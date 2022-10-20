 طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـ″الهيدروجين الأخضر″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.10.2022

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سياسة واقتصاد

طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـ"الهيدروجين الأخضر"

من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.

استغلال طاقة الشمس في مصر 07.02.2020

تذحر مصر بإمكانيات طبيعية لتصبح مركزا هاما لإنتاج الهيدروجين الأخضر

في ستينيات القرن الماضي، انتتجت مصر الهيدروجين الأخضر والأمونيا لأول مرة من حزان السد العالي في أسوان فيما كانت مصر في ذاك الوقت ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، لكنها كانت تمتلك شبكة طاقة غير متطورة ما جعلها تستخدم الكهرباء الناجمة عن السد العالي للسوق المحلي.


مختارات

توجد في أفريقيا 60 بالمائة من أفضل مناطق العالم لإقامة مزارع الطاقة الشمسية، لكن حتى الآن توجد فيها فقط واحد بالمائة من المزارع على المستوى العالمي؛ رغم معاناتها من نقص كبير في الكهرباء! لكن هناك خطط ومشاريع طموحة.

تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.

وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟

توربينات الريح التي تولد الطاقة تحتاج إلى عنفات الرياح قوية وفي نفس الوقت خفيفة الوزن وهذا لم يكن ليتحقق لولا تقنية الألياف الزجاجية التي تعطي الصلابة والرشاقة في نفس الوقت.

وكان إنتاج الهيدروجين والأمونيا الأخضر لصناعة الأسمدة مخصصا للسوق المحلي فيما تستهلك البلاد حاليا حوالي 1.8 مليون طن متري من الهيدروجين ما يعادل مقدار استهلاك ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وبفضل مناخها وموقعها الاستراتيجي، تتوفر مصر على إمكانيات هائلة لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية

في خليج السويس ما يمهد الطريق أمام أن تكون البلاد مركزا هاما لمصادر الطاقة المتجددة فضلا عن كونها تمتلك سوقا داخلية كبيرة، فيما شهدت الأشهر الماضية تقديم دعم من الحكومة ومؤسسات وشركات دولية.

وفي مقابلة مع DW، قالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعاون مع "صندوق (مصر) السيادي وإعطاء الأولوية لتحلية المياه للحصول على المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر فضلا عن تحسين المناطق الاقتصادية الخاصة ...كلها تعد خطوات هامة".

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ويتوقع خبراء توقيع مصر عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات ومؤسسات دولية خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ  في الفترة من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ويقول الخبراء إن هذه المذكرات ترمي إلى المضي قدما في الاتفاقات الإطارية لتعزيز انتاج مصادر طاقة متجددة في مصر فيما قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم إطلاق استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر خلال فعاليات المؤتمر.

تزايد اهتمام الشركات الأجنبية

وفي سياق متصل، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تزايد الاهتمام بهذا القطاع في مصر فيما لم يتوقف الأمر على المؤسسات الأوروبية إذ دخلت شركات هندية على خط المنافسة.

وفي ذلك، قال سومانت سينها، رئيس مجلس الإدارة شركة "رينيو باور" الهندية، إن الشركة تعمل "مع السلطات المصرية للوصول إلى اتفاق إطاري مع مراعاة تنفيذ الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ".

وأضاف رئيس شركة "رينيو باور"، التي تعد إحدى كبرى شركات الطاقة المتجددة

 في الهند، أنه يتوقع اكتمال الدراسات التفصيلية للمشروع "في الفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار بحلول منتصف العام المقبل".

في المقابل، شدد علي حبيب، الخبير والمستشار المصري في شؤون الطاقة، على جهود الحكومة المصرية في تسهيل الاستثمار في هذا المجال. وفي مقابلة مع DW، أضاف "جرى تخصيص مساحات شاسعة على طول نهر النيل بمعدل أكبر من حجم سنغافورة من اجل استغلال طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية. وسوف يجرى إنشاء خطوط طاقة مخصصة لنقل الكهرباء الأخضر إلى مشروع الهيدروجين في ميناء العين السخنة".

وتعد شركة "سكاتك" النرويجية الرائدة في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، من بين الشركات التي ترددت الأنباء أنها سوف توقع اتفاقيات في مصر في نوفمبر / تشرين الثاني.

يشار إلى أن شركة "سكاتك" تعمل في الوقت الحالي على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط بالتعاون مع كلا من شركةفرتيغلوب" المتخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية ومقرها الإمارات وشركة "أوراسكوم" المصرية للإنشاءات وصندوق مصر السيادي.

وقالت الشركة في مقابلة مع DWنعمل مع شركائنا في مرحلة مبكرة على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا وإمكانيات للتوسع للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين طن".

انضمام شركاء جدد

وفي الوقت الذي تعتزم فيه مصر تعزيز علاقتها الجيدة مع دول التكتل الأوروبي واليابان والصين وروسيا، تأمل أيضا في جذب استثمارات من شركات ليس لها حضورا في السوق المصرية بما في ذلك شركات من الهند وأستراليا والسعودية والإمارات.

مشروع لتوليد الهيدروجين في مصر

تتفاوض الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية شراكة هيدروجين

ترمي مصر من ذلك إلى أن تلعب دورا جيوسياسيا كبيرا من خلال تقديم نموذج تنموي لبقية بلدان القارة الإفريقية عبر إنشاء روابط جديدة بخلاف الشركات والمؤسسات الأوروبية.

ورغم ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي السوق المنطقي لأن يكون وجهة الهيدروجين الذي سوف يُصدر من مصر على شكل أمونيا.

وفي مقابلة مع DW، قال راجات سيكساريا، الرئيس التنفيذي لشركة "أكمي" الهندية، إنه من المرجح أن تكون وجهة "الأمونيا الخضراء من مصر إلى المستهلكين في أوروبا والشرق الأقصى".

ويرى خبراء وشركات أن الأسواق الأوروبية ستكون أكثر ربحية بسبب القرب الجغرافي من مصر.

خطط ومشاريع طموحة.. هل بدأت "ثورة الطاقة الشمسية" في أفريقيا؟

بعض العقبات 

ورغم الاستثمارات والطموحات، إلا أن مجال الهيدروجين الأخضر في مصر ما زال يواجه عقبات. وفي ذلك، قال حبيب، الخبير في مجال الطاقة والذي شارك في تأليف ورقة بحثية عن آفاق الهيدروجين في مصر نشرها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن العقبة الرئيسية لا تتمثل في "إنتاج الهيدروجين وإنما في تخزينه ونقله".

ويقول الخبراء إن المشروعات الخضراء في مصر ستفضل على المدى المتوسط انتاج الطاقة عن طريق الرياح، لكن بعض مصنعي التوربينات المستخدمة في توليد طاقة الرياح أفادوا بوجود بعض المشاكل مؤخرا.

وفي هذا السياق، تحاول شركة "فورتسكو لصناعات المستقبل" الأسترالية المتخصصة في مجال الطاقة الخضراء والتي أبرمت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء منشأة للهيدروجين الأخضر، ضخ استثمارات مباشرة لإنتاج المكونات الرئيسية لهذه المنشأة.

وفي مقابلة مع DW، قال معتز قنديل، رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة "تتطلع إلى تصنيع ما يمكنها تصنيعه في أماكن مثل الولايات المتحدة في أعقاب قانون خفض التضخم. إننا نفعل ذلك بالفعل في أستراليا".

يشار إلى أن الشركة قد أبرمت عدة اتفاقيات للهيدروجين الأخضر بما في ذلك اتفاقيات مع شركة ألمانية وأخرى بلجيكية.

وفي ذلك، قالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر قد تجني مكاسب في حالة بيع الغاز في الأسواق الدولية بدلا من استخدامه في محطات الطاقة غير الفعالة فيما لن يكون الهيدروجين الأخضر خيارا للشركات المحلية بشكل تلقائي.

وفي سياق متصل، قال حبيب "أسعار الغاز في أوروبا أكثر مقارنة بالأسعار من مصر، لذا فإنه بالنسبة للصناعات المحلية (في مصر) لا يوجد دافع للانتقال إلى الهيدروجين الأخضر".

لكنه حذر من أن الأوضاع قد تتغير عندما ينفذ الاتحاد الأوروبي خطته الرامية إلى فرض ضرائب على الواردات عالية الكربون.

سوق الهيدروجين

يشار إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض في الوقت الراهن مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية شراكة في مجال الهيدروجين فيما تتوقع المفوضية الأوروبية إحراز بعض التقدم في الخريف.

ويقول مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر يمكن أن تلعب دورا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الهامة الخاصة بالمواد الخام.

بدورها، أكدت هارمغارت على ذلك بقولها: "من المحتمل أن تصبح مصر أكثر جاذبية بمرور الوقت لمجموعة كبيرة من المستثمرين لا سيما مع إنشاء مناطق اقتصادية خاصة".

ويرى خبراء أن من شأن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة أن تسهل الاستثمار وتحد من البيروقراطية فضلا عن أنه تقدم حوافز للمستثمرين الأجانب.

وفي حالة نجاح، يمكن أن يكون إنتاج الصلب الأخضر في مصر مجالا للاستثمار في المستقبل.

وفي ذلك، قال سروش بصيرات، المحلل في "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي"، إن بعض أكبر مصانع الصلب "تقع قرب قناة السويس مما يسهل إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر إلى تلك المصانع."

وأضاف "يعد نقل الهيدروجين عائقا أمام الدول التي لا تستطيع إنتاجه محليا، لكن هذا ليس الحال بالنسبة لمصر".

سيرجيو ماتالوتشي / م ع

  • Deutschland COP23 Klimakonferenz in Bonn | Impressionen 8.11.2017 (DW/H. Kaschel)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    في الجلسة الافتتاحية قال فرانك باينيماراما رئيس وزراء جزر فيجي، وهي الدولة المنظمة للمؤتمر، "علينا أن نُبحر معاً ونعمل جميعنا يداً بيد كي نُحقق كل أهدافنا". ولعل هذا الزورق التقليدي لجزر فيجي يُذكر الوفود بالمشاعر التي تجمعهم معاً.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    تعني التالانوا: عملية الحوار الشامل التشاركي الشفاف الذي يهدف إلى خلق شكل من أشكال التعاطف للتوصل إلى تبني قرار من أجل الصالح العام. وقد قال رئيس وزراء جزر فيجي: "نود أن نُجري حواراً تسوده روح التفاهم والإحترام". تميز جناح جزر فيجي بالأثاث والنباتات التقليدية لجزر فيجي لتشجيع الزوار على الإحساس بشعور سكان الجزر التي تقع في المحيط الهادي.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    Global crochet

    الدول النامية هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، ويأمل المشاركون في المؤتمر الذبين يمثلون مختلف دول العالم أن يتوصلوا إلى وضع قواعد تهدف إلى حماية كوكب الأرض من العواقب المدمرة للإحترار الذي يتعرض له كوكب الأرض. هذه الخيمة التقليدية التي نُصبت في حديقة ريناو في مكان إنعقاد المؤتمر، وقد حيكت من مئات القطع التي قام بنسجها مئات الاشخاص الذين ينتمون إلى مختلف بلدان العالم.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    مصير مُحْزِن للدببة القطبية، فالحيوانات أيضا تُعاني من ظاهرة التغير المناخي. الجفاف والفيضانات والعواصف تدمر البيئة الطبيعية للحيوانات أيضاً، والمثال الأكثر تعبيراً على ذلك كله هو المصير المُحْزِن للدببة القطبية نتيجة لظاهرة الإحترار العالمي وذوبان الجليد الذي يُشكل البيئة الطبيعية للدببة القطبية. مُجسم لدب قطبي يُعْرض ضمن فعاليات المؤتمر

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    للغابات أهمية كبيرة في المحافظة على النظام البيئي وإمتصاص ملايين الأطنان المترية المكعبة من غاز ثاني أوكسي الكربون من الغلاف الجوي. وقد جلب النشطاء من جمعية حماية الغابات الألمانية هذا العمل الفني إلى مكان إنعقاد المؤتمر في مدينة بون.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    The world in peril

    يهدف إتفاق باريس للتغير المناخي إلى المحافظة على مستوى الإحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين، وبالفعل يعاني العالم حالياً من من عواقب وآثار وظواهر التغير المناخي مثل الجفاف والفيضانات، وبإستطاعة زوار المؤتمر في مدينة بون الإطلاع على كيفية تأثير التغير المناخي على مجريات حياتهم اليومية. وقد أعدت وزارة التنمية الألمانية مشروعاً بإرتفاع عشرين متراً يُمَثل التغير المناخي في العالم.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    من المفترض على المدى الطويل أن يحلَ إستخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الإحفوري. بعد الصين والولايات المتحدة تأتي الهند في مرتبة أكبر ثالث دولة في العالم تتسبب بتلويث البيئة وفي الوقت الذي تُعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية إنسحابها من إتفاق باريس للتغير المناخي تُعلن الصين والهند مضاعفة جهودهما للحد من الإنبعاثات الحرارية، وتعبر الهند عن طموحها ضمن هذا التوجه عن طريق جناحها في المعرض الوطني.

  • Deutschland Bonn COP23 (DW/P. Große)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    ناشد نشطاء المناخ والبيئة قبل وأثناء إنعقاد المؤتمر التخلي السريع عن إستخدام الفحم. وقد كان الكثير منهم يحتجون قبل وأثناء إنعقاد مؤتمر التغير المناخي ويطالبون بوضع حد للإعتماد على الوقود الإحفوري. وقد تظاهر عدد كبير من النشطاء وساروا في شوارع مدينة بون وحملوا اللافتات التي تعبر عن سخطهم وإحتجاجهم .

  • COP23 UN Klimakonferenz in Bonn Protest (Reuters/W. Rattay)

    من وحي مؤتمر "كوب23" ـ الفن في مواجهة التغير المناخي

    في إحدى مظاهرات الإحتجاج التي سبقت إنعقاد مؤتمر التغير المناخي إرتدى المتظاهرون ملابس الدمى والأقنعة في محاولة لتجسيد شخصية دونالد ترامب، رئيس الدولة الوحيدة التي خرجت من إتفاق باريس للتغير المناخي، ومن المتوقع أن يُضرَ هذه القرار بالدببة القطبية الحقيقة وليس من يرتدون هذه الأزياء. باتريك غروسه/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


 