 ++ طالبان على أبواب كابول.. تغطية مباشرة للتطورات في أفغانستان ++ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2021

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++ طالبان على أبواب كابول.. تغطية مباشرة للتطورات في أفغانستان ++

تتسارع التطورات في أفغانستان خصوصا بعد وصول مقاتلي طالبان إلى أبواب العاصمة كابول. متحدث باسم طالبان قال إن الحركة تريد تسلم السلطة في أفغانستان "في الأيام المقبلة" عبر انتقال "سلمي". DW في تغطية مباشرة للحدث الأفغاني.

Afghanistan | Taliban-Kämpfer in Kundus

أردوغان يعتزم العمل لإرساء الاستقرار في أفغانستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل مع باكستان لإرساء الاستقرار في أفغانستان بهدف منع تدفّق اللاجئين. وقال أردوغان "تركيا تواجه موجة هجرة متزايدة من الأفغان الذين يعبرون إيران. سنواصل بذل الجهود للسماح بعودة الاستقرار إلى المنطقة، بدءاً من أفغانستان". وأضاف "لذلك، علينا مواصلة وتعزيز تعاوننا مع باكستان" الدولة المجاورة لأفغانستان والجهة الفاعلة الرئيسية في هذا البلد.

وكان أردوغان الذي لم يعطِ مزيدا من التفاصيل، يتحدث في إسطنبول اليوم الأحد بحضور نظيره الباكستاني عارف علوي أثناء حفل تدشين سفينة عسكرية بنتها تركيا لباكستان.

 

حلف الأطلسي سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابول

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الحلف سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابول وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية. وأضاف المسؤول "حلف شمال الأطلسي يُقيّم باستمرار التطورات في أفغانستان". وتابع قائلا "أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". ولم يرد المسؤول على أسئلة عما إذا كان الحلف يعتزم عقد اجتماع أزمة لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وكالة: روسيا لم تعترف بعد بالسلطات القانونية لطالبان في أفغانستان

ذكرت مصادر إعلامية، نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لم تعترف بعد بمسلحي طالبان كسلطة قانونية جديدة بأفغانستان. وأوضحت الوزارة أيضا أنه من المستبعد أن يتوجه الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى روسيا بعد مغادرة بلاده. وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن السفارة الروسية في كابول لا ترى تهديدا من التطورات التي تشهدها المدينة ولا ترى حاجة لإخلائها في الوقت الحالي.

 

متحدث: طالبان تدخل كابول لمنع عمليات النهب

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان إن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها. جاء بيان المتحدث بعد وقت قصير من إعلان مسؤول أفغاني بارز أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد.

عبدالله عبدالله: الرئيس غني غادر أفغانستان   

غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان حيث حركة طالبان على وشك الإستيلاء على السلطة، على ما أعلن نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله. وقال عبد الله الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك "الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد".
 

وكان مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية قد أعلن في وقت سابق أن غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان. وطلبت رويترز من مكتب الرئيس التعليق، فقال "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية". في غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، التي دخلت العاصمة في وقت سابق اليوم، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني. وانتشر فيديو على تويتر حول مغادرة غني، لكن لم يتم التأكد من صحته.


 

ألمانيا تغلق سفارتها في أفغانستان

أغلقت ألمانيا سفارتها في كابول مع اقتراب متمردي طالبان العاصمة الأفغانية. وقالت وزارة الخارجية في برلين على موقعها الإلكتروني "الوضع الأمني تدهور بشدة. السفارة الألمانية في كابول مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس". وناشدت الوزارة المواطنين الألمان مجددا مغادرة أفغانستان.

مبنى السفارة الألمانية في كابول

مبنى السفارة الألمانية في كابول

 

هايكو ماس يأمر بنقل طاقم السفارة إلى مطار كابول

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في تغريدة على تويتر: لقد اتخذت القرار هذا الصباح بنقل طاقم السفارة إلى الجزء العسكري من المطار. ولقد وصل الموظفون الآن إلى هناك..." وتابع ماس في تغريدة تالية: "بعد ظهر هذا اليوم، دعوت فريق الأزمات التابع للحكومة الاتحادية مرة أخرى إلى الاجتماع لاتخاذ تدابير فورية لتأمين وسفر الموظفين الألمان وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان".

 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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