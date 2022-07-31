طباخ النار

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توبياس بيك شغوف بالطهي في الهواء الطلق ويقوم بذلك في مواقع مختلفة في العاصمة الألمانية برلين، مستخدماً الجمر والفرن والخشب وأبراج نار ووجباته مؤلفة من ثمانية أطباق.
جائحة كورونا وما سببته من مشاكل اقتصادية عالمية جعلت عام 2020 "استثنائيا". رغم ذلك لم يخل هذا العام من قصص نجاح عاشها المهاجرون. مهاجر نيوز يلقي الضوء على قصص مهاجرين نجحوا في بلدهم الجديد وأرادوا "رد الجميل".
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