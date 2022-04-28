 طاولة بغداد للتفاوض بين طهران والرياض | العراق اليوم | DW | 28.04.2022

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العراق اليوم

طاولة بغداد للتفاوض بين طهران والرياض

مباحثات بين السعودية وإيران على مستوى مسؤولين أمنيين على أرض عراقية. التوافق بين طهران والرياض يؤثر على مستقبل العراق، فما الذي تريده السعودية وإيران من العراق؟

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طاولة بغداد للتفاوض بين طهران والرياض

د. حميد الكفائي
 

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طاولة بغداد للتفاوض بين طهران والرياض  

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