عبد الله أوجلان، المؤسس المشارك وقائد حزب العمال الكردستاني السجين، هو أيضا صورة متكررة على الجدران واللافتات وحتى على زي وحدات حماية الشعب "الميليشيات الكردية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Militär (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحرب لم تنته بعد

    على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا يزال العديد من الأشخاص ينضمون إلى صفوف قوات سورية الديمقراطية، وهي القوة المتعددة الجنسيات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تقاتل "الدولة الإسلامية" في معاقلها السورية الأخيرة. يقول المجند هيفال سيبان لـ "DW": "كنت صغيرا جدا في القتال عام 2014، ولكن في الثامنة عشرة من عمري ، لم يعد بإمكاني تخطي التزاماتي".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wäsche (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    حطامي هو منزلي

    ولا يزال العديد من أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف منازلهم لإعادة بنائها يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض، دون توفر المياه أو الكهرباء. وبعد ثلاث سنوات من الحصار، لم يتم بعد إزالة الكثير من الحطام.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Kinder in Flüchtlingslager (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحالمون بالأنقاض !

    هناك أيضا من لا يستطيعون حتى العودة إلى أنقاض منازلهم السابقة ويظلون عالقين في مخيم للاجئين خارج كوباني والذي يستضيف 50 أسرة. يقول إدريس شيخ، وهو أب لعشرة أطفال، لـ"DW": "سأكون سعيداً جدا إذا استطعت توفيرالمال لإعادة بناء غرفة لعائلتي". كارلوس زوروتوزا / س.م


مختارات

كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

هل تذكرون كوباني؟ إنها المدينة السورية التي حاصرها عناصر"الدولة الإسلامية" والتي حررها المقاتلون الأكراد في معركة تلتها ضجة إعلامية دولية في 2014. يجري الآن إعادة بناء المدينة ببطء، ولكن لا تزال الدراما مستمرة. (21.10.2017)  

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