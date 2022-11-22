طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين

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في أحد أفقر الأحياء في بوينس آيرس افتتحت غلاديس أرماندو مطبخًا للفقراء واعتنت بجيرانها أثناء الوباء. ويواصل أبناؤها إدارة هذا المطبخ الخيري تخليدًا لذكرى والدتهم التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.
أعلنت أوكرانيا وتركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. انخفاض الشحنات من أوكرانيا عقب الغزو الروسي، كان أحد أسباب أزمة أسعار الغذاء العالمية.
في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.
يركز زعماء العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.
أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقاراً جديداً من شركة فايزر وهو حبوب تؤخذ عن طريق الفم للاستخدام الطارئ في حالات الاصابة المتوسطة والشديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
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