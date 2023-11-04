 طالبان وقمعها المتزايد ضد تعليم الفتيات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.11.2023

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سياسة واقتصاد

طالبان وقمعها المتزايد ضد تعليم الفتيات

رغم إطلاق حركة طالبان سراح ناشط مناصر لتعليم الفتيات، فإن الحركة تستمر في اعتقال عشرات النشطاء والأكاديميين والصحافيين، كما أنها تصعد حملات القمع ضد النساء والفتيات، فهل تستمر في هذه السياسة؟

مطيع الله ويسا أحد أبرز النشطاء الأفغان المدافعين عن حقوق تعليم الفتيات- جنوب قندهار في 29 مارس/ آذار 2023

هل ينجح النشطاء الأفغان المدافعين عن حقوق تعليم الفتيات في الضغط على طالبان لإعادة السماح بتعليم النساء؟

قبل أيام أطلقت حركة طالبان سراح مطيع الله ويسا، الناشط البارز المناصر لتعليم الفتيات، بعد سبعة أشهر من اعتقاله فيما مازال الغموض يكتنف سبب احتجازه خاصة مع عدم تمكنه من الحديث إلى وسائل الإعلام. وفي مقابلة مع DW، قال شقيق مطيع الله إن طالبان "قامت بمداهمة منزل العائلة في مارس/آذار بالتزامن مع اعتقال مطيع الله أثناء مغادرته أحد المساجد في  كابول. وسبب الاعتقال هو اتهامه والعائلة بالتورط في أعمال تجسس".

مختارات

هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟

علقت ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها، فيما وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقاداً لاذعاً لقرار طالبان الذي "يحطم مبادئ الإنسانية"، وفق تصريح لها.

الجدير بالذكر أنه عقب استيلاء طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس / آب عام 2021، شرعت الحركة الأصولية المتشددة في القضاء على أي مظهر من مظاهر مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة خاصة العمل والتعليم. وقررت طالبان العام الماضي منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات وهو ما جعل أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم من حيث فرض قيود على تعليم الفتيات والنساء. ولاحقا، زعمت طالبان أنها  ستعيد فتح المدارسوالجامعات أمام الفتيات على أساس إعداد فصول منفصلة بين الجنسين.

"التحريض ضدنا"

وكان مطيع الله ويسا قد أسس عام 2009 منظمة تشجع الفتيات على التعليم خاصة في المناطق المحرومة والنائية والريفية والمحافظة في البلاد، حيث قال إن العديد من الأفغان والافغانيات ممن يعيشون في هذه المناطق لم يحصلوا على أي فرصة للتعليم. وقبل عودة طالبان إلى الحكم مجددا، كان القائمون على المنظمة يعقدون اجتماعات مع شيوخ القبائل ويساعدون السلطات على فتح المزيد من المدارس فضلا عن توزيع الكتب الدراسية وإنشاء مكتبات متنقلة في جميع أنحاء  أفغانستان.

افغانيات يتظاهرن ضد قرار طالبان منع المرأة من التعليم الجامعي- ديسمبر/ كانون الأول 2023

افغانيات يتظاهرن ضد منع المرأة من التعليم الجامعي، هل تستجيب طالبان للضغوط من أجل السماح بتعليم النساء؟

وعقب القبض عليه، دشن أنصار  حكومة طالبان  حملات على منصات التواصل الاجتماعي لاتهام الناشط الحقوقي بارتكاب سلوك "يتعارض مع القيم الإسلامية والاخلاقية،" على حد زعمهم.

وساقت الحملات ضده أدلة على هذه الاتهامات ضد مطيع الله ويسا لم تتجاوز نشر صور له وهو يأكل الرمان مع فتيات أثناء مهرجان الرمان التقليدي الذي يُقام في أواخر الخريف بمقاطعة قندهار، مسقط رأسه.

وشارك مطيع الله وأعضاء منظمته في المهرجان في   كابول  مع متطوعين من الذكور والإناث على حد سواء، فيما قال الناشط إنه "جرى نشر كل هذه الصور على صفحاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم قاموا بأخذها للتحريض ضدنا".

"لا تغيير في مواقف طالبان"

يشار إلى أن طالبان أقدمت على اعتقال عشرات النشطاء والأكاديميين والصحافيين فيما أكدت يذر بار، المديرة المساعدة  لحقوق المرأة  في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن استهداف طالبان للنساء والفتيات "مازال مستمرا".

وفي مقابلة مع DW، أضافت أن "  طالبان  تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وبسبب أن اهتمام العالم بات منصبا على مناطق آخرى، فإن الحركة تشعر بحرية كبيرة في المضي قدما في ارتكاب المزيد والمذيد منها". وقالت إن إطلاق سراح مطيع الله ويسا وقبله الصحافي الأفغاني الفرنسي مرتضى بهبودي، "لا يجب أن يُنظر إليهما باعتبارهما إشارة تحمل في طياتها أي مؤشر على حدوث تغيير في مواقف طالبان".

خداي نور نصار – كابول / م. ع

  • فريق كرة قدم نسائي سابق مقره في العاصمة الأفغانية كابول. كلهن يرتدين البرقع وكل واحدة منهن تحمل كرة بيدها.

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    رفض الحظر بالصور

    استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تبنت سلسلة من الإجراءات التي تقيد بشدة حرية النساء والفتيات. ومن هذه الإجراءات حظر ممارسة النساء للرياضة. لكن العديد من النساء لم يقبلن بذلك. قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتصوير بعضهن مع معداتهن الرياضية، دون الكشف عن هوياتهن. في الصورة فريق كرة قدم نسائي سابق في العاصمة كابول.

  • أفغانية ترتدي البرقع وتحمل لوح تزلج في العاصمة الأفغانية كابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تهديد

    هذه المتزلجة الشابة ترتدي البرقع وتحمل لوح التزلج الخاص بها. لم تكتف طالبان بحظر ممارسة جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات، بل ومنعتهن أيضًا من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية. ووصل الأمر إلى تخويف النساء اللائي يواصلن ممارسة رياضاتهن، من خلال مكالمات هاتفية تهديدية.

  • أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة تحمل ميدالياتها وجوائزها

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    آخر بطولة منذ سيطرة طالبان

    نورا لاعبة ألعاب قتالية تبلغ من العمر 20 عامًا. تتذكر اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول، لأنها كانت تشارك وقتها في بطولة بصالة ألعاب رياضية. عندما انتشر خبر وصول طالبان إلى ضواحي العاصمة بين الجمهور، هربت جميع النساء والفتيات من القاعة، كما تقول. وكانت تلك آخر بطولة لها حتى الآن.

  • ملاكمة أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    "كأنني ميتة"

    نورا مقاتلة مُكافِحة. فقد نشأت في جزء فقير من كابول، وبقيت دائمًا تقاتل وهي تواجه مصاعب الحياة. لكن عندما تعرضت هي وعائلتها للتهديد من قبل طالبان، اضطرت للمغادرة واختبأت لبضعة أسابيع في الولاية التي ينحدر منها والداها. تقول نورا لـ"أسوشيتد برس": "منذ عودة طالبان، أشعر وكأنني ميتة".

  • أفغانية ترتدي البرقع على دراجة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تقييد الحركة

    يتم تقييد حركة النساء والفتيات، مثل راكبة الدراجة في الصورة، بشكل منهجي من قبل طالبان. فما عدا منعهن من الالتحاق بالمدارس والجامعات، عليهن تغطية أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة. كما تم تقييد عمل النساء خارج المنزل بشدة.

  • لاعبة كرة سلة ترتدي البرقع وتحمل كرة سلة في مكان عام بكابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    اللعب انتهى

    ممارسة كرة السلة أيضًا غير واردة بالنسبة لهذه الشابة في كابول. ورغم أن المتحدث باسم "اللجنة الأولمبية الوطنية" في عهد طالبان قد أعلن أنهم يخططون لإقامة منشآت رياضية جديدة لـ"تمكين النساء من ممارسة الرياضة مرة أخرى"، لكن لم يحدث شيء كهذا حتى الآن، ليبقى ذلك التصريح مثل تصريحات مشابهة بخصوص السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية. إعداد: فيليب بول/م.ع.ح


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