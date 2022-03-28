طالبان تحظر استخدام محتويات دويتشه فيله في أفغانستان

أكدت شبكة "دويتشه فيله DW" الاعلامية الألمانية حظرها في أفغانستان، لتنضم بذلك إلى قائمة من وسائل الإعلام الأجنبية التي تحظر حركة طالبان الحاكمة، بثها، مثل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) و"صوت أمريكا". كما أكدت المؤسسة أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حظرت على وسائل الإعلام الأفغانية استخدام محتويات برامج الشبكة الألمانية.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين (28 مارس/ آذار 2022) يؤكد على القيود التي تمنع الشركاء الأفغان من استخدام محتواه، أعرب مدير عام "دويتشه فيله"، بيتر ليمبورغ، عن مخاوفه بشأن حرية الصحافة في أفغانستان التي تعاني من أزمات بالفعل.

وقال ليمبورغ إنّ "القيود المتزايدة على حرية الصحافة وحرية الرأي في أفغانستان مثيرة للقلق للغاية"، وأن شعب أفغانستان انتظر، دون جدوى تحسن الأوضاع المعيشية أو تطبيعها على الأقل، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة".

مدير عام مؤسسة DW بيتر ليمبورغ

وأضاف ليبمورغ أن "تجريم طالبان لبث برامج دويتشه فيله عن طريق شركائنا الإعلاميين، سيعيق التطور الإيجابي في أفغانستان، والإعلام الحر لا غنى عنه لهذا التطور؛ ونحن سنفعل كل ما في وسعنا من أجل مواصلة إمداد شعب أفغانستان عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مستقلة".

هذا وأدانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عمل طالبان ضد وسائل الإعلام الدولية ووصفته بأنه "تطور آخر غير سار". إنها "خطوة قمعية أخرى ضد الشعب الأفغاني".

وفي رد منها على سؤال من (د.ب.أ) حول سبب هذه الخطوة، بررت حركة طالبان ما أقدمت عليه بالقول إنه نظرا لأن هذه الوسائل تبث من الخارج، فإنه سيتعذر عليها التحكم فيما تقدمه من محتويات.

وأضافت الحركة أن هذه الوسائل تبث من وقت لآخر محتويات تتعارض على سبيل المثال مع القيم الدينية والثقافة الأفغانية، وتابعت أنها قررت لهذا السبب حظر بث برامج هذه المحطات التلفزيونية الأجنبية عبر وسائل الإعلام الأفغانية.

يشار إلى أن دويتشه فيله كانت عرضت حتى الآن برنامجا حواريا تجريبيا في محطة إخبارية وكذلك عرضت مجلة علمية في محطة تلفزيونية أخرى.

ويمكن لدويتشه فيله في الوقت الحالي مواصلة بث محتوياتها عبر قنواتها الخاصة في أفغانستان على الموجة القصيرة في الراديو والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، DW)