 طبق لحم كلاسيكي من المطبخ السويسري | يوروماكس | DW | 13.11.2022

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يوروماكس

طبق لحم كلاسيكي من المطبخ السويسري

لحم عجل وفطر وقشدة يمنحوا طبق لحم العجل الزيوريخي طعماً فريدا. يوجد هذا الطبق الكلاسيكي في قائمة كل مطعم سويسري تقريبا.

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