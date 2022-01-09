 طالبان تعيد إغلاق المدارس الثانوية للبنات بعد ساعات من فتحها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2022

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طالبان تعيد إغلاق المدارس الثانوية للبنات بعد ساعات من فتحها

علقت حركة طالبان الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات حتى إشعار آخر، وذلك بعد ساعات من بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان. والأمم المتحدة وناشطون ينددون بالقرار.

طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان

طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان

أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، الأربعاء (23 آذار/مارس)، بعد ساعات من إعادة فتحها، كما أكد مسؤول، ما أثار ارتباكا وحسرة بسبب عودة الجماعة الإسلامية المتشددة عن قرارها.

وأعلن القرار بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الاولى منذ آب/أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.

ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق. وصرح مسؤولون نظموا احتفالا في العاصمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أن ذلك أمر يخص قيادة البلاد. وقال الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان للصحافيين "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد". وأضاف "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل". وأفاد مصدر من طالبان لوكالة فرانس برس أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة  قندهار (جنوب) مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.

وكانت الوزارة أعلنت قبل أسابيع أن موعد استئناف الفتيات للدراسة هو الأربعاء مع قول ريان "نحن نقوم بذلك كجزء من مسؤوليتنا لتوفير التعليم والمرافق الاخرى لتلاميذنا". وشددت حركة طالبان على رغبتها في ضمان فصل مدارس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و19 عاما وأن يكون النظام التعليمي موجها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكان فريق وكالة فرانس برس يصوّر صباح الأربعاء حصة دراسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابول، عندما دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ. وقالت بالواشا وهي مدرّسة في ثانوية عمرة خان للبنات في كابول "أرى تلميذاتي يبكين ويترددن في مغادرة الصفوف الدراسية". وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان رينا أميري إن إغلاق المدارس "يضعف الثقة في التزامات طالبان". وكتبت على تويتر "وكذلك، تبدد آمال العائلات في مستقبل أفضل لبناتها".

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حركة طالبان تضيق الخناق على حقوق المرأة في أفغانستان

الأمم المتحدة تعبر عن استيائها

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن خيبة أملها و"إحباطها الكبير" بعد إغلاق ثانويات البنات في أفغانستان. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "أنا أشارك تلميذات الثانويات الأفغانية شعورهن بالإحباط وخيبة الأمل، بعدما منعن، بعد ستة أشهر من الانتظار، من العودة إلى المدرسة اليوم".

واعتبرت "أن فشل سلطات الأمر الواقع في الوفاء بالتزاماتها ... - على الرغم من التعهدات المتكررة بتعليم الفتيات، وخاصة خلال زيارتي إلى كابول قبل أسبوعين - يضر جداً بأفغانستان".

مختارات

وفي نهاية آب/أغسطس، حذر مسؤول أممي كبير حركة طالبان من أن  التعامل مع النساء يشكل "خطا أحمر". ودعت الأربعاء سلطات الأمر الواقع إلى "احترام الحق في التعليم لجميع الفتيات وفتح المدارس أمام جميع الطلاب دون تمييز أو تأخير إضافي". واشارت باشيليه إلى أن "الحرمان من الحق في التعليم ينتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات" و"يعرضهن أكثر للعنف والفقر والاستغلال".

وقال الخبير الأفغاني أندرو واتكينز من المعهد الأميركي للسلام، إن القرار الجديد يعكس شرخا في قيادة طالبان. وأوضح لوكالة فرانس برس "يبدو أن هذا التغيير في اللحظة الاخيرة مدفوع بالاختلافات الايديولوجية في الحركة... حول نظرة أتباعها الى عودة الفتيات الى المدرسة".

وأعربت الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زاي عن استيائها، وهي التي نجت من محاولة اغتيال نفذتها حركة طالبان الباكستانية عندما كانت تبلغ 15 عامًا والتي تُعدّ ناشطة منذ فترة طويلة من في شؤون الفتيات وتعليمهنّ.

وكتبت على تويتر أن حركة طالبان "تستمر في البحث عن أعذار لمنع الفتيات من التعلم - لأنها تخشى الفتيات المتعلمات والنساء المتمكنات".

وكانت هناك مخاوف من قيام طالبان بإغلاق كل المؤسسات الرسمية المخصصة لتعليم الفتيات كما فعلت الحركة خلال حكمها الأول الذي استمر من العام 1996 حتى 2001. عندما سيطرت طالبان مجددا على البلاد في آب/أغسطس الماضي، أُغلقت المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 لكن لم يسمح إلا للفتيان والفتيات الصغيرات باستئناف الدراسة بعد شهرين. وجعل المجتمع الدولي من حق التعليم للجميع، نقطة أساسية في المفاوضات حول  المساعدات  والاعتراف بنظام طالبان الجديد، فيما عرضت دول ومنظمات عدة دفع رواتب الأساتذة.

وقال شهود وناشطون إن تلميذات من مدرسة سادار كابولي الثانوية للبنات نظمن احتجاجا بعدما طُلب منهن المغادرة. وأفاد صاحب متجر في المنطقة "غادرن بعدما أتى أفراد من طالبان وطلبوا منهن العودة إلى منازلهن. كان احتجاجا سلميا". 

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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