طائرة ميركل المتوجهة للأرجنتين تهبط اضطراريا لخلل فني

اضطرت الطائرة، التي تقل المستشارة أنغيلا ميركل ونائبها وزير المالية أولاف شولتس إلى العاصمة الأرجنتينية، للهبوط الاضطراري في مطار كولونيا بسبب خلل فني بعد أن حلقت قرابة الساعة في الجو وكانت في الأجواء الهولندية حين قرر قائد الطائرة العودة إلى الأجواء الألمانية قبيل عبور المحيط الأطلسي.

يذكر أن الطائرة الحكومية، التي تقل ميركل في رحلاتها الأوروبية والدولية، هي من نوع إيرباص أي 340ـ 300 قد انطلقت من مطار برلين في تمتم الساعة السابعة مساءا بتوقيت وسط أوروبا وهبطت في مطار كولونيا العسكري في بعد ساعتين من تحلقيها.

وكانت المستشارة ميركل تخوض حديثا مع الصحافيين المرافقين لها في الرحلة عندما أبلغاها قائد الطائرة بأنه عليهم العودة إلى ألمانيا بسبب خلل فني. ومن المتوقع أن تستقل المستشارة والوفد المرافق لها طائرة بديلة هذه الليلة، لكن من المؤكد أنا ستصل بوينس آيرس متأخرة عن موعدها المقرر سابقا.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)