طاقة الرياح في اليونان

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تعمل الحكومة اليونانية على تسريع عملية الانتقال في مجال الطاقة. يعتمد ذلك بشكل أساسي على طاقة الرياح. في شبه جزيرة وَابِيَة بالقرب من أثينا توجد مقاومة لانتشار توربينات الرياح.
حضر المستشار الألماني مع رئيس دولة الإمارات، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال أمن الطاقة وحماية المناخ وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة. كما ستزود الإمارات ألمانيا بشحنات عاجلة من الغاز المسال والديزل.
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.
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