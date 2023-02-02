 طاقة خضراء من بطاريات معاد استعمالها | عالم السرعة | DW | 09.02.2023

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عالم السرعة

طاقة خضراء من بطاريات معاد استعمالها

بتكارات رينو والطاقة الشمسية والسعي لتحقيق التنقل المستدام أمر بديهي في جزيرة بيل إيل. لكن هذا لا يحول دون استمرار الجدل حول الطاقة الخضراء.

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