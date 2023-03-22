 طاقة في السماء | صنع في ألمانيا | DW | 22.03.2023

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صنع في ألمانيا

طاقة في السماء

السماء هي موطن لمصادر طاقة عملاقة ولانهائية. لكن كيف يمكن الاستفادة منها؟ قصص أفكار بارعة واختبارات فاشلة وتنافس شديد.

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