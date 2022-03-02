 طالب مغربي يروي قصة فراره من الحرب في أوكرانيا وعودته إلى أرض الوطن | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

طالب مغربي يروي قصة فراره من الحرب في أوكرانيا وعودته إلى أرض الوطن

أمين العشاق واحد من آلاف المغاربة الذين تم إجلاؤهم من دول جوار أوكرانيا بعد فرارهم من الحرب هناك.

مشاهدة الفيديو 02:13

المزيد من المركز الإعلامي

في الولايات المتحدة ، يخشى العديد من الأمريكيين الروس والاوكرانيين على أقاربهم في أوروبا.

آراء الجالية الروسية والأوكرانية في نيويورك حول الحرب 02.03.2022

دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب، ومناشدات في المغرب لإجلاء الطلاب العالقين.

دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب 02.03.2022

قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا

قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا 10.03.2022

تسارع معظم الدول العربية إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب من شركات عالمية، ما جعل الأسعار ترتفع إلى مستويات قياسية.

مخاوف على الأمن الغذائي العربي بسبب الحرب في أوكرانيا 09.03.2022

المزيد DW الأخبار

هونغ كونغ: إجراءات احترازية صارمة

هونغ كونغ: إجراءات احترازية صارمة 10.03.2022

نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة

نيجيريا: أزمة كورونا تدفع بالنساء لممارسة الدعارة 10.03.2022

إمدادات القمح الروسية والأوكرانية تتراجع بسبب الحرب ودول عربية تعاني

إمدادات القمح الروسية والأوكرانية تتراجع بسبب الحرب ودول عربية تعاني 10.03.2022

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا لنحو 80 ألف لاجئ. استقبلت برلين المئات منهم، ومن بينهم عرب.

لاجئون عرب من أوكرانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا 10.03.2022

اقرأ أيضا

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

Thema ist: Flüchtlinge an der Polnisch-Ukrainischen Grenze. Fotograf: Unser Kollege und DW Mitarbeiter: Abbas Al-khashali Datum und Ort: Korczowa – Polen // 07.03.2022 Ich bitte darum die Kindergesichter Im Bild Korczowa 1 zu verpixeln. via Waleed Al-Bast

على الحدود البولندية.. DW ترصد قصص لاجئين عرب من أوكرانيا 07.03.2022

يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل تغير الطائرات المسيرة "بيرقدار" التركية مسار حرب أوكرانيا؟ 05.03.2022

يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟

Preparing bread before breakfast during the holy month of Ramadan, on April 16, 2021, Cairo, Egypt (Photo by Fadel Dawod/NurPhoto)

تحليل: الحرب في أوكرانيا ومصير رغيف الخبز في العالم العربي 28.02.2022

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟