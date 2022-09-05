 طالبان تبادل جندي أمريكي بتاجر مدان بتهريب المخدرات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2022

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طالبان تبادل جندي أمريكي بتاجر مدان بتهريب المخدرات

أفرجت حركة طالبان عن مهندس أميركي مقابل إفراج الولايات المتحدة عن الزعيم الأفغاني القبلي بشير نورزاي الذي تربطه علاقة بالحركة والذي منحه الرئيس جو بايدن عفوا بعد إدانته بتهريب المخدرات وقضائة 17 عانا في السجن.

بشير نورزاي كان مقربا من الملا عمر (19/9/2022)

بشير نورزاي كان مقربا من الملا عمر

أفرجت طالبان عن جندي أميركي سابق كان معتقلا في أفغانستان منذ العام 2020 مقابل تسليمها حليفا مهما للحركة أمضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة بتهمة الإتجار بالهيرويين، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي ومسؤولون أفغان الاثنين.

وأفرجت حكومة طالبان عن مارك فريريكس الذي كان عنصرا في سلاح البحرية يعمل مهندسا مدنيا بمشاريع بناء في أفغانستان عندما اعتُقل قبل 31 شهرا.

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بينما تفكر واشنطن في سبب خسارتها لحربها في أفغانستان، دعا باحث أمريكي للتفكير في سؤال آخر وهو: "من الذي ربح الحرب؟". هناك دولة في المنطقة لم ينتبه المحللون لها بشكل جيد، اعتبرها الكاتب إيلي ليك الرابح الأكبر، فمن تكون؟

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده حققت أهدافها في مكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان، فهل تحقق ذلك فعلا؟ عدد من الباحثين يدقون أجراس إنذار للتحذير من صعود تيارات عنيفة وجماعات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم.

بدورها، أفرجت الحكومة الأميركية عن بشير نورزاي، الذي كان صاحب نفوذ في منطقته قبل أن تقضي محكمة أميركية بسجنه مدى الحياة قبل 17 عاما لتهريبه كميات كبيرة من الهيرويين.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول "بعد مفاوضات طويلة، سُلم المواطن الأميركي مارك فريريكس لبعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها (نورزاي) اليوم (الاثنين) في مطار كابول". وأضاف "تغمرنا السعادة لأننا شهدنا في مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية المراسم الرائعة لعودة أحد مواطنينا".

في الأثناء، توجّه فريريكس إلى الدوحة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، مضيفا أنه "في حالة صحية مستقرة". وأكّد مسؤولون قطريون أنهم لعبوا دوراً على مدى شهور للوصول إلى هذه الصفقة.

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان "اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريبا". وأضاف "تطلّب التوصل إلى حل ناجح في المفاوضات التي قادت إلى تحرير مارك قرارات صعبة، لم أستخف بها".

ولم تذكر الحكومة الأميركية تفاصيل أخرى، لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إنّ قطر ساعدت الولايات المتحدة على تكثيف اتصالاتها مع طالبان في الأشهر التي تلت انسحاب قواتها من أفغانستان. وقال دبلوماسي إنّ "هذه إحدى نتائج تلك الاتصالات".

وحظي نورزاي باستقبال الأبطال من حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية". وأظهرت صور استقباله بأكاليل الزهور من قبل جنود ملّثمين تابعين لطالبان.

وصرح نورزاي للصحافيين "لو أن إمارة أفغانستان الإسلامية لم تظهر تصميمها القوي، لما كنت هنا اليوم". وتابع "إطلاق سراحي مقابل أميركي سيكون مصدر سلام بين أفغانستان والأميركيين".

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"فصل جديد"

ويعد نورزاي ثاني سجين أفغاني تطلق الولايات المتحدة سراحه في الأشهر الأخيرة. وفي حزيران/يونيو، أفرجت واشنطن عن أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في غوانتانامو.

وكان هارون متهما بالارتباط بالقاعدة، لكنه قبع سنوات في مركز الاعتقال الأميركي الواقع في كوبا من دون توجيه تهم رسمية إليه، بعدما تم توقيفه عام 2006 حين كان تاجر عسل.

وأفاد المحلل الأمني الأفغاني حكمت الله حكمت بأن الإفراج عن نورزاي مثّل "إنجازا مهما" لحكام كابول الجدد. وقال لفرانس برس "بإمكان طالبان أن تقول لجنودها والأفغان إن بإمكانها إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل جهات معارضة" لها.

وأشار متقي إلى أن عودة نورزاي تشكّل بداية "فصل جديد" في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة.

اعتُبر إفراج واشنطن عن فريريكس على رأس أولويات القضايا التي يتعين حلّها بعدما انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان في آب/اغسطس 2021 في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

ولم يعترف أي بلد بعد بالحكومة الجديدة بينما أكدت واشنطن مرارا أن على طالبان أن تتصرف بشكل يجعلها "تستحق" الشرعية.

وقال بايدن في بيان في كانون الثاني/يناير إن "على طالبان أن تطلق سراح مارك فورا قبل أن يكون بإمكانها توقع أي تفكير في تطلعاتها للحصول على الشرعية. هذا أمر غير مطروح للتفاوض".

صورة من الأرشيف لشحنة هيروين فشلت محاولة تهريبها

صورة من الأرشيف لشحنة هيروين فشلت محاولة تهريبها

من هو نورزاي؟

كان نورزاي مقاتلا في صفوف "المجاهدين" الذين دعمتهم الولايات المتحدة ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان وكان مقرّبا من مؤسس طالبان الراحل الملا عمر.

وبينما لم يتول منصبا رسميا، "قدّم (نورزاي) دعما قويا شمل أسلحة" لطالبان في تسعينات القرن الماضي، بحسب ما أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد فرانس برس الاثنين.

وبعدما سافر إلى الولايات المتحدة عام 2005، تم توقيفه بتهمة إدارة "شبكة مخدرات عالمية". ولدى إطلاق سراحه، كان قضى 17 عاما من عقوبة سجنه مدى الحياة.

ولم يأت بايدن الذي تحدّث إلى عائلة فريريكس قبل الإفراج عنه، على ذكر الاتفاق الذي تمّت عملية التبادل على أساسه. لكن مسؤولا رفيعا في إدارة بايدن قال إن الرئيس وافق على عملية التبادل في حزيران/يونيو بعدما أوضحت طالبان أنها تريد نورزاي مقابل فريريكس.

وقال المسؤول إن العفو عن نورزاي وإعادته "لن يغيّرا بشكل جوهري" الوضع بالنسبة للأميركيين أو وضع تجارة المخدرات الأفغانية. وذكر المسؤول بأن الاتفاق تأخر لأن بايدن أمر بالضربة التي نفّذت بطائرة مسيرة وقتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته في كابول في 31 تموز/يوليو.

ومباشرة بعد ذلك، سارعت واشنطن لاستئناف الضغط على كابول مقابل عملية التبادل، محذرة إياها من التسبب بأي أذى لفريريكس، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن عملية التبادل بإمكانها أن "تبدأ ببناء الثقة".

خ.س/ ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

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  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

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  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

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    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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