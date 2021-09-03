 طالبان تعلن حكومتها.. وزعيمها يؤكد على ″التمسك الشريعة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

طالبان تعلن حكومتها.. وزعيمها يؤكد على "التمسك الشريعة"

أعلنت طالبان تشكيلة حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا محمد أخوند، فيما أكد زعيم الحركة الالتزام بكل القوانين والمعاهدات والالتزامات الدولية التي لا تتعارض "الشريعة الإسلامية التي ستنظم جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان".

المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد

أعلنت حركة طالبان أن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيسا للحكومة الجديدة في أفغانستان (في الصورة: المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد)

عينت حركة طالبان الملا محمد حسن أخوند، الذي تربطه صلة وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما بأعمال رئيس الحكومة الجديدة في أفغانستان اليوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) وتعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

مختارات

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحاجة إلى جمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات أساسية وملحة لأفغانستان حتى نهاية العام، محذراً من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار

اضطرت للرحيل وهي طفلة ولكن هجرتها مع أسرتها لم تكسر يوما الرابط الذي جمعها ببلدها. المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده تحدثت لموقع دويتشه فيله DW عن الوضع في أفغانستان والتهديد بقتلها لتناولها قضايا المرأة.

وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول إن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية. وسيكون الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع. وأوضح مجاهد في المؤتمر الصحفي أن كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال. 

 واكد مجاهد "ان الحكومة غير مكتملة"، لافتا الى ان الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" الى الحكومة.

وسعت طالبان مرارا لطمأنة الأفغان والدول الأجنبية إلى أنها لن تعود إلى نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما كانت في السلطة المرة السابقة حيث كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة ومنعت النساء والفتيات من المشاركة في الحياة العامة.

وهنأ الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده الأفغان على تحرير بلادهم من الحكم الأجنبي في أول بيان يصدر عنه منذ استيلاء الحركة على الحكم في أفغانستان الشهر الماضي. وقال في بيان بالانكليزية "الشريعة الإسلامية ستنظم جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان في المستقبل"، مضيفا أن الحكومة الجديدة التي أُعلن عن تشكيلها في وقت سابق اليوم ستبدأ العمل "في أسرع وقت". وأشار إلى أن الحركة ملتزمة بكل القوانين والمعاهدات والالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتابع "اؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد".
 

ولم يتضح ما هو الدور الذي سيلعبه في السلطة الملا هبة الله أخوند زاده. وقبل هذا البيان لم يُرَ أخوند زاده أو يُسمع علنا منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب واستيلاء طالبان على كابول الشهر الماضي. وأخوند، القائم بأعمال رئيس الحكومة الجديدة، مقرب من أخوند زاده منذ 20 عاما.

 

مشاهدة الفيديو 02:22

الغرب والأفغان بانتظار تشكيل حكومة طالبان ومخاوف من انهيار الاقتصاد

وتعيين مجموعة من الشخصيات المرموقة من مختلف عناصر الحركة الإسلامية المتشددة لم يعط أي مؤشر لأي تنازل تجاه الاحتجاجات التي شهدتها كابول في وقت سابق اليوم عندما أطلق مسلحون من طالبان النار في الهواء لتفريقهم.

وهتف مئات الرجال والنساء بشعارات منها "تحيا المقاومة" و"الموت لباكستان" أثناء مسيرة للاحتجاج على حكم طالبان وما وصفوه بأنه تدخل باكستاني في شؤون أفغانستان. وتنفي إسلام اباد ذلك.

وأثار التقدم المباغت لطالبان في أنحاء أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي تهافت الأشخاص الذين يخشون الانتقام على مغادرة البلاد.

وفي الأسابيع التي سبقت انسحاب آخر قوات أمريكية من كابول، أجلت القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة نحو 124 ألفا من الأجانب والأفغان المهددين. لكن عشرات الآلاف ممن يخشون انتقام طالبان ظلوا في البلاد.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    أفغان يائسون يحاولون دخول مطار كابول

    تواصل العائلات الأفغانية محاولاتها اليائسة للوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وحتى الأطفال تدفقوا بين الحشود التي تسعى بكل قواها للهروب في اللحظات الأخيرة من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    مستقبل غامض أمام الأفغان

    كان أمام الأفغان خياران، منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد، وأحلاهما مر: إما البقاء اعتمادا على قدرة القوات الحكومية على وقف زحف طالبان أو الفرار إلى الدول المجاورة. والآن بعد أن استولت حركة طالبان على العاصمة كابول، بات كثيرون الآن في مأزق، خصوصا مع الغموض الذي يلف المشهد الأفغاني، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.

  • Afghanistan Kabul | Menschenmassen am Flughafen in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    حشود غير مسبوقة تتجمع في المطار

    المطار الرئيسي في كابول، والذي سمي على اسم حامد كرزاي، أول رئيس تولى السلطة بعد الإطاحة بطالبان، بات مسرحا لحشود يائسة مطلع الأسبوع، يحدوهم الأمل في ركوب الطائرات والفرار من طالبان. وبينما سارعت القوى الغربية لإجلاء مجموعات صغيرة، مؤلفة في معظمها من رعايا تلك الدول، وبعض الموظفين المحليين، تم إيقاف الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تستولي على القصر الرئاسي

    زحف طالبان الذي تواصل حتى سقوط العاصمة كابول، شهد سيطرة مقاتلي الحركة على القصر الرئاسي يوم الأحد (15 أغسطس/آب). وأظهرت مقاطع فيديو قادة ومقاتلي طالبان جالسين داخل القصر معلنين النصر في حملتهم ضد الجيش الأفغاني.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الخوف من حكم الإسلامويين

    الأنظار تتركز الآن نحو الخطوات القادمة، إذ يخشى كثيرون من الحكم الإسلامي المتشدد لطالبان، رغم أن الحركة أصدرت بيانا زعمت فيه أنها لن تنتقم من الأشخاص الذين ساندوا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة. خلال حقبة حكم طالبان السابقة، منعت النساء والفتيات من التعليم. والآن سارع السكان في كابول للتصرف قبل فوات الآن، محاولين إخفاء الصور التي قد لا يحبها الأصوليون.

  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عبور الحدود إلى باكستان

    وبينما اكتظت الحشود حول وفي داخل مطار حامد كرزاي سعيا منهم للمغادرة، كان هناك آخرون يعبرون الحدود برا باتجاه باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد لـDW إن حكومة بلاده أغلقت معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.

  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي

    الولايات المتحدة وحلفاؤها دخلوا أفغانستان معلنين الحرب، بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وأطاحوا بحركة طالبان. ولكن بعد عشرين عاما انهار الجيش الأفغاني بشكل مفاجئ، بعيد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.

  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    قيادة طالبان

    الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تنصب رايتها

    تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.

  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    خطر على النساء والأطفال

    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    فرار الرئيس غني

    هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.

  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام

    أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.

  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

    قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.

  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

    خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".


مواضيع ذات صلة

A Hazara woman (C) holds her child as she with others attend an event on International Women's Day in Bamiyan Province on March 8, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

أقلية الهزارة الأفغانية.. شبح الاضطهاد يعود بعودة طالبان 03.09.2021

عقب سيطرة طالبان على أفغانستان، تخشى أقلية الهزارة من أن يتم استهدافها من الحركة، ما دفع البعض منهم الى الفرار، فيما انضم آخرون إلى جبهة معارضة مسلحة. بيد أن الكثيرين باتوا حبيس الخوف والعزلة، وفقا لمن تحدثوا إلى DW.

Tanzania's President Samia Suluhu Hassan attends the funeral service of former President John Magufuli in his home town of Chato, Tanzania Friday, March 26, 2021. Thousands have gathered in the northwestern town of Chato for the burial of former Tanzanian President John Magufuli whose denial of COVID-19 brought the country international criticism. (AP Photo)

غضب من رئيسة تنزانيا ـ وصفت لاعبات بلادها بذوات "الصدور المسطحة" 28.08.2021

بعد تصريحاتها المسيئة عندما وصفت لاعبات منتخب بلادها بأنهن ذوات "صدور مسطحة" وأنهن "غير جذابات"، تعرضت الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن لوابل من الانتقادات.

210420 -- SHIBERGHAN, April 20, 2021 -- An Afghan female journalist hosts a radio program at the radio-television channel Ghazal in Shiberghan city, capital of Jawzjan province, Afghanistan, April 7, 2021. TO GO WITH Feature: Afghan female journalist defies security threats, launches news channel Photo by /Xinhua AFGHANISTAN-SHIBERGHAN-NEW RADIO-TV CHANNEL MohammadxJanxAria PUBLICATIONxNOTxINxCHN

وجهة نظر: على الحكومة الألمانية مساعدة الصحفيين في أفغانستان 17.08.2021

بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، يجب على الإعلاميين مغادرة البلاد على جناح السرعة. الخطر الأكبر يتهدد النساء خصوصا، كما ترى "أنّه رينتسينبرينك" من منظمة "صحفيون بلا حدود".