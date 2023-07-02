طبق خينكالي الوطني في جورجيا

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تُحضر المعجنات المحشية في كثير من البيوت ويتم إعدادها بطرق مختلفة. اسمها في جورجيا خينكالي وسنعرفكم على طريقة تحضيرها.
كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
من السابق لأوانه رصد تداعيات حرب بوتين على أوكرانيا، طالما أنه لا يمكن توقع فصولها الأكثر دراماتيكية. لكن كيف يُفسر التقلّب في مواقف حكومات الدول العربية وحذر الشارع فيها مما يجري؟ وإلى أي حد تلعب شخصية بوتين دورا بذلك؟
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