طبق لحم كلاسيكي من المطبخ السويسري

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لحم عجل وفطر وقشدة يمنحوا طبق لحم العجل الزيوريخي طعماً فريدا. يوجد هذا الطبق الكلاسيكي في قائمة كل مطعم سويسري تقريبا.
قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.
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