 طاقم سينمائي روسي يعود من الفضاء بعد تصوير فيلم | DW الأخبار | DW | 17.10.2021

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DW الأخبار

طاقم سينمائي روسي يعود من الفضاء بعد تصوير فيلم

عاد طاقم روسي إلى الأرض بعد تصوير مشاهد سينمائية في الفضاء، وذلك في سابقة من نوعها. رحلة عودة كبسولة سويوز Soyuz من محطة الفضاء الدولية استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وكان على متنها ممثلة ومخرجة ورائد فضاء مخضرم، لعب ايضاً دور البطولة في الفيلم.

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