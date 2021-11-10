طاقم سينمائي روسي يعود من الفضاء بعد تصوير فيلم

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عاد طاقم روسي إلى الأرض بعد تصوير مشاهد سينمائية في الفضاء، وذلك في سابقة من نوعها. رحلة عودة كبسولة سويوز Soyuz من محطة الفضاء الدولية استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وكان على متنها ممثلة ومخرجة ورائد فضاء مخضرم، لعب ايضاً دور البطولة في الفيلم.
فريق تصوير فيلم روسي يعود إلى الأرض بعد نجاح مهمته في الصعود إلى محطة الفضاء الدولية. يأتي ذلك وسط منافسة مع مشروع سينمائي أمريكي مماثل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية وبطولة النجم الهوليوودي توم كروز.
بعد تراجع منيت بها وكالة الفضاء الروسية في سمعتها الإعلامية، موسكو تعلن عن تصوير أول فيلم في الفضاء، والذي من شأنه أن يعيد اسمها على ساحة القطاع الفضائي، ويضعها مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع برنامج الفضاء الأمريكي.
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