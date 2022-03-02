طالب مغربي يروي قصة فراره من الحرب في أوكرانيا وعودته إلى أرض الوطن

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أمين العشاق واحد من آلاف المغاربة الذين تم إجلاؤهم من دول جوار أوكرانيا بعد فرارهم من الحرب هناك.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول