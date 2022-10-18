طبول الحرب تقرع حول خيرسون

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معركة لاستعادة القوات الإوكرانية لمنطقة خيرسون من روسيا ستكون الاختبار الصعب الأول لقائد القوات الروسية في أوكرانيا
أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته بعد الهجوم المضاد لكييف خاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو مؤخرًا ضمّها.
فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي. وأصدر الكرملين مرسوما يعلن دخول تلك الأحكام العرفية حيز التنفيذ.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
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