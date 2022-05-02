طاقة شمسية بدلا من الزراعة: ثمن الطاقة الخضراء؟

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تختفي المناطق الصالحة للزراعة بشكل متزايد ويُستعاض عنها بمواقع أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة، كما يتم قطع مناطق غابات بأكملها لهذا الغرض. الطاقة الخضراء هي المستقبل، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تهدد هذه الاستراتيجية البيئات الحيوية الحالية وحقول القمح؟
دخلت ألمانيا مستوى الإنذار من النقص في الغاز، ومع عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، يحتدم الجدل بشأن تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية. خبراء يحذرون من عقبات هذا التوجه على أكبر اقتصاد أوروبي.
مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر
مع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟
إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟
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