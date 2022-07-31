 طباخ النار | يوروماكس | DW | 31.07.2022

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يوروماكس

طباخ النار

توبياس بيك شغوف بالطهي في الهواء الطلق ويقوم بذلك في مواقع مختلفة في العاصمة الألمانية برلين، مستخدماً الجمر والفرن والخشب وأبراج نار ووجباته مؤلفة من ثمانية أطباق.

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