طائرة لوفتهانزا تضطر لقطع رحلتها والهبوط اضطراريا

مشاكل تقنية دفعت طاقم طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا إلى هبوط اضطراري في مطار فرانكفورت، بعدما كانت متجهة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية. وحسب المعلومات الموجودة على موقع شركة لوفتهانزا على الإنترنت، فإن الأمر يتعلق بطائرة بوينغ 8iـ747 التي كانت مخصصة للرحلة رقم LH506. وأظهر موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع نشاط الحركة الجوية، الطائرة وهي تسلك مسار العودة فوق فرنسا.

وبعد هذا الهبوط الاضطراري في فرانكفورت تم نقل الركاب والبالغ عددهم 284 شخص إلى فندق قضوا فيه الليلة، قبل أن تعود نفس الطائرة إلى الإقلاع صباح اليوم (9 أبريل/نيسان 2019)، حسب ما أوضحت المتحدثة باسم شركة لوفتهانزا، والتي لم تفصح عن تفاصيل أكثر بخصوص سبب الهبوط الاضطراري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها طائرات تابعة لشركة لوفتهانزا للهبوط الاضطراري. فيوم الجمعة الماضي اضطرت طائرتان تابعتان لشركة يوروويننغز التابعة لشركة لوفتهانزا، إلى قطع رحلتها التي كانت متجهة إلى إسبانيا بسبب مشاكل تقنية وكلا الطائرتان هما من نوع بوينغ 737ـ 800.

وكانت الرحلة الأولى قد انطلقت من مطار كولونياـ بون نحو مايوركا وعلى متنها 152 مسافرا أما الثانية، فكانت متجهة من هامبورغ إلى برشلونة وتقل على متنها 174 شخصا. وبعد مرور دقائق على إقلاعها قامت بهبوط اضطراري في مطار هانوفر. وكان السبب في ذلك هو حصول عطل في جهاز قمرة القيادة، حسب ما نشر موقع NTV الألماني.

هـ.د/ع.ش