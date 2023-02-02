طاقة خضراء من بطاريات معاد استعمالها

تعدين البيتكوين: هل تقترب العملة المشفرة من نهايتها في أوروبا؟

تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.