 طاقة الرياح | صنع في ألمانيا | DW | 16.11.2022

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صنع في ألمانيا

طاقة الرياح

توربينات الرياح هي بديل أخضر للطاقة، لكن هذه التوربينات يمكن أن تقتل الطيور، وهي صاخبة أيضا. ولكن يوجد الآن بديل لهذه التوربينات: عمود صغير وبسيط يولد الطاقة من خلال الاهتزازات فقط‫.‬

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