طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي

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منذ تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في أفغانستان قبل عام خسرت النساء معظم المكاسب التي تم تحقيقها على مدى عشرين عاما. وفقدت معظم النساء وظائفهن باستثناءات قليلة في القطاع الطبي.
أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟
ربما قد سمعت عن عملية تخزين الخلايا الجذعية من الحبل السري للاستخدام لاحقا، إذ يمكن استخدامها لعلاج أكثر من 70 حالة مرضية من ضمنها اضطرابات الدم اللوكيميا وأمراض السرطان. المزيد من التفاصيل:
قالت قوات خفر السواحل الإيطالية، الأحد إنها عثرت على 5 جثث وأنقذت مئات المهاجرين من على متن سفينة في البحر المتوسط، حيث وصل عدد القادمين اليوم أكثر من ألف لاجئ، في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات التشريعية.
يحقق البرلمان الألماني "البوندستاغ" في أسباب فشل مهمة الجيش الألماني بأفغانستان وتمكن حركة طالبان المتطرفة من الاستيلاء على السلطة في البلاد. ويؤكد خبراء لـDW أن الأمر يتجاوز مجرد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
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