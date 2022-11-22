 طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين | DW الأخبار | DW | 24.11.2022

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DW الأخبار

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين

في أحد أفقر الأحياء في بوينس آيرس افتتحت غلاديس أرماندو مطبخًا للفقراء واعتنت بجيرانها أثناء الوباء. ويواصل أبناؤها إدارة هذا المطبخ الخيري تخليدًا لذكرى والدتهم التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

المزيد من المركز الإعلامي

في اليمن افتتاح أول عيادة نفسية للصحفيين، بسبب الأزمات النفسية والصحية التي يتعرضون بسبب الحرب.

عيادة طبية لدعم الصحفيين اليمنيين نفسيا خلال سنوات الحرب 22.11.2022

ضاعفت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية جهودها للعثور على ناجين محتملين تحت أنقاض الزلزال.

زلزال إندونيسيا.. آخر حصيلة 268 قتيل، وجهود البحث والإنقاذ جارية 22.11.2022

منظمة الصحة العالمية تحذر من شتاء قاس يهدد حياة ملايين الأوكرانيين

منظمة الصحة العالمية تحذر من شتاء قاس يهدد حياة ملايين الأوكرانيين 22.11.2022

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الوضع في إيران حرج، واصفا رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات.

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الوضع في إيران حرج 22.11.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة

مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة 24.11.2022

انقاذ الغذاء وتوزيعه في غانا

انقاذ الغذاء وتوزيعه في غانا 24.11.2022

سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد

سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد 13.10.2022

آثار كورونا على الأطفال

آثار كورونا على الأطفال 13.10.2022

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الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء 24.11.2022

الغارمات... سيدات مصريات يقترضن ديونا أكثر من قدراتهن المالية، فيسجن. فكيف يحارب المجتمع المصري هذه الظاهرة؟

"الغارمات"...سيدات في مصر يواجهن السجن بسبب تكاليف الزواج أو العلاج 23.11.2022

مدينة برلين تبذل ما في وسعها لتوفير مساكن للاجئين الأوكرانيين. تواجه المدينة صعوبات بسبب الأعداد الكبيرة وقلة المساكن.

بلدية برلين تبذل ما في وسعها لأجل العثور لمساكن للاجئين الأوكرانيين وسط قلة الموجود منها 23.11.2022

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها نظمت جمعية آفاق في مدينة مونستر الألمانية معرضا للكتاب.

آفاق لتعزيز التعايش في مونستر الألمانية 22.11.2022

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Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), ist bei der Internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit im Auswärtigen Amt zugeschaltet. Vertreterinnen und Vertreter von Staaten, internationalen Organisationen und Zivilgesellschaft kommen im Auswärtigen Amt in Berlin zu einer Konferenz zusammen, um gemeinsam mit dem globalen Süden über Lösungen gegen die globale Hungerkrise zu beraten.

مؤتمر دولي في برلين لبحث مكافحة أزمة الغذاء العالمي 24.06.2022

في مؤتمر ضم 40 دولة أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن الاتصالات الدولية جارية لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة". واتهمت ألمانيا روسيا باستخدام المجاعة "عمداً كما لو كانت سلاح حرب"، محذّرة من "تسونامي" مجاعة حقيقية.

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يركز زعماء العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.

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