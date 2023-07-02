 طبق خينكالي الوطني في جورجيا | يوروماكس | DW | 09.07.2023

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يوروماكس

طبق خينكالي الوطني في جورجيا

تُحضر المعجنات المحشية في كثير من البيوت ويتم إعدادها بطرق مختلفة. اسمها في جورجيا خينكالي وسنعرفكم على طريقة تحضيرها.

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