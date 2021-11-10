طاقم سينمائي روسي يعود من الفضاء بعد تصوير فيلم

روسيا ترسل ممثلة إلى الفضاء في سباق محموم ضد توم كروز

بعد تراجع منيت بها وكالة الفضاء الروسية في سمعتها الإعلامية، موسكو تعلن عن تصوير أول فيلم في الفضاء، والذي من شأنه أن يعيد اسمها على ساحة القطاع الفضائي، ويضعها مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع برنامج الفضاء الأمريكي.