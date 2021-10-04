 طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي | DW الأخبار | DW | 11.08.2022

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طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي

منذ تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في أفغانستان قبل عام خسرت النساء معظم المكاسب التي تم تحقيقها على مدى عشرين عاما. وفقدت معظم النساء وظائفهن باستثناءات قليلة في القطاع الطبي.

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