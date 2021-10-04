طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي

أكثر من ألف مهاجر يصلون السواحل الإيطالية في خضم الانتخابات

قالت قوات خفر السواحل الإيطالية، الأحد إنها عثرت على 5 جثث وأنقذت مئات المهاجرين من على متن سفينة في البحر المتوسط، حيث وصل عدد القادمين اليوم أكثر من ألف لاجئ، في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات التشريعية.