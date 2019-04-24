طالب يهبط بالطائرة بمفرده إثر حادث لا يخطر على البال

الطيران للمرة الأولى غالباً ما يكون مصحوباً بالكثير من القلق والخوف عند الكثير من الأشخاص، لكن الخوف يتحول بالتأكيد إلى رعب إذا كان الشخص هو من يتولى قيادة الطائرة في أول طلعة تدريبية. وقد لا يقلل من هذا الرعب إلا وجود المعلم الجيد إلى جانبك.

لكن طالب طيران أسترالي كان حظه سيئاً بصورة يصعب تخيلها، فما أن حلق بطائرة خفيفة في أول طلعة جوية له حتى اكتشف فجأة أن معلمه كان فاقداً للوعي في الجو فوق أحد مطارات ولاية أستراليا الغربية إثر وعكة صحية، في مصادفة قد لا تخطر على البال حتى في أعتى كوابيس الرعب.

ويكشف التسجيل الصوتي الذي نُشر اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019)، أن الطيار المتدرب ماكس سيلفستر تحدث مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث. حيث أظهر التسجيل تماسك المتدرب وتحدثه بهدوء تام بعدما اكتشف أن معلمه في الطائرة كان فاقداً للوعي في الرحلة الجوية التي أخذت هذا المنحى الدرامي.

ويُسمع في التسجيل كيف أن مراقب الحركة الجوية حاول تشجيع سيلفستر قائلاً: "أنت تفعل وظيفة رائعة حقاً. أنا أعلم أن هذا يعني الإجهاد والتركيز. لكننا سنساعدك على الهبوط".

وهنا بدأت لحظات من التوتر والقلق لدى مسؤولي المطار، وقام مراقب الحركة الجوية بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران بالطائرة فوق المطار، بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط في الطائرة.

وبالفعل نجح ماكس سيلفستر في الهبوط بالطائرة وهي من طراز "سيسنا" بشكل مثالي يقترب كثيراً من درجة الامتياز. وأوقف الطائرة في مكان بعيد عن المدرج الرئيسي رغم أن مركبات فرق الطوارئ هرعت إلى المكان لتقديم المساعدة.

من جانبه قال مدير مدرسة الطيران تشاك مكلوي: "لم أشهد مثل هذا الأمر طوال عملي هنا منذ ثلاثين عاماً"، موضحاً أن مدرب الطيران نُقل إلى المستشفى وهو بوضع مستقر الآن.

ع.غ/ ع. أ. ج (د ب أ، آ ف ب)