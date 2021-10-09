طالبان تطالب واشنطن بـ"فتح صفحة جديدة" ورفع الحظر عن الأصول

قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي اليوم السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن ممثلي حركة طالبان طالبوا الولايات المتحدة برفع الحظر عن احتياطيات البنك المركزي، خلال اجتماع مع نظرائهم الأمريكيين في الدوحة، وفقاً لما نقلته قناة الجزيرة القطرية.



وأضاف متقي أن واشنطن ستقدم لقاحات مضادة لفيروس كورونا للشعب الأفغاني، حسبما ذكرت الجزيرة، بعد أول اجتماع مباشر رفيع المستوى بين الجانبين منذ أن استولت الحركة المتشددة على البلاد في آب/أغسطس الماضي عقب انسحاب القوات الأمريكية.

وأوضح الوزير أن الوفد الأفغاني ناقش مع الجانب الأمريكي "فتح صفحة جديدة" بين واشنطن وكابول، اللتين كانتا في حالة عداء خلال غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والذي استمر عقدين.

وتواجه واشنطن ودول غربية أخرى خيارات صعبة إذ تلوح أزمة إنسانية خطيرة بشكل كبير في أفغانستان. وتحاول صياغة كيفية التعامل مع طالبان دون منحها الشرعية التي تسعى إليها بينما تضمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وأدى رحيل القوات التي تقودها الولايات المتحدة والعديد من المانحين الدوليين إلى حرمان البلاد من المنح التي مولت 75 بالمئة من الإنفاق العام وفقاً للبنك الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمريكي في واشنطن إنه بينما ثمة تحسن في وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق التي لم تدخلها منذ عقود، ما زالت هناك مشكلات، مضيفاً أن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة سيضغط على طالبان من أجل تحسين الوضع. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "سنضغط لتحترم طالبان حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة تتمتع بدعم واسع".

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الاجتماع في الدوحة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الولايات المتحدة تعترف بنظام طالبان في أفغانستان. وقال المتحدث: "نواصل القول بوضوح إن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال أفعال طالبان".



وقال متقي إن الوفد الأفغاني ركز أثناء الاجتماع على المساعدات الإنسانية وتطبيق اتفاق الدوحة. وذكر أن المفاوضات ستستمر بين الطرفين إلى نهاية اليوم وتستأنف غداً الأحد. وأضاف أن الوفد الأفغاني سيجتمع بممثلي الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الأخيرة، لكنه لم يذكر موعد عقد الاجتماع.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)