طاقة البحر

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يمكن أن يكون البحر مصدرا لتزويد كل منزل في الولايات المتحدة بالطاقة، وربما إلى بقية دول العالم. ومع ذلك، لا يزال استخدام هذه الطاقة في مهدها. فهل يشكل ذلك مصدرا لطاقة المستقبل؟
مشروع بيئي فريد برعاية اماراتية بين عمان وتل أبيب، حيث ستزود الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية وتحصل منها في المقابل على مياه الشرب. كيف يمكن لمشروع التعاون الجديد أن يصبح نموذجاً للمستقبل؟
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
بتمويل ما لا يقل عن سبعة أطراف دولية، دخل المفاعل التجريبي الفريد من نوعه في العالم بمركز البحوث النووية في جنوب فرنسا مرحلة حاسمة، بتجميع الخبراء لأجزائه الأولى. مشروع عملاق سيدخل البشرية في عالم ما بعد البترول.
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