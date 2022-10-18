 طبول الحرب تقرع حول خيرسون | DW الأخبار | DW | 19.10.2022

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طبول الحرب تقرع حول خيرسون

معركة لاستعادة القوات الإوكرانية لمنطقة خيرسون من روسيا ستكون الاختبار الصعب الأول لقائد القوات الروسية في أوكرانيا

المزيد من المركز الإعلامي

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد 18.10.2022

استخدمت القوات الروسية طائرات بدون طيار في عدد من هجماتها على أوكرانيا. وتقول كييف إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

كييف: "موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات" 17.10.2022

قناة DW تزور خطوط المواجهة في أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستعيد مدن داخل المناطق التي أعلن بوتين أنها روسية 05.10.2022

مازالت معاناة الأوكرانيين من القصف الروسي المتواصل منذ 4 أيام، والمسيّرات الروسية والصواريخ تضرب أهدافًا غير عسكرية.

قصف روسي متواصل منذ 4 أيام على المدن الأوكرانية 13.10.2022

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الجيش الروسي يقر بمواجهة وضع صعب في أوكرانيا 19.10.2022

أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.

بوتين يعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمها من جانب واحد من أوكرانيا

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14.10.2022, Astana*** Russian President Vladimir Putin speaks at the Summit of the Commonwealth of Independent States (CIS), in Astana, Kazakhstan, Friday, Oct. 14, 2022. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين يفرض الأحكام العرفية على المناطق الأوكرانية المحتلة 19.10.2022

فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي. وأصدر الكرملين مرسوما يعلن دخول تلك الأحكام العرفية حيز التنفيذ.

08/10/2022*** Black smoke billows from a fire on the Kerch bridge that links Crimea to Russia, after a truck exploded, near Kerch, on October 8, 2022. - Moscow announced on October 8, 2022 that a truck exploded igniting a huge fire and damaging the key Kerch bridge -- built as Russia's sole land link with annexed Crimea -- and vowed to find the perpetrators, without immediately blaming Ukraine. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

بايدين وشولتس يدينان تصعيدا روسيا إضافيا..وبوتين يتهم كييف بانفجارالقرم 09.10.2022

اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.