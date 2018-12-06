طائرة ركاب تضطر للعودة بسبب نسيان "قلب بشري" على متنها

"علينا العودة إلى المطار حيث أقلعت الطائرة. رجاء؟ هذه ليست نكتة". هكذا أبلغ كابتن الطائرة ركابه بقرار العودة إلى مطار سياتل بعد مرور ساعة ونصف على إقلاع طائرة شركة "إيرلاين ساوث ويست" المتوجهة إلى مدينة دالاس.

وسبب العودة كان "قلب بشري متبرع به" يفترض أن تسلمه الطائرة القادمة من كاليفورنيا في مطار سياتل، لكن "القلب البشري" بقي في الطائرة وطار معها إلى رحلتها القادمة إلى مدينة دالاس. ويبدو أنه لم ينتبه أحد من طاقم التحميل والطائرة إلى ذلك إلا بعد إقلاعها، حسب ما ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونقل الموقع الألماني عن "بي بي سي" أن الطائرة قطعت نحو نصف مسافة الرحلة إلى دالاس، مما أدى إلى إهدار 4 ساعات ثمينة، من بينها 3 ساعات في الجو، في حين يمكن للقلب البشري المخصص للزرع أن يبقلى صالحا لمدة 4 إلى 6 ساعات بعد أخذه من المتبرع وحتى زرعه في صدر المريض.

وتسبب اكتشاف القلب البشري في ارتباك 140 راكبا، لكن "لم يبد أحدا منهم انزعاجه من التأخير الذي طال رحلتهم، والذي وصل إلى سبع ساعات، بل كانوا جميعهم سعداء لإنقاذ حياة شخص ما"، حسبما قال أحدهم.

ز.أ. ب/ع.ش