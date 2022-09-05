طالبان تبادل جندي أمريكي بتاجر مدان بتهريب المخدرات

أفرجت طالبان عن جندي أميركي سابق كان معتقلا في أفغانستان منذ العام 2020 مقابل تسليمها حليفا مهما للحركة أمضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة بتهمة الإتجار بالهيرويين، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي ومسؤولون أفغان الاثنين.

وأفرجت حكومة طالبان عن مارك فريريكس الذي كان عنصرا في سلاح البحرية يعمل مهندسا مدنيا بمشاريع بناء في أفغانستان عندما اعتُقل قبل 31 شهرا.

بدورها، أفرجت الحكومة الأميركية عن بشير نورزاي، الذي كان صاحب نفوذ في منطقته قبل أن تقضي محكمة أميركية بسجنه مدى الحياة قبل 17 عاما لتهريبه كميات كبيرة من الهيرويين.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول "بعد مفاوضات طويلة، سُلم المواطن الأميركي مارك فريريكس لبعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها (نورزاي) اليوم (الاثنين) في مطار كابول". وأضاف "تغمرنا السعادة لأننا شهدنا في مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية المراسم الرائعة لعودة أحد مواطنينا".

في الأثناء، توجّه فريريكس إلى الدوحة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، مضيفا أنه "في حالة صحية مستقرة". وأكّد مسؤولون قطريون أنهم لعبوا دوراً على مدى شهور للوصول إلى هذه الصفقة.

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان "اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريبا". وأضاف "تطلّب التوصل إلى حل ناجح في المفاوضات التي قادت إلى تحرير مارك قرارات صعبة، لم أستخف بها".

ولم تذكر الحكومة الأميركية تفاصيل أخرى، لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إنّ قطر ساعدت الولايات المتحدة على تكثيف اتصالاتها مع طالبان في الأشهر التي تلت انسحاب قواتها من أفغانستان. وقال دبلوماسي إنّ "هذه إحدى نتائج تلك الاتصالات".

وحظي نورزاي باستقبال الأبطال من حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية". وأظهرت صور استقباله بأكاليل الزهور من قبل جنود ملّثمين تابعين لطالبان.

وصرح نورزاي للصحافيين "لو أن إمارة أفغانستان الإسلامية لم تظهر تصميمها القوي، لما كنت هنا اليوم". وتابع "إطلاق سراحي مقابل أميركي سيكون مصدر سلام بين أفغانستان والأميركيين".

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"فصل جديد"

ويعد نورزاي ثاني سجين أفغاني تطلق الولايات المتحدة سراحه في الأشهر الأخيرة. وفي حزيران/يونيو، أفرجت واشنطن عن أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في غوانتانامو.

وكان هارون متهما بالارتباط بالقاعدة، لكنه قبع سنوات في مركز الاعتقال الأميركي الواقع في كوبا من دون توجيه تهم رسمية إليه، بعدما تم توقيفه عام 2006 حين كان تاجر عسل.

وأفاد المحلل الأمني الأفغاني حكمت الله حكمت بأن الإفراج عن نورزاي مثّل "إنجازا مهما" لحكام كابول الجدد. وقال لفرانس برس "بإمكان طالبان أن تقول لجنودها والأفغان إن بإمكانها إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل جهات معارضة" لها.

وأشار متقي إلى أن عودة نورزاي تشكّل بداية "فصل جديد" في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة.

اعتُبر إفراج واشنطن عن فريريكس على رأس أولويات القضايا التي يتعين حلّها بعدما انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان في آب/اغسطس 2021 في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

ولم يعترف أي بلد بعد بالحكومة الجديدة بينما أكدت واشنطن مرارا أن على طالبان أن تتصرف بشكل يجعلها "تستحق" الشرعية.

وقال بايدن في بيان في كانون الثاني/يناير إن "على طالبان أن تطلق سراح مارك فورا قبل أن يكون بإمكانها توقع أي تفكير في تطلعاتها للحصول على الشرعية. هذا أمر غير مطروح للتفاوض".

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من هو نورزاي؟

كان نورزاي مقاتلا في صفوف "المجاهدين" الذين دعمتهم الولايات المتحدة ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان وكان مقرّبا من مؤسس طالبان الراحل الملا عمر.

وبينما لم يتول منصبا رسميا، "قدّم (نورزاي) دعما قويا شمل أسلحة" لطالبان في تسعينات القرن الماضي، بحسب ما أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد فرانس برس الاثنين.

وبعدما سافر إلى الولايات المتحدة عام 2005، تم توقيفه بتهمة إدارة "شبكة مخدرات عالمية". ولدى إطلاق سراحه، كان قضى 17 عاما من عقوبة سجنه مدى الحياة.

ولم يأت بايدن الذي تحدّث إلى عائلة فريريكس قبل الإفراج عنه، على ذكر الاتفاق الذي تمّت عملية التبادل على أساسه. لكن مسؤولا رفيعا في إدارة بايدن قال إن الرئيس وافق على عملية التبادل في حزيران/يونيو بعدما أوضحت طالبان أنها تريد نورزاي مقابل فريريكس.

وقال المسؤول إن العفو عن نورزاي وإعادته "لن يغيّرا بشكل جوهري" الوضع بالنسبة للأميركيين أو وضع تجارة المخدرات الأفغانية. وذكر المسؤول بأن الاتفاق تأخر لأن بايدن أمر بالضربة التي نفّذت بطائرة مسيرة وقتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مقر إقامته في كابول في 31 تموز/يوليو.

ومباشرة بعد ذلك، سارعت واشنطن لاستئناف الضغط على كابول مقابل عملية التبادل، محذرة إياها من التسبب بأي أذى لفريريكس، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن عملية التبادل بإمكانها أن "تبدأ ببناء الثقة".

خ.س/ ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ، رويترز)