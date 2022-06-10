طاقة الأمواج - طاقة المستقبل النظيفة؟

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المحيطات التي تغطي معظم مساحة الكوكب مليئة بالطاقة. إذا تم استخدام كل أمواج المحيط يمكن تغطية حاجة العالم للطاقة ثلاث مرات. ولكن لا يزال هناك عدد قليل من محطات توليد الطاقة من الأمواج بطرق مختلفة.
هل النفط أهم من حقوق الإنسان؟ سؤال يتردد بعد إعلان البيت الأبيض عزم الرئيس جو بايدن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في خطوة تثير جدلا بسبب الشكوك المحيطة بولي العهد السعودي في قضية مقتل جمال خاشقجي.
على مدار أربعة أيام سافر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، عبر الشرق الأوسط حاملا معه أفكارا ورؤى مستقبلية حول السلام والتعاون بين دول المنطقة. ويعتقد أن التغير المناخي ينبغي أن يجبر الدول على التعاون رغم خلافاتها.
على ساحل البحر الميت المتراجع في الأردن افتتح وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك مع ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله مؤتمرا للطاقة جمع دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن حلول لمشاكل بيئية مزمنة.
مع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟
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