طباخ النار

قصص ملهمة: مهاجرون يردون الجميل لمجتمعاتهم الجديدة

جائحة كورونا وما سببته من مشاكل اقتصادية عالمية جعلت عام 2020 "استثنائيا". رغم ذلك لم يخل هذا العام من قصص نجاح عاشها المهاجرون. مهاجر نيوز يلقي الضوء على قصص مهاجرين نجحوا في بلدهم الجديد وأرادوا "رد الجميل".