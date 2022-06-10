صنع في ألمانيا

طاقة الأمواج - طاقة المستقبل النظيفة؟

المحيطات التي تغطي معظم مساحة الكوكب مليئة بالطاقة. إذا تم استخدام كل أمواج المحيط يمكن تغطية حاجة العالم للطاقة ثلاث مرات. ولكن لا يزال هناك عدد قليل من محطات توليد الطاقة من الأمواج بطرق مختلفة.