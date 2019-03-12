طالب لجوء عراقي يقر بارتكابه جريمة قتل صدمت ألمانيا

أقر طالب اللجوء العراقي "علي ب ." (22 عاما) في مستهل محاكمته أمام محكمة ألمانية الثلاثاء (12 آذار/ مارس 2019) بقتل مراهقة ألمانية في جريمة أثارت غضبا وصدمة في البلاد استغلها اليمين المتطرف للتنديد بالمهاجرين المسلمين.
وفي بداية أولى جلسات محاكمته، في محكمة الولاية في مدينة فيسبادن القريبة من فرانكفورت، أخفى "علي ب." وجهه أمام وسائل الإعلام قبل أن يعترف بجريمته، التي يواجه بسببها عقوبة السجن المؤبد إذا أدين بقتل سوزانا فيلدمان (14 عاما) واغتصابها في 23 أيار/ مايو الماضي.
أقر "علي ب." بارتكابه جريمة القتل، وقال من خلال مترجم "لم أعد أرى فجأة وحدث ذلك (...) لا أعرف كيف". لكنه نفى أن يكون قد اغتصبها. لذا، فإنه يؤكد الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق.
وبعد عشرة أشهر من ارتكابه الواقعة، تلى الادعاء في فيسبادن تفاصيل الجريمة البشعة، فانهالت دموع والدة الضحية، التي حضرت المحاكمة، حسبما نقل موقع "بيلد الألماني". وأقيم في الوقت نفسه، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تجمع في ذكرى الضحية قرب محكمة فيسبادن.
في الواقع، كان "علي ب." معروفاً لدى الشرطة. ففي ربيع عام 2018، قبل مقتل سوزانا، كان خصوصا موضوع تحقيقات تتعلق بالسرقة والاغتصاب. ويقبع في الحبس الاحتياطي في فرانكفورت منذ 10 حزيران/ يونيو الماضي، وسيُحاكم المتهم مع متهم آخر اعتبارا من 19 آذار/ مارس بسبب عمليات الاغتصاب المتكررة لطفل في الحادية عشرة من عمره.
وتتزامن محاكمته بعد أيام قليلة من مقتل ألمانية تبلغ من العمر 21 عاما في مدينة فورمز، طعنها شريكها وهو لاجئ تونسي تم رفض طلبه للجوء.
وكانت السلطات رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به "علي ب." وقضيته واحدة من الأحداث المتفرقة التي استغلها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للتنديد بسياسة استقبال اللاجئين التي اعتمدتها أنغيلا ميركل عامي 2015 و2016، حين دخل ألمانيا أكثر من مليون منهم، وبينهم "علي ب.".
وقد صرحت ميركل في حزيران/يونيو 2018 أن هذه القضية توضح مدى أهمية "طرد الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة (...) إلى بلادهم بسرعة"، واعترفت بأن هذه القضية كانت بمثابة "درس" لها.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب )
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
لا يزال الحزن يخيم على مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تضع امرأة وردة في المكان الذي شهد يوم الجمعة الماضي عملية قتل عشوائية مروعة، راح ضحيتها تسعة أشخاص، أغلبهم في مقتبل العمر. العملية التي نفذها شاب ألماني-إيراني، قيل إنه يعاني من اضطرابات نفسية، راح ضحيتها فتيان وشباب، غالبيتهم من أصول مهاجرة (ثلاثة أتراك وثلاثة ألبان كوسوفو ويوناني). ذنبهم الوحيد أنهم كانوا في المكان والوقت غير المناسبين!
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
بحر من الورود أمام مركز أولمبيا التجاري في ميونيخ، حيث مسرح عملية القتل الجماعي العشوائي، حداداً على أرواح الضحايا وسط تساؤلات عمّا دفع الجاني، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، إلى هذه الجريمة؟ التحريات تشير إلى حد الآن أن الشاب، الذي ولد في ألمانيا لأبوين قدما من إيران في التسعينات كطالبي لجوء، قد خطط لعمليته طويلاً و"جيداً".
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اضطر في غضون ثلاثة أيام إلى قطع عطلته كان يقضيها مع زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية. المرة الأولى كانت مطلع الأسبوع عقب عملية إرهابية نفذها لاجئ في 17 من عمره في قطار في مدينة فورتسبورغ، والمرة الثانية عقب عملية القتل الجماعي العشوائي في ميونيخ. الوزير قرر بعدها التخلي نهائيا عن إجازته والبقاء في ألمانيا.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
في غضون ذلك، لا تزال صور دماء تغطي أرضية عربة في القطار الذي شهد عملية إرهابية في مدينة فورتسبورغ الألمانية عالقة في أذهان الكثيرين في ألمانيا. العملية، التي نفذها فتى لاجئ في 17 من عمره، أسفرت عن إصابة أسرة قدمت من هونغ كونغ سائحة في ألمانيا بجروح بليغة وامرأة ألمانية ذنبها الوحيد أنها كانت في طريق الإرهابي عند محاولته الفرار من القطار. العملية تبناها فيما بعد تنظيم "داعش".
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وفيما تزداد المخاوف من ألمانيا من عمليات دامية كتلك التي شهدتها باريس ونيس وبروكسل واسطنبول وأنقرة وغيرها، تبقى التساؤلات قائمة عما دفع بفتى قدم فاراً من أفغانستان (أو باكستان) ليجد ملجأ وأسرة تحتضنه في ألمانيا إلى القتل؟ الكثيرون صدموا لكم الكراهية التي يكنها هذا الشباب خاصة بعدما نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وما لبث الناس يتنفسون الصعداء بعد عملية ميونيخ التي بثت الذعر في القلوب خوفا من عمليات إرهابية منسقة كتلك التي شهدتها باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن مصرع 130 شخصا وجرح المئات، هاهي ألمانيا تشهد بعد يوم فقط جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، حيث قام لاجئ سوري في مقتل العمر بقتل مقتل امرأة وجرح خمسة آخرين بسكين كبير.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
حالة من الذعر تسود رويتلينغن، المدينة الصغيرة الهادئة في جنوب ألمانيا، بعد الجريمة البشعة. وفيما تتواصل التحقيقات مع الجاني لمعرفة دوافعه، تؤكد السلطات الألمانية على عدم الاشتباه بالإرهاب والعنف بشكل عام في طالبي اللجوء، لافتة إلى أن أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة لم تكن من فعل لاجئين.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
لكن تحذيرات السلطات الألمانية من عدم وضع اللاجئين في قفص الاتهام قد لا تجد آذانا صاغية، على الأقل لدى البعض، بعد هجوم أنسباخ الانتحاري الذي شُن مساء يوم الأحد، أي في نفس اليوم الذي شهدت فيه روتلينغن عملية القتل بسكين، والذي نفذه لاجئ سوري آخر (27 عاما). العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل المنفذ وجرح 15 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة، كان هدفها الانتقام من ألمانيا وتبنتها داعش.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وفيما تشير التحريات الأولى إلى ضلوع "داعش" في العملية التي نفذها اللاجئ السوري الذي فجر نفسه ليل الأحد الاثنين في بلدة أنسباخ الألمانية، يبقى من المؤكد أنه أراد قتل أكبر عدد ممكن من الناس، إذ أنه تحول إلى مهرجان للموسيقى جاءه زوار من كل حدب وصوب. ولولا أن رجال الأمن منعوه من الدخول، ويقوم بتفجير نفسه عندها، لكانت الحصيلة أثقل بكثير.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية - التي شهدت ثلاث عمليات قتل وترهيب من إجمالي أربع عمليات خلال أسبوع واحد - يقول إن الهجمات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن قانون اللجوء الألماني والأمن في مختلف أرجاء البلاد.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وإن لم يصدر أي تعليق بعد عن المستشارة الألمانية أو وزير داخليتها بشأن عزمهما تشديد قانون اللجوء الذي قدم بموجبه العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، أغلبيتهم من السوريين، إلا أن المخاوف الأمنية تبقى قائمة، حيث كثفت الشرطة من تواجدها في كل المرافق العامة الحساسة. ولكن الأكيد أن ما حدث في ألمانيا خلال أسبوع، لن يمّحي من ذاكرة العديد من الناس.. أملا في ألاّ يستغلها اليمنيون المتطرفون لصالحهم!
الكاتب: شمس العياري