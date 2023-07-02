طبق خينكالي الوطني في جورجيا

تحليل: بوتين والعالم العربي.. قصة علاقة معقّدة

من السابق لأوانه رصد تداعيات حرب بوتين على أوكرانيا، طالما أنه لا يمكن توقع فصولها الأكثر دراماتيكية. لكن كيف يُفسر التقلّب في مواقف حكومات الدول العربية وحذر الشارع فيها مما يجري؟ وإلى أي حد تلعب شخصية بوتين دورا بذلك؟