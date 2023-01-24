طائرة شاهد 136

طائرة مسيرة انتحارية إيرانية تحظى بحضور متزايد في أتون الحرب الروسية على أوكرانيا، فالتقارير تشير إلى أن إيران زودت روسيا بأعداد كبيرة من هذه الطائرة التي يصعب التصدي لها وتتسبب في دمار كبير عند إصابتها أهدافها.

تعتبر شاهد 136 من المسيرات الانتحارية زهيدة الثمن وسهلة التركيب، ومنذ أيلول/ سبتمبر 2022 استخدمت روسيا هذا النوع من الطائرات في موجات لشل البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وترويع سكانها المدنيين. وإزاء ذلك فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على شركة صناعة الطائرات الإيرانية.