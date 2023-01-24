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طائرة شاهد 136

طائرة مسيرة انتحارية إيرانية تحظى بحضور متزايد في أتون الحرب الروسية على أوكرانيا، فالتقارير تشير إلى أن إيران زودت روسيا بأعداد كبيرة من هذه الطائرة التي يصعب التصدي لها وتتسبب في دمار كبير عند إصابتها أهدافها.

تعتبر شاهد 136 من المسيرات الانتحارية زهيدة الثمن وسهلة التركيب، ومنذ أيلول/ سبتمبر 2022 استخدمت روسيا هذا النوع من الطائرات في موجات لشل البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وترويع سكانها المدنيين. وإزاء ذلك فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على شركة صناعة الطائرات الإيرانية.

فلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام إلى الناتو دون السويد

فلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام إلى الناتو دون السويد 24.01.2023

في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد، فنلندا لا تستبعد المضي في طلب الانضمام للحلف الأطلسي دون جارتها، مشددة على أن الانضمام الثنائي يبقى "الخيار الأفضل".

حملة مداهمات لمكافحة المخدرات في دور للاجئين بألمانيا

حملة مداهمات لمكافحة المخدرات في دور للاجئين بألمانيا 24.01.2023

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش لمكافحة المخدرات على منازل ونزل إقامة لاجئين في مدينة بادن-بادن ومنطقة راشتات. وقامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات كما اعتقلت عدة أشخاص.
راينميتال الألمانية تؤكد قدرتها على تسليم دبابات لكييف

"راينميتال" الألمانية تؤكد قدرتها على تسليم دبابات لكييف 24.01.2023

أمام تردد الساسة وما سببه ذلك من انتقادات شديدة للحكومة في برلين، أكدت "راينميتال" الألمانية لصناعة السلاح قدرتها على توريد الدبابات لأوكرانيا، فيما حلف ينفي حلف شمال الأطلسي أي انقسامات في صفوفه.
بسبب القمع الوحشي- عقوبات أوروبية وأمريكية جديدة على إيران

بسبب "القمع الوحشي"- عقوبات أوروبية وأمريكية جديدة على إيران 23.01.2023

عقوبات غربية جديدة تستهدف إيران بسبب "القمع الوحشي" للشعب و"الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية.

انفجار مرفأ بيروت - توجيه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش

انفجار مرفأ بيروت - "توجيه اتهامات" للواءين وقائد سابق للجيش 23.01.2023

بعد 13 شهراً على تعليقها جرّاء دعاوى رفعها ضدّه مدّعى عليهم؛ استأنف القاضي البيطار تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت ليقرر الادّعاء على أشخاص جدد بينهم المدير العام للأمن العام ومدير جهاز أمن الدولة وقائد الجيش السابق.

بسبب مخطط إرهابي – ألمانيا تتهم خمسة أشخاص بالخيانة العظمى

بسبب مخطط إرهابي – ألمانيا تتهم خمسة أشخاص بالخيانة العظمى 23.01.2023

دعوى قضائية يرفعها الادعاء العام الألماني ضد "مجموعة إرهابية" بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة الألمانية وخطف وزير الصحة. ويشتبه في أن المجموعة تشكلت لإحداث ظروف تشبه الحرب الأهلية لإسقاط الديمقراطية وإقامة نظام استبدادي.

غير محترم وغير ملائم - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم

"غير محترم وغير ملائم" - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم 23.01.2023

أثار قيام سياسي سويدي متطرف بحرق نسخة من المصحف السبت الماضي غضبا واسعا في الدول الإسلامية، خصوصا في تركيا. والآن انتقدت برلين أيضا ما قام به راسموس بالودان، قائلة إن مثل هذا العمل "يساهم في الانقسام".

الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ إضافية لتسليح أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ إضافية لتسليح أوكرانيا 23.01.2023

تزداد الضغوط على ألمانيا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. وفيما قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ إضافي لتسليح أوكرانيا، أعلنت بولندا أنها ستطلب موافقة ألمانيا على تزويد الأخيرة بدبابات ليوبارد.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بقرار حلّها

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بقرار حلّها 23.01.2023

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار قضائي صدر بحلها معتبرة أنه "استمرار لحملة عدائية" تستهدفها وقالت أنها تدفع ثمن نضالها في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
برلين تؤيد مساعي أوروبية لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا

برلين تؤيد مساعي أوروبية لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا 23.01.2023

يتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل اليوم عقوبات جديدة ضد إيران بعد أن شنت طهران حملة قمع دموية ضد المظاهرات، وبهذا الشأن جددت برلين دعمها لتصنيف التكتل القاري للحرس الثوري ككيان إرهابي.
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا 23.01.2023

حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا 22.01.2023

في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
بيان ألماني-فرنسي بشأن الطاقة وأوكرانيا والهجرة غير الشرعية

بيان ألماني-فرنسي بشأن الطاقة وأوكرانيا والهجرة غير الشرعية 22.01.2023

في اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في باريس اتفقت فرنسا وألمانيا على عدة محاور تتعلق بالهيدروجين ودعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير العلاقات بينهما في ميادين أخرى.
أردوغان يؤكد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية شهراً

أردوغان يؤكد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية شهراً 22.01.2023

أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في 14 أيار/ مايو، الذي يصادف يوم فوز الحزب الديموقراطي الذي أسسه في العام 1946 عدنان مندريس ومنشقّون عن حزب مصطفى كمال "أتاتورك"، في الانتخابات.
كاردينال ألماني يصدر كتابا يتهم فيه البابا فرنسيس بالمحسوبية

كاردينال ألماني يصدر كتابا يتهم فيه البابا فرنسيس بالمحسوبية 22.01.2023

يصدر للكاردينال الألماني غيرهارد لودفيغ مولر قريبا كتاب يوجه فيه انتقادات حادة لبابا الفاتيكان فرنسيس. ما هي مآخذ الحائز على منصب أسقف بدون أبرشية؟ وما خلفيات الخلاف بين الرجلين؟
التزاما بقرار المحكمة العليا.. نتنياهو يقيل درعي من حكومته

التزاما بقرار المحكمة العليا.. نتنياهو يقيل درعي من حكومته 22.01.2023

أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء الماضي إثر إدانته بالتهرب الضريبي.

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