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طاقة شمسية بدلا من الزراعة: ثمن الطاقة الخضراء؟

تختفي المناطق الصالحة للزراعة بشكل متزايد ويُستعاض عنها بمواقع أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة، كما يتم قطع مناطق غابات بأكملها لهذا الغرض. الطاقة الخضراء هي المستقبل، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تهدد هذه الاستراتيجية البيئات الحيوية الحالية وحقول القمح؟