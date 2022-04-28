طاولة بغداد للتفاوض بين طهران والرياض  

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مباحثات بين السعودية وإيران على مستوى مسؤولين أمنيين على أرض عراقية. التوافق بين طهران والرياض يؤثر على مستقبل العراق، فما الذي تريده السعودية وإيران من العراق؟
د. حميد الكفائي
مباحثات بين السعودية وإيران على مستوى مسؤولين أمنيين على أرض عراقية. التوافق بين طهران والرياض يؤثر على مستقبل العراق، فما الذي تريده السعودية وإيران من العراق؟
بعد تعليقها الشهر الماضي، استؤنفت مباحثات لتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية-عمانية، وسط آمال متزايدة في عودة العلاقات بين البلدين بعد ست سنوات من القطيعة.
تركيا تستهدف عناصر حزب العمال في عملية عسكرية كبيرة في شمال العراق. بغداد تحتج، والرئيس التركي إردوغان يشكر الحكومة العراقية المركزية وحكومة كردستان، قائلا إنهما تدعمان "المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب".
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