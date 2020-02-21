 طالبان تتشبث بـ ″نظام إسلامي″ في محادثات السلام الأفغانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.09.2020

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أخبار

طالبان تتشبث بـ "نظام إسلامي" في محادثات السلام الأفغانية

تبدأ الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية السبت محادثات سلام تاريخية، بدعم من الولايات المتحدة، ترمي لإنهاء 19 عاماً من الحرب. وتشدّد حركة طالبان على نظام إسلامي في البلد.

Katar Doha | Afghanistan Friedensverhandlungen (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

وفد طالبان في المحادثات

تنطلق المفاوضات الأفغانية اليوم السبت، بعد يوم من الذكرى الـ19 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر بين العدوين اللدودين بعد ستة أشهر من الموعد المقرر، بسبب خلافات مريرة حولصفقة تبادل أسرى مثيرة للجدل تم الاتفاق عليها في شباط/فبراير الماضي.

ودعا عبد الغني برادر المسؤول الكبير في حركة طالبان المتطرّفة إلى أن تكون أفغانستان "بلداً مستقلاً وإسلاميا ومزدهرا"، وأن "تتضمننظاماً إسلامياً يعيش فيظله الجميع بدون تفرقة"، مشدداً على أن الجميع عليهم "اعتماد الاسلام في مفاوضاتهم واتفاقاتهم وألا يضحوا بالإسلام من أجل مصالح شخصية".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل بدء المحادثات في بيان إنّ "انطلاق هذه المباحثات يشكّل فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء أربعة عقود من الحرب وسفك الدماء"، مؤكّدا "يجب عدم إهدار هذه الفرصة".

وصرّح بومبيو للصحافيين أثناء سفره إلى قطر بأنه يجب على الجانبين توضيح "طريقة دفع بلادهم إلى الأمام للحد من العنف وتقديم ما يطالب به الشعب الأفغاني، أي أفغانستان متصالحة مع حكومة تعكس دولة ليست في حالة حرب".

وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه سحب القوات الاميركية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة بدأت قبل ما يقرب من 20 عاما عندما غزت واشنطن أفغانستان. وسقط نظام طالبان بعد الغزو الأمريكي، غير أن الحركة عادت بقوة عبر أعمال مسلحة دفعت واشنطن إلى توقيع اتفاق معها.

وصول وفد الحكومة الأفغانية إلى الدوحة برئاسة عبدالله عبدالله رئيس مجلس شيوخ القبائل ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان.

وصول وفد الحكومة الأفغانية إلى الدوحة برئاسة عبدالله عبدالله رئيس مجلس شيوخ القبائل ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان.

مختارات

كشفت حركة طالبان عن محادثة هاتفية تمت بين أحد قادتها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك. ميدانيا استأنفت الحركة هجماتها ضد القوات الأفغانية منهية بذلك هدنة جزئية سبقت توقيع اتفاق الدوحة.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لأكثر من تسعة ملايين ناخب أفغاني لانتخاب رئيس للبلاد في ظل توتر أمني بعد تهديدات طالبان. يأتي هذا في ظل هجمات نسبت لطالبان وتسببت بخسائر في أنحاء البلاد.

وتسعى حركة طالبان التي رفضت الاعتراف بحكومة الرئيس أشرف غني إلى إعادة بناء أفغانستان لتصبح "إمارة" إسلامية، بينما ستعمل إدارة غني على الحفاظ على الوضع الراهن المدعوم من الغرب لجمهورية دستورية كرّست العديد من الحقوق بما في ذلك مزيد من الحريات للمرأة.

وقادت قطر بهدوء جهود الوساطة التي تعقّدت بسبب أعمال العنف في أفغانستان وأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد كبير مفاوضي الدوحة مطلق القحطاني الخميس على "قوة الدبلوماسية".

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في افتتاح المحادثات إن المفاوضات يجب أن تكون على أساس "لا غالب ولا مغلوب"، وإن الطرفين "لا بد وأن يتخذا القرار الحاسم بما يتفق مع التحديات القائمة وأن يسموا فوق كافة أشكال الفرقة".

وكانت قطر دعت حركة طالبان لفتح مكتب سياسي في الدوحة عام 2013 وساعدت في التوسط في اتفاق شباط/فبراير لسحب القوات بين واشنطن والحركة. وأدى هذا الامر إلى توترات بعدما رفعت طالبان علمها في مكتبها مما أثار الغضب في كابول.

وحُمل يوم الجمعة علمان وطنيان أفغانيان إلى فندق الدوحة الفاخر الذي سيستضيف المحادثات، غير أن مستقبل البلاد يبقى مبهما، وصرّحت كريستين فير الخبيرة في شؤون جنوب آسيا من جامعة جورجتاون "لنكن واضحين: هذا ليس تفاوضا بشأن السلام. هذا يتعلق بخروج الولايات المتحدة" من البلاد.

إ.ع /م.ع.م ( رويترز، أ ف ب)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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