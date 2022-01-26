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طاقة البحر

يمكن أن يكون البحر مصدرا لتزويد كل منزل في الولايات المتحدة بالطاقة، وربما إلى بقية دول العالم. ومع ذلك، لا يزال استخدام هذه الطاقة في مهدها. فهل يشكل ذلك مصدرا لطاقة المستقبل؟