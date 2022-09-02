 طاقة الرياح في اليونان | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

طاقة الرياح في اليونان

تعمل الحكومة اليونانية على تسريع عملية الانتقال في مجال الطاقة. يعتمد ذلك بشكل أساسي على طاقة الرياح. في شبه جزيرة وَابِيَة بالقرب من أثينا توجد مقاومة لانتشار توربينات الرياح.

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صنع في ألمانيا - الطاقة وأهميتها المتزايدة 28.09.2022

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