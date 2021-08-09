 طالبان تقترب من كابول وبرلين وواشنطن تدعوان رعاياهما للمغادرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2021

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أخبار

طالبان تقترب من كابول وبرلين وواشنطن تدعوان رعاياهما للمغادرة

استولت طالبان على مدينة غزني الاستراتيجية وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا من كابول. وبذلك أصبح مسلحو الحركة يسيطرون على أكثر من ربع عواصم الولايات. وحثت ألمانيا والولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة أفغانستان بأسرع ما يمكن.

في غضون أسبوع سيطرت حركة طالبان على أكثر من ربع عواصم الولايات الأفغانية

في غضون أسبوع سيطرت حركة طالبان على أكثر من ربع عواصم الولايات الأفغانية

أكد مسؤولون أفغان اليوم الخميس (12 آب/أغسطس 2021) أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على عاصمة ولاية غزني جنوب شرقي البلاد، مع تزايد المخاوف بشأن أمن العاصمة الأفغانية كابول.

ومع سقوط غزني، أصبح مسلحو الحركة يسيطرون على أكثر من ربع عواصم ولايات أفغانستان، وحققوا مكاسب سريعة على الأرض مع انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد الذي يتم بالكامل في نهاية هذا الشهر.

مختارات

ذكر الاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين غير القانونيين إلى الاتحاد عبورا من غرب البلقان ارتفع إلى مثليه تقريبا هذا العام وأن أغلبهم من سوريا وأفغانستان. هذا في وقت توقع مسؤول ألماني زيادة عدد اللاجئين الأفغان إلى بلاده.

تواصل حركة طالبان سيطرتها على مدن ومناطق جديدة في مختلف أنحاء أفغانستان، فقد جاء الدور على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان التي أصبحت عاصمة إقليم رابع يستولي عليها المتمردون خلال ثلاثة أيام.

علّقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبت لجوئهم، كما اتخذت هولندا القرار ذاته، والسبب الوضع الأمني المتردي بعد سيطرة حركة طالبان على عدة مناطق.

 وقال عضوا المجلس المحلي لغزني ناصر أحمد فقيري وأمان الله كمران إن المسلحين استولوا على أهم المكاتب الحكومية، بما في ذلك مقر الحاكم ومقر الشرطة، كما اقتحموا السجن المركزي.  واتهم العضوان الحاكم بعقد صفقة مع طالبان لتسليم المدينة، التي تحمل اسم الولاية نفسه، للمسلحين.

 وقال عضو آخر في المجلس الإقليمي، وهو حميد الله سرواري، إن طالبان أوقفت هجومها على مبنى وكالة الاستخبارات بالمدينة وإن عددا من أفراد قوات الأمن التي كانت تقاوم في وقت سابق في الموقع من المرجح بشدة أن تستسلم لطالبان. وقال سرواري إن مسلحي طالبان اجتاحوا عددا من مراكز الشرطة ليلا قبل أن يسيطروا على المدينة بأكملها.

وأضاف سرواري أن القوات التابعة للحكومة فرت من المدينة وتتمركز حاليا على قمة تل على بعد نحو 15 كيلومترا.

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم اعتقال الحاكم مع بعض المسؤولين الآخرين في ولاية ميدان ورداك، بينما كانوا في طريقهم إلى كابول. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى حول سبب اعتقال المسؤولين.

وانهزمت قوات الأمن الأفغانية في أنحاء أفغانستان أمام هجمات طالبان، كما تم استنزاف موارد الجيش ، ما أثار مخاوف بشأن مصير العاصمة كابول. ويقدر عدد سكان مدينة غزني بـ 180 ألف شخص، وتقع على طريق دائري مهم يربط أكبر مدن البلاد. وبسبب قربها من كابول، سعت طالبان عدة مرات لإخضاعها لسيطرتها.

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الانسحاب الأمريكي.. هل سهّل سيطرة طالبان على أفغانستان؟

ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد

بعد السيطرة على غزني، حثت ألمانيا مواطنيها اليوم الخميس على مغادرة أفغانستان جوا بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك. وقالت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني "نحث المواطنين الألمان على الأراضي (الأفغانية) على انتهاز الفرصة ومغادرة البلاد على متن رحلات جوية مقررة بأسرع ما يمكن".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية قد رفضت يوم الاثنين دعوات لإعادة جنود بلادها لأفغانستان بعد أن تمكن مسلحو حركة طالبان من السيطرة على مدينة قندوز حيث تتمركز القوات الألمانية منذ عقد.

وكان لدى ألمانيا ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة وفقدت جنودا في معارك في قندوز أكثر من أي مكان آخر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها، قالت السفارة الأمريكية في كابول في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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