 طالبان تستهين بالغرب وتفرض المزيد من القيود على الحريات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.03.2022

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سياسة واقتصاد

طالبان تستهين بالغرب وتفرض المزيد من القيود على الحريات

في ظل حالة العوز ومخاطر المجاعة التي يعيشها الناس في أفغانستان تتوجه حكومة طالبان إلى الاهتمام بأشياء أخرى مثل فرض قيود جديدة بخصوص اللباس والسلوك والتراجع عن حقوق المرأة، فما الذي تريده طالبان من وراء ذلك؟

مظاهرة نسائية في كابول ضد فرض مزيد من القيود على المرأة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021)

تتوجه نحو إعادة فرض تغطية الجسم بالكامل بالنسبة للنساء وفرض اللحية وارتداء الملابس التقليدية للرجال.

لا تملك حركة طالبان الأفغانية الحاكمة أية حلول لحالة العوز التي يعيشها الشعب في أفغانستان. وبدلاً من البحث عن حلول، تنشغل طالبان بسن قواعد للسلوك واللباس، خصوصا بالنسبة للنساء.

مختارات

وكل يوم تقريبا، يعلنون عن قواعد جديدة أشد صرامة من التي قبلها. فعلى سبيل المثال، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي (26 مارس/ آذار)، لا يُسمح للنساء بالصعود إلى الطائرة إلا برفقة رجل (من العائلة: محرم). وينطبق هذا الأمر على الرحلات الداخلية والدولية على حد سواء. بيد أن مسافرات في مطار كابول يصعدن الطائرات بدون مرافق "كما في السابق"، حسبما صرح مسؤول كبير بالمطار لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

ويبدو أن الهدف التالي لطالبان هو إعادة فرض تغطية الجسم بالكامل بالنسبة للنساء. فمنذ يوم الثلاثاء (29 مارس/ آذار)، تلتزم جميع الموظفات في الهيئات والوزارات بتغطية أجسادهن بالكامل.

وهذا الأسبوع، أصبحت لوائح الحياة العامة أكثر صرامة. وهذا ينطبق مثلا على زيارة الحدائق العامة، حيث سيكون هناك في المستقبل فصل بين الجنسين عند الزيارة، بحيث لن يُسمح للنساء بدخول الحدائق إلا خلال ثلاثة أيام في الأسبوع؛ ويُسمح للرجال بالتواجد في الحدائق في الأيام الأربعة المتبقية. وهناك أيضًا لوائح جديدة للموظفين الذكور في السلطات والوزارات، إذ سيتوجب عليهم اللحية وارتداء الملابس المحلية التقليدية وأداء الصلاة جماعةً.

أيديولوجية المتشددين

وسيتم فتح مدارس، ما بعد مرحلة التعليم الإلزامي، للبنات عند الاتفاق على "قواعد اللباس المناسب" للفتيات من سن 12 عاما، بحسب بيان صادر عن وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الأسبوع الماضي. وحلت هذه الوزارة محل وزارة المرأة بعد تولي طالبان السلطة في أغسطس/ آب الماضي.

يقول الخبير بالشأن الأفغاني طارق فرهادي لـ DW: "القيود الجديدة فرضها قادة طالبان القدامى المتعنتون". ويعتقد مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني أن الجناح الراديكالي لطالبان قد انتصر في صراع داخلي على السلطة. "بالنسبة لهم، الأيديولوجية أهم من مصلحة المواطنين. وليس لديهم أي اهتمام بمسألة اعتراف المجتمع الدولي بحكم طالبان"

لكي يتم الاعتراف بها كحكومة شرعية، يجب أن تتغير طالبان؛ ويتعين عليهم قبول مطالب المانحين الغربيين، على سبيل المثال، المساواة بين الجنسين، وتقديم تنازلات. ولا تريد القوى الراديكالية في طالبان الانخراط في مثل هذه الأمور.

بؤس اقتصادي وعوز إنساني

يشهد الاقتصاد الأفغاني حالة من التدهور منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس/ آب 2021. والدولة، التي تمر بها سلسلة جبال هندوكوش، لم تتمكن حتى الآن من الوقوف على قدميها اقتصاديًا، وإنما كانت تعتمد بشكل كبير على المدفوعات من الخارج في السنوات الأخيرة. لكن الممولين الغربيين أوقفوا تدفق الأموال إلى طالبان.

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أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية

وعلى الرغم من مواصلة المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية، التي تهدف إلى الوصول مباشرة إلى السكان المحتاجين، إلا أنها ليست بالقدر الكافي. فأكثر من نصف سكان أفغانستان مهددون بالتعرض لمجاعة. وبعد زيارته لأفغانستان الأسبوع الماضي، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن 24 مليونًا من أصل 38 مليون نسمة يعتمدون على إعانات الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من سلع المساعدات الإنسانية.

وأجرى غراندي محادثات أيضًا مع ممثلين عن حكومة طالبان في أفغانستان، وقال إن منظمات الإغاثة المختلفة تحتاج إجمالا إلى حوالي ثمانية مليارات دولار أمريكي (7.25 مليار يورو) لتمويل العمل الإنساني وبرامج المساعدات الاجتماعية.

وقد ألغى الجانب الأمريكي اجتماعًا كان مقررًا بين ممثلي طالبان والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي في الدوحة بسبب قرار حكومة طالبان عدم فتح المدارس للفتيات. وذكرت وكالة "رويترز" أن الاجتماع كان سيبحث القضايا المتعلقة بالأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان. ونقلت رويترز عن جون سيفتون من منظمة هيومان رايتس ووتش قوله "القرار الامريكي مفهوم" ويجب إفهام طالبان أن موقفهم غير مقبول. ومع ذلك، فإن إلغاء هذا الاجتماع المهم يعتبر أمرا مأساويا، بالنظر إلى المحنة (الإنسانية) في البلاد، بحسب المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش.

حسابات طالبان؟

وقالت ثريا بيكان، الأستاذة السابقة في جامعة كابول، لـ DW: "إن التبادل المحدود وغير الرسمي بين المجتمع الدولي وطالبان يمكن أن ينقطع إذا استمرت طالبان في زيادة الضغط على المجتمع". وأضافت: "يمكن لسلطة حكم جديدة أن تضفي الشرعية على نفسها وتبقى في السلطة إذا شعر الناس بالرضا في ظلها وتم ضمان حقوقهم الأساسية. وهذا ليس هو الحال مع وجود طالبان على رأس السلطة".

ثريا بيكان، التي غادرت أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة وتعيش الآن في تركيا تتساءل عما إذا كان طالبان قد سجلوا هدفًا عكسيا في مرماهم بإغلاق أبواب المدارس مرة أخرى في وجه الفتيات الأكبر سنًا. ولدى بيكان افتراض آخر إذ ترى أن طالبان تعمدت جعل الحقوق الأساسية مثل حق الفتيات في التعليم قضية سياسية. وأنهم يريدون استخدام منح هذا الحق كأداة للحصول على موقف أفضل في المفاوضات مع المجتمع الدولي.

شابنام فون هاين/ ص.ش

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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