طالب أمريكي يتعقب حركة طائرات مليارديرات روس!

"شاب يتتبع الطائرات الخاصة للمليارديرات"! هكذا اشتهر الطالب الأمريكي جاك سويني (19) عاماً، بعد إنشاء حسابات على تويتر ينشر عبرها تحركات الطائرات الخاصة لمليارديرات أمريكيين، باستخدام بيانات عامة متاحة للجميع وبرنامج كمبيوتر آلي، يعرف باسم "البوت".
في البداية لفت سويني، الذي يدرس تقنية المعلومات، انتباه وسائل الإعلام العالمية بسبب تتبعه طائرات أقطاب شركات التكنولوجيا بأمريكا، مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس.
لكن سويني لم يكتف بذلك، بل تحول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تتبع الطائرات الخاصة للمليارديرات الروس أو ما يعرفون بـ"الأوليغارشية الروسية" (الأقلية المالية الثرية). وأطلق سويني على الـ"بوت" الجديد على تويتر اسم "Russian Oligarch Jet" (طائرات الأوليغارشية الروس). وقال سويني لصحيفة نيويورك بوست إنه أنشأ الحساب الجديد بعد تلقيه "طلبات" عندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات على روسيا و "نخبتها"، على حد تعبير الصحيفة الأمريكية.
بوتانين وأبرموفيتش
ويستخدم الـ"بوت" قاعدة بيانات عامة لتتبع الطائرات، ثم يقوم تلقائياً بنشر تغريدات حول مواقع تلك الطائرات ومواعيد رحلاتها، كلما أقلعت أو هبطت! أحد المليارديرات الذين يتبعهم سويني هو فلاديمير بوتانين، وهو ثاني أغنى شخص في روسيا وعاشر أغنى شخص في العالم. وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فإن صافي ثروة بوتانين يقدر بنحو 87 مليار دولار (78 مليار يورو).
ويتعقب سويني أيضاً طائرات رومان أبراموفيتش الذي يمتلك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم. وتخلى أبراموفيتش مؤخراً عن إدارة النادي وسلمها إلى مجلس أمنائه، ويرجح أن يكون ذلك بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وشوهدت إحدى طائرات أبراموفيتش مؤخراً وهي تحلق قبالة سواحل مدينة سانت جونز في دولة أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه كان على متن الطائرة.
كما أنشأ سويني حساباً آخر باسم "PutinJet" (طائرة بوتين)، والذي وصفه بأنه يتتبع "طائرات كبار الشخصيات الروسية وأيّ بوتين قد يستخدمه"!
شغوف بتتبع الطائرات!
كتب سويني على تويتر أنه يتعقب أكثر من 150 طائرة، بما في ذلك "جميع طائرات القوات الجوية الأمريكية المهمة" وطائرة الرئاسة الأمريكية.
وقد نشر قوائم بأرقام أجهزة تعقب الطائرات وأسماء أصحابها. لكن حتى الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك تساءل عن كيفية تمكن المراهق من التعرف على الطائرات وتتبعها باستخدام "بوت"، بحسب لقطة شاشة للرسائل المتبادلة بينهما، نشرتها صحيفة نيويورك بوست.
يقول سويني إنه بدأ بإنشاء حسابات التتبع، مثل "ElonJet"، الذي يتتبع من خلاله طائرات إيلون ماسك، كهواية، مشيراً إلى أنه معجب بماسك وكان مهتماً فقط بتتبعه. ووصل عدد متابعي "إيلون جيت" إلى 400 ألف!
وقد طلب ماسك من سويني التوقف عن تتبع طائرته وعرض عليه مبلغ 5 آلاف دولار، لكن سويني رفض، وطلب من ماسك مبلغاً قدره 50 ألف دولار، لكن ماسك بدوره رفض!
م.ع.ح
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الكاتب: علاء جمعة