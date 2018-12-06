 طائرة ركاب تضطر للعودة بسبب نسيان ″قلب بشري″ على متنها | عالم المنوعات | DW | 14.12.2018

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منوعات

طائرة ركاب تضطر للعودة بسبب نسيان "قلب بشري" على متنها

عادت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" تقوم برحلة بين سياتل ودالاس أدراجها بعدما اكتشف طاقمها نسيان "قلب بشري" على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة. فما هي قصة هذا القلب الذي تسبب في عودة الطائرة إلى مدرج إقلاعها؟

USA Southwest Airlines Boeing 737-7H4 (imago/R. Wölk)

"علينا العودة إلى المطار حيث أقلعت الطائرة. رجاء؟ هذه ليست نكتة". هكذا أبلغ كابتن الطائرة ركابه بقرار العودة إلى مطار سياتل بعد مرور ساعة ونصف على إقلاع طائرة شركة "إيرلاين ساوث ويست" المتوجهة إلى مدينة دالاس.

مختارات

صدر مؤخرا في الجزائر قانون تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية والتبرع بها، لكن غياب الثقة في الكفاءات الطبية المحلية وسيادة ثقافة قدسية الجسد يحولا دون تحقيق الهدف من هذا القانون. والجهات المختصة تحاول تذليل تلك العقبات. (03.10.2011)

"تظاهر بها حتى تفعلها"، هو شعار أحد أندية الضحك التي انتشرت مؤخراً في ألمانيا. أعضاء النادي يحاولون من خلال تمارين مثل "حمام الضحك" تحفيز الجسم والعقل، ما يعود بشكل إيجابي على القلب، كما تشير بعض الدراسات الطبية. (17.05.2012)

وسبب العودة كان "قلب بشري متبرع به" يفترض أن تسلمه الطائرة القادمة من كاليفورنيا في مطار سياتل، لكن "القلب البشري" بقي في الطائرة وطار معها إلى رحلتها القادمة إلى مدينة دالاس. ويبدو أنه لم ينتبه أحد من طاقم التحميل والطائرة إلى ذلك إلا بعد إقلاعها، حسب ما ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونقل الموقع الألماني عن "بي بي سي" أن الطائرة قطعت نحو نصف مسافة الرحلة إلى دالاس، مما أدى إلى إهدار 4 ساعات ثمينة، من بينها 3 ساعات في الجو، في حين يمكن للقلب البشري المخصص للزرع أن يبقلى صالحا لمدة 4 إلى 6 ساعات بعد أخذه من المتبرع وحتى زرعه في صدر المريض.

وتسبب اكتشاف القلب البشري في ارتباك 140 راكبا، لكن "لم يبد أحدا منهم انزعاجه من التأخير الذي طال رحلتهم، والذي وصل إلى سبع ساعات، بل كانوا جميعهم سعداء لإنقاذ حياة شخص ما"، حسبما قال أحدهم.

ز.أ. ب/ع.ش

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